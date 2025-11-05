Advertisement
बैंक अकाउंट नंबर को कहें 'टाटा'! UPI लाया VPA, अब एक झटके में करें पेमेंट और पाएं सुपरफास्ट ट्रांसफर की सुविधा

UPI New Feature VPA: डिजिटल पेमेंट को और एडवांस और सेफ बनाने के लिए UPI ने नया फीचर लाया है. इस नए फीचर का नाम VPA यानी वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है. इसकी मदद से आप सिर्फ एक झटके में पैसे भेज सकते हैं और पा सकते हैं सुपरफास्ट ट्रांसफर की सुविधा. चाहे दोस्तों को भेजना हो या ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो अब पेमेंट करना हुआ पहले से कहीं ज्यादा आसान और सेफ.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 05, 2025, 01:43 PM IST
UPI New Feature VPA: डिजिटल इंडिया के इस दौर में पैसे भेजना और रिसीव करना अब पहले से बहुत ज्यादा आसान हो गया है. UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस की सहायता से आप मिनटों में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं . अब इसी यूपीआई में एक नया फीचर आ गया है. जिसका नाम है VPA यानी वर्चुअल पेमेंट एड्रेस. VPA की सहायता से आप बिना बैंक अकाउंट डिटेल्स शेयर किए पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं. अगर आप जानना चाहते हैं कि VPA क्या है और इसे कैसे बनाएं, तो आइए आज के इस आर्टिकल में हम स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस आपको बताते हैं.

VPA या वर्चुअल पेमेंट एड्रेस क्या है?
VPA को आप UPI यूजर की डिजिटल पहचान के रूप में भी जान सकते हैं. इस फीचर की सहायता से आप किसी भी बैंक अकाउंट का नाम, खाता नंबर या IFSC कोड जाने बिना ही पैसे भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं. यही कारण है कि यह लेन-देन करने का सबसे सेफ तरीका हो सकता है. इसके अलावा आप एक ही बैंक अकाउंट के लिए अलग-अलग UPI ऐप्स जैसे Paytm, PhonePe या Google Pay में कई VPA भी बना सकते हैं.

अब जानिए कैसे बनाएं VPA 

UPI लेनदेन के लिए आप अपना VPA बहुत ही आसानी से बना सकते हैं. बस इसके लिए आपको इन सरल स्टेप्स को फॉलो करना होगा:

सबसे पहले UPI ऐप डाउनलोड करें, जैसे Paytm, PhonePe, Google Pay, आदि.

अब ऐप में अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके अपना बैंक अकाउंट लिंक करें.

इसके बाद आपको अपनी एक UPI ID बनाने और लेनदेन के लिए UPI PIN सेट करने के लिए कहा जाएगा.

बस! इन स्टेप्स को पूरा करते ही आपका VPA तैयार हो जाता है और आप पैसे भेज और रिसीव कर सकते हैं.

इस बात का भी ध्यान रखें कि आप अपना VPA किसी के पास पैसे प्राप्त करने के लिए दे सकते हैं. इसी तरह आप दूसरों के VPA का यूज उन्हें पैसे भेजने के लिए कर सकते हैं. आप चाहें तो बाद में अपने वर्चुअल पेमेंट एड्रेस को एडिट करके बदल भी सकते हैं.

VPA में क्या शामिल होना चाहिए?
वर्चुअल पेमेंट एड्रेस लेटर्स, नंबर्स और यहां तक कि Special Characters का मिक्स होना चाहिए.

इसका मूल फॉर्मेट है: 'username@bankname'

इसमें बैंकनेम वाला हिस्सा आमतौर पर UPI एप्लीकेशन द्वारा पहले से ही तैयार किया होता है. आपको केवल अपने VPA के यूजरनेम वाले हिस्से में ही बदलाव करने की अनुमति होती है जिसे आप अपनी सुविधा के अनुसार बना सकते हैं.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

