Budget 2026: UPI पेमेंट के लिए देना होगा चार्ज? क्या सरकार वापस लाएगी MDR; जानें क्यों पेमेंट कंपनियां पैसे वसूलने की जिद पर अड़ी हैं

UPI Transaction Charges: क्या आप भी अपनी सुबह की चाय से लेकर शाम के खाने तक हर जगह ऑनलाइन पेमेंट करने यानी स्कैन और पे के आदी हो चुके हैं? जवाब अगर हां है तो आने वाला बजट 2026 आपकी जेब और डिजिटल पेमेंट की आदतों पर बड़ा असर डाल सकता है. बीते कुछ सालों में भारत में UPI की बढ़ती लोकप्रियता और सफलता ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है लेकिन अब इस फ्री सर्विस के लिए पैसे देने पड़ सकते हैं! डिजिटल पेमेंट के पीछे खड़ा पूरा पेमेंट इकोसिस्टम एक बड़े वित्तीय संकट की तरफ इशारा कर रहा है. पेमेंट कंपनियों और बैंकों का कहना है कि अरबों के ट्रांजेक्शन को फ्री में संभालना अब आसान काम नहीं रहा.

भारत में डिजिटल क्रांति की पहचान बन चुका UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस में बड़ा बदलाव हो सकता है. फरवरी में आने वाले केंद्रीय बजट 2026 से पहले देश की बड़ी पेमेंट कंपनियों और पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सामने अपनी मांगों का रख दिया है. इस बार बजट को लेकर इंडस्ट्री की दो बड़ी मांगे हैं- सब्सिडी में भारी बढ़ोतरी और MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट की वापसी.

क्या है पूरा मामला?

अभी सरकार की पॉलिसी के अनुसार UPI ट्रांजेक्शन करने पर यूजर्स या फिर बिजनेसमैन को कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होता है. इसके बदले सरकार इन कंपनियों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सब्सिडी देती है. लेकिन कंपनियों का कहना है कि यह सब्सिडी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है. अब पेमेंट इंडस्ट्री का मानना है कि UPI के बढ़ते विस्तार को देखते हुए पिछले साल आवंटित की गई 1,500 करोड़ रुपये की सब्सिडी काफी कम रही. पेमेंट कंपनियों को उम्मीद थी कि यह राशि कम से कम 5,000 से 6,000 करोड़ रुपये होनी चाहिए.

कंपनियों ने बीते साल 2025 में सब्सिडी की जरूरत करीब 6,000 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है जिससे 4,500 करोड़ रुपये का भारी शॉर्टफाल दिख रहा है.

MDR की वापसी की मांग

पेमेंट कंपनियों ने प्रस्ताव दिया है कि बड़े व्यापारियों जिनका सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपये से ज्यादा है पर 0.30% का MDR फिर से लागू कर दिया जाए. इसके साथ ही PCI ने Rupay Debit कार्ड पर भी अन्य डेबिट कार्डों की तरह ही चार्ज लगाने की मांग की है जिससे वित्तीय समावेशन और टेक्नोलॉजी को जारी रखा जाए.

MDR की वापसी का मतलब

रिपोर्ट में स्पष्ट है कि पेमेंट कंपनियां 0.3% MDR की मांग कर रही हैं. यह चार्ज मर्चेंट यानी दुकानदार पर लगेगा. इससे दुकानदार को पेमेंट रिसीव करने के लिए पैसे देने होंगे तो वह इसकी भरपाई के लिए सामान की कीमतें बढ़ा सकता है या ग्राहकों से एक्स्ट्रा चार्ज की मांग कर सकता है जैसा पहले क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन में अक्सर होता था.

क्यों जरूरी है ये बदलाव?

PlutosOne के फाउंडर का मानना है कि UPI को ग्रामीण इलाकों तक ले जाने और नई टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए पेमेंट कंपनियों के पास फंड होना जरूरी है. कंपनियों का कहना है कि जीरो MDR मॉडल लंबे समय तक टिकाऊ नहीं रह सकता खासकर तब जब UPI हर महीने 21.5 अरब से ज्यादा ट्रांजेक्शन हैंडल कर रहा हो. अब सबकी निगाहें वित्त मंत्री के बजट भाषण पर होगी. क्या सरकार डिजिटल ट्रांजेक्शन को फ्री रखने के लिए बजट का खजाना खोलेगी या फिर बड़े मर्चेंट्स पर चार्ज लगाकर कंपनियों को राहत देगी?

