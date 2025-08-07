UPI ने फिर किया भारत के लोगों को परेशान, ट्राजेक्शन में आई समस्या; अटक गए Paytm, Google Pay और Phonepe
Advertisement
trendingNow12871516
Hindi Newsटेक

UPI ने फिर किया भारत के लोगों को परेशान, ट्राजेक्शन में आई समस्या; अटक गए Paytm, Google Pay और Phonepe

UPI Down: UPI ने एक बार फिर से भारत के लोगों को परेशान कर दिया है. गुरुवार को अचानक लोगों को पेमेंट करने में परेशानी का सामना करना पड़ा. अब इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी कई शिकायतें दिख रही हैं.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Aug 07, 2025, 10:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPI ने फिर किया भारत के लोगों को परेशान, ट्राजेक्शन में आई समस्या; अटक गए Paytm, Google Pay और Phonepe

UPI Down: भारत के लोगों को एक बार फिर से गुरुवार को UPI सर्विस डाउन की स्थिति झेलनी पड़ रही है. 7 अगस्त अचानक लोगों को UPI से ट्रांजेक्शन करने में परेशानी का सामना करना पड़ा. इस वजह से कई लोगों को हैरानी हुई तो वहीं कुछ लोगों ने अपनी इस समस्या को सोशल मीडिया पर रखना शुरू कर दिया. बता दें कि इस साल में यह चौखी बार हुआ है जब UPI सर्विस डाउन हो गई है. इस गड़बड़ की वजह से भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे कई बैंकों की लेन-देन की सेवाएं बाधित हुईं.

दर्ज की गई हजारों शिकायतें
गुरुवार की शाम को करीब 7.45 बजे इस तरह की खबरें आने लगीं कि लोग अपने गूगल पे, फोनपे, पेटीएम जैसे प्लेटफॉर्म्स के यूजर्स ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे हैं. इसके बाद रात 8 बजे डाउनडिटेक्टर पर लगभग 2,147 आउटेज की शिकायतें दर्ज हो गईं. इसमें करीब 80 प्रतिशत शिकायतें सिर्फ इसे लेकर थी कि वह पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं. बता दें कि डाउनडिटेक्टर वो प्लेटफॉर्म है जिससे यूजर्स को अन्य वेबसाइट्स और सेवाओं के बारे की स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बड़ी टेक कंपनी के CEO से तुरंत मांगा इस्तीफा

हर दिन हो रही इतनी पेमेंट
गौरतलब है कि भारत में UPI का इस्तेमाल तेजी से बढ़ता जा रहा है. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई 2025 में 25.08 लाख करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन UPI के जरिए किया गया था. वहीं, मई 2025 में 25.14 लाख करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन UPI से हुआ था. NPCI के अनुसार, इसी साल जुलाई में हर दिन 628 मिलियन यानी एवरेज 80,919 रुपये का ट्रांजेक्शन किया गया.

Google क्यों उड़ा रहा लगातार Apple का मजाक, अब नए वीडियो में फिर साधा निशाना

ग्लोबली फास्ट पेमेंट लीडर बनकर उभरा भारत
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) हाल ही में एक नोट जार किया था, जिसके मुताबिक भारत पिछले कुछ समय में फास्ट पेमेंट के मामले में ग्लोबल लीडर के तौर पर उभरा है. इस बदलाव अहम आधार UPI को माना जा रहा है. UPI ने आज 675 बैकों को एक साथ एक ही मंच पर जोड़ लिया है.

About the Author
author img
भावना साहनी

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में इंटरनेशनल, डिफेंस और...और पढ़ें

TAGS

UPIGOOGLE PAY

Trending news

10वीं क्लास के 24 दोस्त, 35 सालों के बाद रियूनियन के लिए पहुंचे उत्तरकाशी और फिर...
Maharashtra
10वीं क्लास के 24 दोस्त, 35 सालों के बाद रियूनियन के लिए पहुंचे उत्तरकाशी और फिर...
CJI कोई डाकघर नहीं...जस्टिस वर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दिया बड़ा झटका
Supreme Court
CJI कोई डाकघर नहीं...जस्टिस वर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दिया बड़ा झटका
उत्तरकाशी बना 'रिसर्च लैब': कागजों पर बनता रह गया अर्ली वॉर्निंग सिस्टम
Uttarakhand
उत्तरकाशी बना 'रिसर्च लैब': कागजों पर बनता रह गया अर्ली वॉर्निंग सिस्टम
बिहार ने दिया विपक्ष को एकजुट होने का मौका तो एक्टिव हुई कांग्रेस, BJP को टेंशन?
Congress News
बिहार ने दिया विपक्ष को एकजुट होने का मौका तो एक्टिव हुई कांग्रेस, BJP को टेंशन?
'नहीं पच रही है हार...' राहुल पर BJP का करारा प्रहार, EC पर लगाया था गड़बड़ी का आरोप
Rahul Gandhi
'नहीं पच रही है हार...' राहुल पर BJP का करारा प्रहार, EC पर लगाया था गड़बड़ी का आरोप
26 केस, सांसद की चेन लूटी और अब जेल! कैसे बना मामूली सेल्समैन बना क्राइम की दुनिया..
TN Congress MP gold chain theft
26 केस, सांसद की चेन लूटी और अब जेल! कैसे बना मामूली सेल्समैन बना क्राइम की दुनिया..
अब ChatGPT ऐसे सवालों के नहीं देगा जवाब, लाखों लोग होंगे प्रभावित; हैरान कर देगी वजह
ChatGPT
अब ChatGPT ऐसे सवालों के नहीं देगा जवाब, लाखों लोग होंगे प्रभावित; हैरान कर देगी वजह
26/11 के आरोपी राणा को कोर्ट से बड़ी राहत, रिश्तों की दुहाई काम आई; मन की मुराद पूरी
26/11 Mumbai attack
26/11 के आरोपी राणा को कोर्ट से बड़ी राहत, रिश्तों की दुहाई काम आई; मन की मुराद पूरी
सामने बैठे थे CJI,तभी आई दलील, बांट दिए जाएं 23,000 करोड़,कोर्ट रूम में पसरा सन्नाटा
Supreme Court News
सामने बैठे थे CJI,तभी आई दलील, बांट दिए जाएं 23,000 करोड़,कोर्ट रूम में पसरा सन्नाटा
जान बचाकर थाने पहुंचा 60 साल का बुजुर्ग, अगले दिन पुलिस स्टेशन में ही मिली लाश
Coimbatore
जान बचाकर थाने पहुंचा 60 साल का बुजुर्ग, अगले दिन पुलिस स्टेशन में ही मिली लाश
;