अब कहीं नहीं जाना, घर बैठे एक OTP और सेल्फी से अपडेट हो जाएगा Aadhaar Update, ये रहा सिंपल प्रोसेस

UIDAI Aadhaar Update: क्या आप भी अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं? अगर हां तो अब आपको आधार अपडेट के लिए न कहीं जाने की जरूरत है और न ही लंबी लाइन लगाने की. आप अपने घर पर बैठे-बैठे ही आधार अपडेट कर सकते हैं. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI जल्द ही एक नई सुविधा शुरू करने जा रहा है जिससे यूजर्स अपने स्मार्टफोन से ही आधार से जुड़े मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकेंगे.

इस फीचर के लागू होने के बाद लोगों को आधार सेंटर जानें, फॉर्म भरने या वेरिफिकेशन के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. UIDAI ने आधिकारिक तौर पर X पर पोस्ट शेयर करके घोषणा की है कि मोबाइल नंबर बदलने की सुविधा बहुत ही जल्द आपके घर के आराम से उपलब्ध होगी.

Coming Soon! Update Mobile number in Aadhaar from the comfort of your home -- through OTP & Face Authentication. No more standing in the queue at the Aadhaar Centre. Stay tuned...

कैसे काम करेगी यह नई सुविधा?

UIDAI के मुताबिक यह नई सुविधा टू स्टेप वेरिफिकेशन के तहत काम करेगी जिसमें OTP वेरिफिकेशन के साथ फेस वेरिफिकेशन भी शामिल होगा. सबसे पहले आपको मौजूदा या नए मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा. इसके बाद आधार ऐप में इन-बिल्ट टूल के जरिए से फेस वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

यह इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन प्रोसेस सेफ्टी को मजबूत रखने के लिए बनाया गया है, साथ ही यूजर्स के लिए मुश्किल भी न हो इसका पूरा ध्यान रखा गया है.

वर्तमान में, आधार से जुड़े मोबाइल नंबर में बदलाव केवल अधिकृत केंद्र पर व्यक्तिगत रूप से जाकर ही संभव है, क्योंकि यह पहचान सत्यापन से जुड़ा होता है. यह प्रक्रिया वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और दूरदराज या ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए बहुत कठिन रही है, जहाँ केंद्र कम हैं या अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल है.

घर बैठे अपडेट की यह नई सुविधा इन सभी समस्याओं का समाधान करने का लक्ष्य रखती है. यह एक सुरक्षित और सुविधाजनक डिजिटल विकल्प प्रदान करेगी, जिसे स्मार्टफोन पर कुछ ही चरणों में पूरा किया जा सकेगा.

ये होगा प्रोसेस

आधार में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आपको सबसे पहले नए आधार ऐप में लॉग इन करना होगा. इसे आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से फोन में डाउनलोड कर सकते हैं.

इशके बाद आपको आधार के होम पर आना होगा.

यहां आपोक नीचे से ऊपर की ओर स्वाइप करना होगा.

इसके बाद आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देने लगेंगे.

यहां Services सेक्शन में Update My Aadhaar पर क्लिक करना होगा.

फिर Mobile Number Update पर टैप करना होगा.

इसके बाद आपको मोबाइल नंबर अपडेट होने में लगने वाले समय, चार्ज और जरूरी चीजों के बारे में सूचना मिलेगी.

आगे बढ़ते ही आपको नया मोबाइल नंबर दर्ज करने के लिए कहा जाएगा.

इसके बाद आपका फेस वेरिफिकेशन होगा.

अब आपको 75 रुपये की पेमेंट करनी होगी.

आखिर में आपका अनुरोध पूरा हो जाएगा.

इस प्रोसेस को पूरा होने में कुल 7 दिन का समय लग सकता है.

