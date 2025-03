अप्रैल में लॉन्च होने जा रहे Motorola समेत ये तगड़े स्मार्टफोन! एक क्लिक में देखें लिस्ट

Upcoming Smartphone: अगर आप एक नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं तो खबर आपके काम की है. अप्रैल में Motorola समेत कई कंपनियां अपने स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती हैं. इनमें से कुछ स्मार्टफोन की तो लॉन्चिंग डेट भी कन्फर्म है.

Motorola Edge 60 Fusion 2 के फीचर्स

Motorola Edge 60 Fusion 2 अप्रैल की दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा. साथ ही 9 अप्रैल से स्मार्टफोन की सेल शुरू हो जाएगी. बता दें कि फोन के लॉन्च डेट का खुलासा होते ही ई-कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट पर माइक्रोसाइट लाइव हो गई है. ये स्मार्टफोन 6.7 इंच की पैनटोन सर्टिफाइड ट्रू कलर डिस्प्ले के लॉन्च हो सकता है. फोन में 4500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल सकती है. इस स्मार्टफोन में पैनटोन सर्टिफाइड दुनिया का पहला Sony LYT-700C कैमरे के साथ 13MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा और मैक्रो कैमरा देखने को मिल सकता है.

सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए स्मार्टफोन में 32MP फ्रंट कैमरा लगा हो सकता है. इस स्मार्टफोन में मीडियाटेक डाइमेंशन 7400 SoC प्रोसेसर देखने को मिल सकता है. स्टोरेज की बात करें तो 256GB स्टोरेज के साथ 8GB और 12GB रैम ऑप्शन में स्मार्टफोन लॉन्च किया जा सकता है. स्मार्टफोन 5500mAh की तगड़ी बैटरी के साथ लॉन्च होगा जो 68W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर सकती है.

iQOO Z10 फीचर्स और लॉन्च डेट

11 अप्रैल को iQOO Z10 5जी स्मार्टफोन भारत में लॉन्च होगा. इसकी जानकारी कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए दी है. इस फोन की कीमत 20 हजार रुपये तक हो सकती है, साथ ही इस स्मार्टफोन में 7,300mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है. इस स्मार्टफोन में मीडियाटेक के डाइमेंसिटी 8400 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर लगा हो सकता है. 50 मेगापिक्सल डुअल रियर कैमरा और 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा इस स्मार्टफोन में देखने को मिल सकता है.

The Undisputed Speed Champion! Presenting the Fastest Smartphone in the Segment*—the #iQOOZ10, powered by the Snapdragon 7s Gen3 for unmatched speed and efficiency. Experience breakthrough performance that leaves everything else in the dust!

Launching on 11th April!… pic.twitter.com/0bC0LJ8iJN

— iQOO India (@IqooInd) March 28, 2025