UPI से बिना इंटरनेट भी हो सकती है पेमेंट, ये सीक्रेट तरीका उड़ा देगा होश

UPI का इस्तेमाल सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में किया जाने लगा है. यहां तक अब गांव में रहने वाले लोग भी इस ऑनलाइन पेमेंट सर्विस का खूब इस्तेमाल करने लगे हैं. UPI आने के बाद कई लोगों ने तो कैश रखना ही बंद कर दिया है. ऐसे में अगर किसी जगह पर इंटरनेट की समस्या हो जाए तो आपके पेमेंट वहीं अटक आ जाती है और मुश्किल तब बढ़ जाती है जब हमारे पास कैश न हो. ऐसे में क्या आप जानते हैं कि बिना इंटरनेट भी UPI का इस्तेमाल किया जा सकता है.

ज्यादा लोग नहीं जानते ये UPI तरीका

शायद ही किसी को UPI के एक आसान तरीके के बारे में भी पता होगा. वहीं, कई लोग यह सुनकर ही कहेंगे कि ऐसा होना नामुमकिन है. लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ कुछ स्टेप्स की प्रक्रिया ही फॉलो करनी होती है. चलिए जानते हैं कि कैसे बिना इंटरनेट भी UPI पेमेंट की जा सकती है और यह सुविधा किस-किस बैंक में दी जा रही है.

बिना इंटरनेट कैसे करें UPI पेमेंट?

1. अगर UPI पेमेंट करने के लिए फोन में इंटरनेट नहीं है तो सबसे पहले अपने अपने मोबाइल से *99# डायल करें

2. अब यहां आपको आपकी भाषा चुनने का ऑप्शन मिलेगा.

3. फिर मेन्यू में आपको Send Money का ऑप्शन दिखेगा, इसे सेलेक्ट कीजिए.

4. रिसीवर सेलेक्ट करने के लिए आपको UPI ID, बैंक अकाउंट डिटेल्स या मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करना होगा.

5. इसके बाद आपको जितनी पेमेंट करनी है उतना अमाउंट इसमें एंटर करें.

6. अब लास्ट में अपना UPI PIN डालें और पेमेंट कन्फर्म कर दें.

क्या है इस सर्विस का फायदा

1. UPI के इस हैक का सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि बिना इंटरनेट भी आपको कहीं भी भुगतान करने की सुविधा मिल रही है.

2. अगर आप कीपैड वाला फोन चलाते हैं तो भी इस ट्रिक का इस्तेमाल किया जा सकता है.

3. इस सर्विस का इस्तेमाल UPI की बाकी सर्विस की तरह 24*7 किया जा सकता है उपलब्ध है.

4. दिलचस्प आप तो यह है कि इसके लिए आपको कोई भी ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती.

इन बैंकों में मिल रही सुविधाएं

यह UPI सुविधा HDFC, SBI, ICICI बैंक, Axis बैंक, PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा सहित देश के लगभग सभी बड़े बैंकों में उपलब्ध है.