RC और DL में फोन नंबर बदलने की झंझट खत्म! मोबाइल उठाएं और यूं कर डालें अपडेट, ये रहा सिंपल प्रोसेस

Driving License Mobile Number Update: ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और वाहन से जुड़े ज्यादातर काम अब डिजिटल होते जा रहे हैं. ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर आने वाले चालान का मैसेज हो या फिर लाइसेंस से जुड़ा दूसरा मैसेज अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही आता है. लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके ड्राइविंग लाइसेंस या गाड़ी के कागजों में पुराना नंबर दर्ज है जो अब बंद हो चुका है. ऐसे में जरूरी मैसेज छूट जाता है. सरकार ने भी सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि वे तुरंत Vahan और Sarathi पोर्टल पर अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर लें जिससे जरूरी काम अटके न. तो आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के कागजों में मोबाइल नंबर अपडेट करने का पूरा प्रोसेस.

क्यों जरूरी है यह अपडेट?

आज के समय में परिवहन से जुड़ी ज्यादातर सर्विस ऑनलाइन और OTP आधारित हो गई हैं. ऐसे में अगर आपका मोबाइल नंबर वही पुराना है या बदल गया तो आपको कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है जैसे...

OTP वेरिफिकेशन

बिना सही नंबर के आप लॉगिन या ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं.

स्टेटस अलर्ट

बिना सही नंबर के लाइसेंस रिन्यूअल या गाड़ी के फिटनेस की सही जानकारी नहीं मिल पाती है.

गलत नंबर होने से आपके रिकॉर्ड का गलत इस्तेमाल होने का भी खतरा रहता है.

Vahan पोर्टल पर नंबर कैसे अपडेट करें?

RC में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए सबसे पहले वाहन की ऑफिशियल वेबसाइट https://parivahan.gov.in/ पर जाएं.

यहां Update Mobile Number का ऑप्शन दिखाई देगा.

यहां अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और मांगी गई दूसरी जानकारी भर दें.

अब यहां वह मोबाइल नंबर डालें जिसे आप लिंक करना चाहते हैं.

नए नंबर पर आए OTP को भरकर सबमिट करें.

Sarathi पोर्टल पर नंबर कैसे अपडेट करें?

अपने ड्राइविंग लाइसेंस में अपना अपडेट करना है तो Sarathi पोर्टल ओपन करें.

यहां आप Driving Licence Services पर जाएं.

अब यहां मोबाइल नंबर अपडेट करने वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें.

अपना DL नंबर और DoB जैसी डिटेल्स भरें.

इसके बाद नया मोबाइल नंबर दर्ज करें और OTP के जरिए उसे वेरिफाई कर लें.

रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद कन्फर्मेशन स्लिप को भी सेव कर लें.

बता दें कि यह प्रोसेस शुरू करने से पहले अपना RC यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रखें जिससे जानकारी भरने में कोई गलती न हो.

