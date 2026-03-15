सस्ता भी और सिक्योर भी! अब प्लंबर-इलेक्ट्रिशियन के लिए नहीं होना होगा परेशान, सरकार के इस ऐप से घर बुलाएं टेक्नीशियन

Sewa Mitra App Benefits: घर में अक्सर छोटी-छोटी टेक्निकल प्रॉब्लम अचानक सामने आ जाती हैं. जैसे कभी नल टपकने लगता है, कभी बिजली की वायरिंग में समस्या आ जाती है या फिर कभी AC और फ्रिज अचानक काम करना बंद कर देते हैं. ऐसे समय में भरोसेमंद मिस्त्री (Technician) ढूंढना कई बार मुश्किल हो जाता है. इसी परेशानी को दूर करने के लिए सरकार ने 'सेवा मित्र' नाम का एक खास मोबाइल ऐप शुरू किया है, जिसके जरिए लोग घर बैठे ही प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन और दूसरे मिस्त्री को आसानी से बुला सकते हैं. इस ऐप से अब बिचौलियों का खेल खत्म होने वाला है. इस ऐप से आपको कम कीमत में बेहतरीन सर्विस मिलने वाली है. इस ऐप को यूपी सरकार के श्रम विभाग ने बनाया है.

क्या है सेवा मित्र ऐप?

यह उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन विभाग की एक पहल है. इसका मुख्य उद्देश्य आम जनता को घर बैठे जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराना और स्थानीय कारीगरों को रोजगार देना है. इस ऐप पर रजिस्टर्ड सभी कामगार सरकार द्वारा वेरिफाइड होते हैं, जिससे सिक्योरिटी की चिंता भी खत्म हो जाती है. इसमें प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, एसी रिपेयर, आरओ सर्विस, मोबाइल रिपेयर, घर की सफाई, पेंटिंग और ब्यूटी सर्विस जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध हैं. इसका मतलब है कि घर के ज्यादातर छोटे-बड़े काम अब मोबाइल से ही किए जा सकते हैं.

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कैसे करें बुकिंग?

इस ऐप का इस्तेमाल करना भी काफी आसान है. इसके लिए आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं.

स्टेप 1. सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर से 'Sewa Mitra' ऐप डाउनलोड करें या sewamitra.up.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2. अब अपना मोबाइल नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन करें.

स्टेप 3. अब यहां आप अपनी लोकेशन (शहर और ब्लॉक) चुनें.

स्टेप 4. अब आपको जो सर्विस चाहिए (जैसे- इलेक्ट्रिशियन) उस पर क्लिक करें.

स्टेप 5. अब आप अपनी जरूरत के हिसाब से टेक्नीशियन को चुनें और समय स्लॉट बुक करें.

यह क्यों है खास?

इस ऐप में आपको बाजार से कम कीमत में टेक्नीशियन मिल सकते हैं. कोई भी टेक्नीशियन मनमाना पैसा नहीं मांग सकता है. क्योंकि यहां रेट्स सरकार द्वारा तय मानकों के करीब हैं. यहां सभी कामगार सरकार द्वारा वेरिफाइड हैं. इसलिए अनजान व्यक्ति को घर बुलाने का डर कम रहता है. यह सर्विस उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए शुरू की गई है. अगर आपको ऐप चलाने में दिक्कत आ रही है, तो आप टोल-फ्री नंबर 155330 पर कॉल करके भी मदद ले सकते हैं.

टेक्नीशियन को भी मिल रहा फायदा

यह ऐप सिर्फ ग्राहकों के लिए ही नहीं, बल्कि टेक्नीशियन के लिए भी फायदेमंद साबित हो रहा है. कई ऐसे लोग जिनके पास काम का हुनर था लेकिन काम ढूंढने का सही तरीका नहीं था, वे अब इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर सीधे ग्राहकों तक पहुंच पा रहे हैं. इससे उन्हें अपने ही शहर या इलाके में काम मिलने लगा है और उनकी आमदनी बढ़ने के मौके भी बढ़े हैं.

धीरे-धीरे बढ़ रही लोकप्रियता

समय के साथ इस ऐप का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. शहरों के अलावा छोटे कस्बों में भी लोग इसका उपयोग करने लगे हैं. खासकर वे लोग, जिन्हें भरोसेमंद कामगार ढूंढने में परेशानी होती थी, उनके लिए यह ऐप काफी मददगार साबित हो रहा है. सरकार की योजना है कि आने वाले समय में इस प्लेटफॉर्म से और भी सर्विसेज जोड़ी जाएं, जिससे लोगों को घर से जुड़े ज्यादा से ज्यादा कामों के लिए एक ही जगह समाधान मिल सके. इससे आम लोगों की सुविधा भी बढ़ेगी और हजारों कारीगरों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे.

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