UPI Safety Tips: UPI यूजर्स रखें इन बातों का ध्यान! पेमेंट के समय ये गलतियां खाली कर सकती है बैंक अकाउंट

UPI Safety Tips: अगर आप UPI से पेमेंट करते हैं, तो आपको इससे होने फ्रॉड के बारे में भी जरूर जानकारी होनी चाहिए. कई बार आपकी एक गलती आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकती है. रोजाना हजारों लोग अपनी गलती के कारण स्कैमर्स का शिकार होते हैं. ऐसे में अगर आप Paytm, PhonePe और Google Pay जैसे UPI ऐप्स का इस्तेमाल पेमेंट के लिए करते हैं, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए. ये आपको फेक लिंक, गलत QR कोड या फोन कॉल के जरिए ठगी से बचा सकती है.

किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें

किसी भी प्रकार से आपके पास तक आने वाले अनजान लिंक पर क्लिक करने से आपको बचना चाहिए. कई बार WhatsApp या SMS से आने वाले लिंक फिशिंग लिंक होते हैं. इन लिंक पर क्लिक करते ही आप स्कैमर्स को आपके डिवाइस का एक्सेस दे देते हैं. एक्सेस पाने के साथ स्कैमर्स आपके UPI ऐप्स का इस्तेमाल कर आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

UPI पिन रखें सुरक्षित

आपको सबसे पहले अपना यूपीआई पिन किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर करने से बचना चाहिए. कोई भी बैंक या उसकी सहयोगी संस्था आपसे कभी भी आपका यूपीआई पिन नहीं मांगेगी. एक और खास बात को आप ध्यान में रखें कि पैसे रिसीव करने के लिए आपको कभी भी पिन की जरूरत नहीं होती है. स्कैमर्स अक्सर आपसे आपका यूपीआई पिन मांगते हैं ताकि वे आपको ठग सकें. अपना यूपीआई पिन कभी भी किसी के साथ साझा न करें.

QR कोड स्कैन से पहले करें उसकी जांच

इस समय स्कैमर्स आपको ठगने के लिए नकली क्यूआर कोड की मदद ले रहे हैं. ऐसे में कई बार जल्दी में आप बिना देखे ही क्यूआर कोड स्कैन कर लेते हैं, और आप उनकी जाल में फंस जाते हैं. फेक QR से पैसा गलत अकाउंट में चला जाता है. इसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप क्यूआर कोड को स्कैन करते समय एक बार जांच लें.

यह भी पढ़ें:- डेडलाइन खत्म! क्या आपका भी PAN कार्ड हो गया है 'बेकार'? चेक करके ऐसे करें एक्टिव

ट्रांजेक्शन लिमिट सेट करें

UPI ऐप में आपको अपने डेली ट्रांजेक्शन के लिए लिमिट सेट करनी चाहिए. इससे अगर आपका अकाउंट या डिवाइस किसी के हाथ भी लग जाता है, तो वह ज्यादा पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकेगा.

KYC अपडेट या लॉटरी जैसे कॉल पर ना करें भरोसा

आपको किसी भी प्रकार के कॉल से सावधान रहना होगा. इस समय स्कैमर्स डिजिटल अरेस्ट, KYC अपडेट या लॉटरी जीतने जैसे फेक कॉल से आपको अपना शिकार बना रहे हैं. इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है आपकी जागरूकता.

ऑनलाइन फ्रॉड होने पर यहां संपर्क करें

अगर आपके साथ किसी प्रकार का कोई भी फ्रॉड होता है, तो आपको सबसे पहले 1930 नंबर पर कॉल करके इसकी जानकारी देनी चाहिए. इसके साथ आप cybercrime.gov.in पर भी रिपोर्ट कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें:- Apple-Samsung को टक्कर देने चला था ट्रंप का T1 स्मार्टफोन, अब खुद की डिलीवरी के लिए