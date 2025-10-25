UPI ने बनाया नया रिकॉर्ड, एक दिन में हुए 754 मिलियन ट्रांजैक्शन, 1.02 लाख करोड़ रुपये का लेन-देन

लोगों को आज कोई भी सामान खरीदने के लिए अपने पास ज्यादा कैश रखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अब किसी भी चीज की पेमेंट ऑनलाइन ही आसानी से की जा सकती है. आज लोगों ने अपने रोजमर्रा के कामों के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है. ऐसे में अब UPI अपने नाम कई बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स भी दर्ज कराने लगा है. इसी बीच अब अब फिर से UPI ने एक और रिकॉर्ड बना लिया है.

एक दिन में हुआ इतना लेन-देन

इसी बीच हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि इस साल 18 अक्टूबर यानी धनतेरस के दिन ही 1.02 लाख करोड़ रुपये का लेन-देन किया गया है, जबकि 75.4 करोड़ UPI ट्रांजैक्शन रहा. यह आकंड़ा एक दिन का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है. वित्त मंत्री ने बताया कि धनतेरस से लेकर दिवाली तक 3 दिनों में UPI से औसतन 73.69 करोड़ ट्रांजैक्शन किए गए, जबकि पिछले साल इसी समय यह आंकड़ा 64.74 करोड़ था.

GST की कटौती का दिखा असर

उन्होंने कहा कि इस बार रिटेल दुकानदारों के लिए दिवाली बहुत फायदेमंद रही है. GST दरों में कटौती किए जाने की वजह से लोगों की खरीदारी बढ़ी है, जिससे मिडिल क्लास को अपने बजट में रहते हुए ज्यादा सामान खरीदने का मौका मिल पाया. वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि लैब में बने हीरे, कैजुअल कपड़े और घर सजाने वाले सामान जैसे प्रोडक्ट्स की मांग काफी बढ़ी है और बाजार के आम से लेकर प्रीमियम सेगमेंट तक में अच्छी तेजी दिखाई दी.

Add Zee News as a Preferred Source

मोबाइल नंबर से पकड़े जाएंगे साइबर ठग! DoT हुआ सख्त, नया नियम खोलेगा सबकी पोल

नवरात्रि से दिवाली तक हुई इतनी बिक्री

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के अनुसार, इस साल नवरात्रि से लेकर दिवाली तक के फेस्टिव सीजन में सामानों की बिक्री ने नया रिकॉर्ड कायम किया है. इन दिनों में देशभर में कुल 5.40 लाख करोड़ रुपये का सामान खरीदा गया है. सिर्फ सामान ही नहीं, बल्कि लगभग 65,000 करोड़ रुपये की सर्विसेज भी लोगों ने इस समय खरीदीं, जिसकी वजह से बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिली.

iPhone यूजर्स की तरह Android वाले भी कर पाएंगे इस फीचर का इस्तेमाल, जान लें स्टेप्स

25% ज्यादा रही बिक्री

दूसरी ओर कैट की रिसर्च विंग ‘कैट रिसर्च एंड ट्रेड डेवलपमेंट सोसाइटी’ के मुताबिक, इस बार नवरात्रि से दीपावली तक के फेस्टिव सीजन में हुई बिक्री पिछले साल के मुकाबले 25% ज्यादा रही है. बीते वर्ष इन दिनों में 4.25 लाख करोड़ रुपये की बिक्री हुई थी, जबकि इस बार यह आंकड़ा उससे काफी ऊपर पहुंच चुका है. सर्वे में यह भी बताया गया कि कुल बिक्री में से 85% हिस्सा रिटेल सेक्टर का रहा है. वहीं, ऑफलाइन बाजारों में भी अच्छी मांग देखने को मिली, खासकर कन्फेक्शनरी, होम डेकोर, फुटवियर, रेडीमेड कपड़े, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और रोजमर्रा की जरूरतों वाले प्रोडक्ट्स में. इन कैटेगरी में GST दरों में कटौती के चलते प्राइस कॉम्पिटिशन बेहतर हुआ है, जिससे लोगों की खरीदारी में साफतौर पर बढ़ोतरी दिखी.