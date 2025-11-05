Advertisement
trendingNow12989349
Hindi Newsटेक

अगर iPhone यूज करते हैं तो तुरंत करें ये अपडेट! नहीं तो चोरी हो सकते हैं आपके डाटा और फोटो

Apple ने iOS 26.1 और iPadOS 26.1 का नया अपडेट जारी कर दिया है, जिसमें करीब 50 गंभीर सिक्योरिटी बग्स को ठीक किया गया है. ये अपडेट सिर्फ परफॉर्मेंस सुधारने वाला नहीं है, बल्कि आपकी डिवाइस की सुरक्षा और प्राइवेसी बचाने के लिए बेहद जरूरी है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 05, 2025, 12:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अगर iPhone यूज करते हैं तो तुरंत करें ये अपडेट! नहीं तो चोरी हो सकते हैं आपके डाटा और फोटो

अगर आप iPhone या iPad इस्तेमाल करते हैं और हर बार “Remind me later” दबाकर अपडेट टाल देते हैं, तो अब ऐसा बिल्कुल मत कीजिए. Apple ने iOS 26.1 और iPadOS 26.1 का नया अपडेट जारी कर दिया है, जिसमें करीब 50 गंभीर सिक्योरिटी बग्स को ठीक किया गया है. ये अपडेट सिर्फ परफॉर्मेंस सुधारने वाला नहीं है, बल्कि आपकी डिवाइस की सुरक्षा और प्राइवेसी बचाने के लिए बेहद जरूरी है.

क्यों है यह अपडेट इतना जरूरी
Apple का यह अपडेट सिस्टम के कई अहम हिस्सों से जुड़ी खामियों को ठीक करता है- जैसे Apple Account, Photos, Safari और यहां तक कि Neural Engine. इनमें से कुछ बग इतने खतरनाक थे कि किसी हैकर के लिए आपकी डिवाइस से प्राइवेट डाटा चुराना, कीबोर्ड से टाइप किए गए शब्दों को मॉनिटर करना, या Stolen Device Protection फीचर को डिसेबल करना संभव था.

एक बग तो ऐसा था जो हैकर्स को आपके ऐप्स के अंदर दिख रहे संवेदनशील डेटा के स्क्रीनशॉट लेने की अनुमति देता था. वहीं, दूसरा बग Contacts, Notes और Photos तक अनधिकृत पहुंच देता था. Safari ब्राउजर में भी कई कमजोरियां थीं, जिनसे कोई फेक वेबसाइट असली जैसी दिख सकती थी या दूसरे साइट्स से डाटा चोरी कर सकती थी.

Add Zee News as a Preferred Source

किन iPhones और iPads को करना चाहिए अपडेट
यह अपडेट iPhone 11 और उसके बाद लॉन्च हुए सभी मॉडलों के लिए है. इसके अलावा, iPad Pro, iPad Air, iPad mini और iPad (8th जनरेशन और उसके बाद) वाले यूजर्स को भी तुरंत इसे इंस्टॉल करना चाहिए. अगर आप अपने iPhone से ऑफिस वर्क, बैंकिंग, ईमेल या किसी भी संवेदनशील डाटा का इस्तेमाल करते हैं, तो यह अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है.

कैसे करें iPhone या iPad को अपडेट
अपडेट इंस्टॉल करना बहुत आसान है. आपको बस Settings > General > Software Update में जाकर Download and Install पर टैप करना है. ध्यान रखें कि आपका iPhone या iPad Wi-Fi से कनेक्ट हो और बैटरी पर्याप्त हो ताकि इंस्टॉलेशन बीच में न रुके.

अगर आपने अपडेट नहीं किया तो क्या होगा
अगर आप यह अपडेट नहीं करते हैं तो आपकी डिवाइस पर डाटा लीक, अनजान ट्रैकिंग या मालवेयर का खतरा बढ़ सकता है. कोई भी गलत वेबसाइट खोलना या अज्ञात ऐप डाउनलोड करना आपके डाटा को खतरे में डाल सकता है. Apple का कहना है कि iOS 26.1 में ये सारे सुरक्षा सुधार अपने आप लागू हो जाते हैं, इसलिए यूजर को अलग से कोई सेटिंग बदलने की जरूरत नहीं है.

सीधे शब्दों में कहा जाए तो, अगर आपका डिवाइस इस अपडेट के लिए योग्य है तो अभी तुरंत iOS 26.1 इंस्टॉल करें. यह अपडेट आपकी प्राइवेसी और सुरक्षा दोनों को सुरक्षित रखेगा और आने वाले साइबर हमलों से आपको बचाएगा.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

iOS 26.1 updateapple

Trending news

Rahul Gandhi: थोड़ी देर में राहुल गांधी की बड़ी प्रेस कांफ्रेंस, करेंगे बड़ा खुलासा!
Rahul Gandhi
Rahul Gandhi: थोड़ी देर में राहुल गांधी की बड़ी प्रेस कांफ्रेंस, करेंगे बड़ा खुलासा!
10ml शराब के चक्कर में नाई को 7 दिन की जेल; कोर्ट बोला- 'ज्यादा ही जोश दिखा दिया'
crime news
10ml शराब के चक्कर में नाई को 7 दिन की जेल; कोर्ट बोला- 'ज्यादा ही जोश दिखा दिया'
Video: 'कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है', तेलंगाना के CM रेवंत का विवादित बयान
Chief Minister Revanth Reddy
Video: 'कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है', तेलंगाना के CM रेवंत का विवादित बयान
टीवी डिबेट वाली कांग्रेस की प्रवक्ता से मिलिए, सेना की वर्दी में बंदूक भी चलाती हैं
Congress News
टीवी डिबेट वाली कांग्रेस की प्रवक्ता से मिलिए, सेना की वर्दी में बंदूक भी चलाती हैं
₹100 का पानी! मल्टीप्लेक्स में महंगाई पर SC नाराज; कहा,'...खाली हो जाएंगे थिएटर्स'
Supreme Court
₹100 का पानी! मल्टीप्लेक्स में महंगाई पर SC नाराज; कहा,'...खाली हो जाएंगे थिएटर्स'
5 नवंबर से देश कोहरे में डूबेगा या ठिठुरेगा? बंगाल की खाड़ी का जग गया नया 'राक्षस'!
#heavy rain
5 नवंबर से देश कोहरे में डूबेगा या ठिठुरेगा? बंगाल की खाड़ी का जग गया नया 'राक्षस'!
दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन करा रहा था मुस्लिम पुरुष, केरल HC ने कहा,
Kerala
दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन करा रहा था मुस्लिम पुरुष, केरल HC ने कहा, "पहली बीवी को.."
उत्तर भारत में जल्द दस्तक देगी कड़ाके की ठंड, सोनमर्ग और गुलमर्ग में भारी बर्फबारी
Snowfall
उत्तर भारत में जल्द दस्तक देगी कड़ाके की ठंड, सोनमर्ग और गुलमर्ग में भारी बर्फबारी
हजारों नारियल और दीयों से सुदर्शन पटनायक ने बनाई अनोखी बोट, वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल
Sudarsan Pattnaik
हजारों नारियल और दीयों से सुदर्शन पटनायक ने बनाई अनोखी बोट, वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल
5 नवंबर: जब मार्स पर पहुंच गया था मंगलयान, भारत ने US को पछाड़ लिखा था इतिहास
Mars Orbiter Mission
5 नवंबर: जब मार्स पर पहुंच गया था मंगलयान, भारत ने US को पछाड़ लिखा था इतिहास