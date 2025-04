इन 3 कंपनियों के 5 स्मार्टफोन्स इस महीने मचाने आ रहे धमाल! लॉन्च डेट कन्फर्म

Upcoming Smartphone: इस महीने 5 नए स्मार्टफोन लॉन्च होने जा रहे हैं. इन स्मार्टफोन्स की तो लॉन्चिंग डेट भी कन्फर्म कंपनी की तरफ से कर दी गई है. इस लिस्ट में vivo,realme और iQOO का नाम शामिल है.

Vivo V50e 5G

Vivo V50e 5G स्मार्टफोन 10 अप्रैल को लॉन्च होगा. फोन डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ आएगा. स्मार्टफोन में IMX882 सेंसर वाला प्राइमरी कैमरा के साथ 50 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा लगा है.स्मार्टफोन IP69 रेटिंग के साथ आएगा यानी धूल और पानी के सुरक्षित रहेगा. डिस्प्ले की बात करें तो इसमें क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले मिलेगा. आप इस स्मार्टफोन को अमेजन और फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं.

It's sleek, it's curved, and it has no edges! The new vivo V50e with its Ultra-Slim Quad Curved Display pulls you in. Get ready to experience pure immersion.

Launching on 10th April at 12pm!

know more https://t.co/TfvlN6i0cs#vivoV50e #PortraitSoPro pic.twitter.com/OcidQ3SVdt

— vivo India (@Vivo_India) April 3, 2025