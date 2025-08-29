UPI पेमेंट के लिए इंटरनेट की झंझट खत्म! बस ये नंबर घुमाइए और मिनटों में करें पैसा ट्रांसफर

UPI Payment Without Internet: डिजिटल इंडिया के इस दौर में ज्यादातर लोग कैशलेस पेमेंट करना पसंद करते हैं. लेकिन कई बार नेटवर्क समस्या या फिर इंटरनेट न होने से पेमेंट नहीं हो पाते हैं. कई बार कम नेटवर्क होने के कारण पेमेंट प्रोसेसिंग पर रुक जाता है. इससे समस्या बढ़ सकती है. लेकिन अब परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप बिना इंटरनेट के भी UPI पेमेंट कर सकते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि बिना इंटरनेट के UPI पेमेंट कैसे, तो आइए जानते हैं विस्तार से...

मिनटों में होगा बिना इंटरनेट के भी पेमेंट

चाहे ऑनलाइन शॉपिंग हो या फिर ऑफलाइन खरीदारी आजकर हर जगह लोग मिनटों में UPI से पेमेंट करते हैं. यूपीआई पेमेंट के भरोसे बहुत से लोग कैश लेकर चलना ही बंद कर दिया है. लेकिन कई बार UPI पेमेंट नेटवर्क और इंटरनेट ठीक से न मिलने के कारण बेकार हो जाता है. ऐसे में यूपीआई पेमेंट करना मुश्किल हो जाता है. बिना इंटरनेट के भी UPI पेमेंट किया जा सकता है. अब आपको अपने फोन में एक नंबर घुमाना है बस.

सबसे अच्छी बात की बिना इंटरनेट के पेमेंट करने के लिए आपको किसी थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत नहीं है. बस अपने फोन के डायलर का यूज करके आप आसानी से UPI पेमेंट कर सकते हैं.

इस तरह कर सकते हैं बिना इंटरनेट के पेमेंट

इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फोन का डायलर ओपन करना होगा.

अब यहां *99# डायल करें. ध्यान रखें कि मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए.

डायल करते ही आपके फिर आपके सामने कई सारे ऑप्शन दिखाई देने लगेंगे. इसमें सेंड मनी, रिक्वेस्ट मनी, चेक बेलेंस, माई प्रोफाइल, पेंडिंग रिक्वेस्ट, ट्रांजेक्शन और UPI PIN शामिल हैं.

अब आप पेमेंट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर राइट साइड में आ रहे Reply बटन पर क्लिक करें और सेंड मनी वाले ऑप्शन को लिख कर स्क्रीन पर सबसे ऊपर राइट साइड में Reply बटन पर क्लिक कर दें.

इसके बाद आपको मोबाइल नंबर, यूपीआई आईडी, IFSC कोड या अकाउंट नंबर, बैक का ऑप्शन दिखाई देगा. आप मोबाइल नंबर या फिर UPI आईडी सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं.

अब आपसे कुछ और डिटेल मांगी जाएगी, इसे भरकर आप बिना इंटरनेट के भी पेमेंट कर सकते हैं.

