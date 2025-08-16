UPI से पेमेंट किया... कट गए पैसे लेकिन ट्रांजेक्शन फेल, वापस आ जाएंगे पैसे, जानें रिफंड का प्रोसेस

UPI पेमेंट का इस्तेमाल आज लगभग हर शख्स कर रहा है. हालांकि, कई बार इसमें भी कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है, जिसमें से सबसे कॉमन समस्या है कि पेमेंट करते हुए आपके अकाउंट से पैसे तो कट जाते हैं, लेकिन सामने वाले शख्स को मिलते ही नहीं है. ऐसे में आप काफी परेशान हो जाते हैं. हालांकि, ऐसा UPI सर्वर पर ज्यादा लोड पड़ने की वजह से भी हो जाता है. कई बार लोग इस टेक्निकल इश्यू को समझ नहीं पाते और दोबारा पेमेंट करने की कोशिश करते रहते हैं और फिर वो प्रोसेस भी अटक जाता है.

ट्रांजैक्शन हो जाती है फेल

वहीं, कई मामलों में देखा गया है कि दोनों ही बार कुछ वक्त के बाद आपका ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता है और सामने वाले शख्स को दो पास पैसे रिसीव हो जाते हैं. अगर आप भी अक्सर इस समस्या का सामना करते हैं तो ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके अकाउंट से कटे पैसे आपको वापस मिल सकते हैं. चलिए जानते हैं कैसे.

इस वजह से अटक जाती है पेमेंट

अगर कभी UPI से पेमेंट करते वक्त आपके खाते से पैसे कट जाएं, लेकिन सामने वाले तक न पहुंचे तो घबराने की जरूरत नहीं है. ऐसे हालात अक्सर तब होते हैं जब सर्वर पर ज्यादा दबाव होता है या नेटवर्क में कोई दिक्कत आ जाती है. इस स्थिति में तुरंत दोबारा ट्रांजैक्शन करने से बचें और थोड़ा इंतजार कर लें.

24 घंटे का करें इंतजार

आमतौर पर ट्रांजैक्शन फेल होने पर कटे हुए पैसे कुछ ही समय में आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाते हैं. वहीं, कभी-कभी इसमें 24 घंटे का समय भी लग जाता है. बहुत कम मामलों में यह प्रक्रिया और लंबी हो सकती है, लेकिन एंड में आपका पैसा वापस मिल ही जाएगा.

दर्ज करवाएं शिकायत

Paytm, Google Pay, PhonePe, BHIM या किसी अन्य UPI ऐप का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया है तो इसमें आपका ऐप ही आपकी मदद कर सकता है. हर ऐप में एक हेल्प या सपोर्ट सेक्शन दिया गया होता है, जहां आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. 24 से 72 घंटों के भीतर आपको समाधान मिल जाता है, लेकिन ध्यान रहे अगर ट्रांजैक्शन अभी भी पेंडिंग है तो आपको उसके क्लियर होने का इंतजार करना चाहिए.

30 दिन में हो जाएगा रिफंड

जब ट्रांजैक्शन का स्टेटस सक्सेसफुल या फेल्ड हो जाए, उसके बाद ही आप हेल्प सेंटर में जाकर आगे की कार्रवाई करें. अगर ऐप में शिकायत दर्ज कराने के बाद भी आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं तो आप ट्रांजैक्शन नंबर के साथ बैंक में शिकायत दर्ज कराइए. ऐसे में बैंक पूरी जांच करेगा और 30 दिन के अंदर आपका पैसा रिफंड हो जाएगा. अगर बैंक कोई भी कारण बताकर ट्रांजैक्शन का पैसा वापस नहीं करता है तो इसके लिए RBI से भी संपर्क कर सकते हैं.