Advertisement
trendingNow13022475
Hindi Newsटेक

अब कहीं नहीं जाना, घर बैठे एक OTP और सेल्फी से अपडेट हो जाएगा Aadhaar Update, ये रहा सिंपल प्रोसेस

UIDAI Aadhaar Update: आधार कार्ड में मोबाइल नंबर वाले लोगों के लिए खुश कर देने वाली खबर है. आपको मोबाइल नंबर बदलवाने के लिए किसी ऑफिस या सेंटर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अपने स्मार्टफोन से ही आप मिनटों में आधार से लिंक मोबाइल नंबर बदल सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे...

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 29, 2025, 10:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब कहीं नहीं जाना, घर बैठे एक OTP और सेल्फी से अपडेट हो जाएगा Aadhaar Update, ये रहा सिंपल प्रोसेस

UIDAI Aadhaar Update: क्या आप भी अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं? अगर हां तो अब आपको आधार अपडेट के लिए न कहीं जाने की जरूरत है और न ही लंबी लाइन लगाने की. आप अपने घर पर बैठे-बैठे ही आधार अपडेट कर सकते हैं. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI जल्द ही एक नई सुविधा शुरू करने जा रहा है जिससे यूजर्स अपने स्मार्टफोन से ही आधार से जुड़े मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकेंगे.   

इस फीचर के लागू होने के बाद लोगों को आधार सेंटर जानें, फॉर्म भरने या वेरिफिकेशन के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. UIDAI ने आधिकारिक तौर पर X पर पोस्ट शेयर करके घोषणा की है कि मोबाइल नंबर बदलने की सुविधा बहुत ही जल्द आपके घर के आराम से उपलब्ध होगी.

कैसे काम करेगी यह नई सुविधा?
UIDAI के मुताबिक यह नई सुविधा टू स्टेप वेरिफिकेशन के तहत काम करेगी जिसमें OTP वेरिफिकेशन के साथ फेस वेरिफिकेशन भी शामिल होगा. सबसे पहले आपको मौजूदा या नए मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा. इसके बाद आधार ऐप में इन-बिल्ट टूल के जरिए से फेस वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

यह इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन प्रोसेस सेफ्टी को मजबूत रखने के लिए बनाया गया है, साथ ही यूजर्स के लिए मुश्किल भी न हो इसका पूरा ध्यान रखा गया है. 
वर्तमान में, आधार से जुड़े मोबाइल नंबर में बदलाव केवल अधिकृत केंद्र पर व्यक्तिगत रूप से जाकर ही संभव है, क्योंकि यह पहचान सत्यापन से जुड़ा होता है. यह प्रक्रिया वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और दूरदराज या ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए बहुत कठिन रही है, जहाँ केंद्र कम हैं या अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल है.

घर बैठे अपडेट की यह नई सुविधा इन सभी समस्याओं का समाधान करने का लक्ष्य रखती है. यह एक सुरक्षित और सुविधाजनक डिजिटल विकल्प प्रदान करेगी, जिसे स्मार्टफोन पर कुछ ही चरणों में पूरा किया जा सकेगा.

ये भी पढे़ंः IndiGo और Air India की 250 उड़ानें खतरे में! A320 विमानों में आई बड़ी खराबी

ये होगा प्रोसेस

आधार में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आपको सबसे पहले नए आधार ऐप में लॉग इन करना होगा. इसे आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से फोन में डाउनलोड कर सकते हैं. 
इशके बाद आपको आधार के होम पर आना होगा. 
यहां आपोक नीचे से ऊपर की ओर स्वाइप करना होगा.
इसके बाद आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देने लगेंगे.
यहां Services सेक्शन में Update My Aadhaar पर क्लिक करना होगा.
फिर Mobile Number Update पर टैप करना होगा.
इसके बाद आपको मोबाइल नंबर अपडेट होने में लगने वाले समय, चार्ज और जरूरी चीजों के बारे में सूचना मिलेगी.
आगे बढ़ते ही आपको नया मोबाइल नंबर दर्ज करने के लिए कहा जाएगा.
इसके बाद आपका फेस वेरिफिकेशन होगा.
अब आपको 75 रुपये की पेमेंट करनी होगी.
आखिर में आपका अनुरोध पूरा हो जाएगा. 
इस प्रोसेस को पूरा होने में कुल 7 दिन का समय लग सकता है.

ये भी पढे़ंः Amazon और Flipkart ने खोला 'खजाना'! ग्राहकों और कारोबारियों को मिलेगा सीधा लोन

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Aadhaar updateUIDAIAadhaar mobile number update

Trending news

A320 पर चीन की छाया? IndiGo-Air India को लेकर फैली अफवाह की असली सच्चाई सामने आई
Airbus A320 Technical Issue
A320 पर चीन की छाया? IndiGo-Air India को लेकर फैली अफवाह की असली सच्चाई सामने आई
सूरज ने ऐसा क्या कर दिया कि उड़ान नहीं भर पा रहीं 6000 फ्लाइट्स, जानिए क्या है CME?
Indigo Flight Cancel
सूरज ने ऐसा क्या कर दिया कि उड़ान नहीं भर पा रहीं 6000 फ्लाइट्स, जानिए क्या है CME?
महिलाओं की खतना पर पाबंदी: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को क्यों भेजा नोटिस
Supreme Court
महिलाओं की खतना पर पाबंदी: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को क्यों भेजा नोटिस
हेलीकॉप्टर सस्ते, सेवा महंगी! 13500 करोड़ में खरीद के बाद अब 8 हजार करोड़ देखभाल पर
mh-60r seahawk
हेलीकॉप्टर सस्ते, सेवा महंगी! 13500 करोड़ में खरीद के बाद अब 8 हजार करोड़ देखभाल पर
Cyclone Ditwah से श्रीलंका में 69 मौतें, क्या भारत बनेगा अगला निशाना? IMD का अलर्ट
Cyclone Ditwah
Cyclone Ditwah से श्रीलंका में 69 मौतें, क्या भारत बनेगा अगला निशाना? IMD का अलर्ट
सिद्धारमैया का शिवकुमार को न्योता; 'ब्रेकफास्ट' पर सुलझाए जाएंगे उलझे हुए 'समीकरण'
Karnataka News
सिद्धारमैया का शिवकुमार को न्योता; 'ब्रेकफास्ट' पर सुलझाए जाएंगे उलझे हुए 'समीकरण'
IndiGo और Air India की 250 उड़ानें खतरे में! A320 विमानों में आई बड़ी खराबी
A320 Software Issue
IndiGo और Air India की 250 उड़ानें खतरे में! A320 विमानों में आई बड़ी खराबी
नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया-राहुल के लिए बड़ा दिन, ED की चार्जशीट पर कोर्ट का फैसला आज
NATIONAL HERALD
नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया-राहुल के लिए बड़ा दिन, ED की चार्जशीट पर कोर्ट का फैसला आज
दिल्ली में महिला CM, बंद पड़ा हिंसा की शिकार महिलाओं का 'सहारा आयोग'
Delhi News
दिल्ली में महिला CM, बंद पड़ा हिंसा की शिकार महिलाओं का 'सहारा आयोग'
DNA: कश्मीर से UP तक इमामों का वेरिफिकेशन क्यों कर रही है पुलिस? जान लीजिए वजह
DNA
DNA: कश्मीर से UP तक इमामों का वेरिफिकेशन क्यों कर रही है पुलिस? जान लीजिए वजह