UPI से पेमेंट किया... कट गए पैसे लेकिन ट्रांजेक्शन फेल, वापस आ जाएंगे पैसे, जानें रिफंड का प्रोसेस
Advertisement
trendingNow12884062
Hindi Newsटेक

UPI से पेमेंट किया... कट गए पैसे लेकिन ट्रांजेक्शन फेल, वापस आ जाएंगे पैसे, जानें रिफंड का प्रोसेस

UPI की वजह से पेमेंट करना काफी आसान हो गया है, लेकिन वहीं कई बार इस प्रक्रिया के कारण लोग मुश्किल में भी पड़ जाता है. अक्सर देखा गया है कि पेमेंट के दौरान अकाउंट से पैसे तो कट जाते हैं, लेकिन सामने वाले शख्स को पैसे नहीं पहुंचते. ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Aug 16, 2025, 07:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPI से पेमेंट किया... कट गए पैसे लेकिन ट्रांजेक्शन फेल, वापस आ जाएंगे पैसे, जानें रिफंड का प्रोसेस

UPI पेमेंट का इस्तेमाल आज लगभग हर शख्स कर रहा है. हालांकि, कई बार इसमें भी कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है, जिसमें से सबसे कॉमन समस्या है कि पेमेंट करते हुए आपके अकाउंट से पैसे तो कट जाते हैं, लेकिन सामने वाले शख्स को मिलते ही नहीं है. ऐसे में आप काफी परेशान हो जाते हैं. हालांकि, ऐसा UPI सर्वर पर ज्यादा लोड पड़ने की वजह से भी हो जाता है. कई बार लोग इस टेक्निकल इश्यू को समझ नहीं पाते और दोबारा पेमेंट करने की कोशिश करते रहते हैं और फिर वो प्रोसेस भी अटक जाता है.

ट्रांजैक्शन हो जाती है फेल
वहीं, कई मामलों में देखा गया है कि दोनों ही बार कुछ वक्त के बाद आपका ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता है और सामने वाले शख्स को दो पास पैसे रिसीव हो जाते हैं. अगर आप भी अक्सर इस समस्या का सामना करते हैं तो ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके अकाउंट से कटे पैसे आपको वापस मिल सकते हैं. चलिए जानते हैं कैसे.

इस वजह से अटक जाती है पेमेंट
अगर कभी UPI से पेमेंट करते वक्त आपके खाते से पैसे कट जाएं, लेकिन सामने वाले तक न पहुंचे तो घबराने की जरूरत नहीं है. ऐसे हालात अक्सर तब होते हैं जब सर्वर पर ज्यादा दबाव होता है या नेटवर्क में कोई दिक्कत आ जाती है. इस स्थिति में तुरंत दोबारा ट्रांजैक्शन करने से बचें और थोड़ा इंतजार कर लें.

Swiggy-Zomato की नींद उड़ाने आया Rapido Ownly, देगा 15% सस्ता खाना, जानें पूरा प्लान

24 घंटे का करें इंतजार
आमतौर पर ट्रांजैक्शन फेल होने पर कटे हुए पैसे कुछ ही समय में आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाते हैं. वहीं, कभी-कभी इसमें 24 घंटे का समय भी लग जाता है. बहुत कम मामलों में यह प्रक्रिया और लंबी हो सकती है, लेकिन एंड में आपका पैसा वापस मिल ही जाएगा.

दर्ज करवाएं शिकायत
Paytm, Google Pay, PhonePe, BHIM या किसी अन्य UPI ऐप का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया है तो इसमें आपका ऐप ही आपकी मदद कर सकता है. हर ऐप में एक हेल्प या सपोर्ट सेक्शन दिया गया होता है, जहां आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. 24 से 72 घंटों के भीतर आपको समाधान मिल जाता है, लेकिन ध्यान रहे अगर ट्रांजैक्शन अभी भी पेंडिंग है तो आपको उसके क्लियर होने का इंतजार करना चाहिए.

अब इंटरव्यू के इस प्रोसेस के बिना नहीं मिलेगी नौकरी, AI चीटिंग से परेशान हुआ Google

30 दिन में हो जाएगा रिफंड
जब ट्रांजैक्शन का स्टेटस सक्सेसफुल या फेल्ड हो जाए, उसके बाद ही आप हेल्प सेंटर में जाकर आगे की कार्रवाई करें. अगर ऐप में शिकायत दर्ज कराने के बाद भी आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं तो आप ट्रांजैक्शन नंबर के साथ बैंक में शिकायत दर्ज कराइए. ऐसे में बैंक पूरी जांच करेगा और 30 दिन के अंदर आपका पैसा रिफंड हो जाएगा. अगर बैंक कोई भी कारण बताकर ट्रांजैक्शन का पैसा वापस नहीं करता है तो इसके लिए RBI से भी संपर्क कर सकते हैं.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

UPIBank account

Trending news

हिमाचल में कुदरत का रौद्र रूप, पानी की लहर से ढह गया आलीशान घर,वीडियो उड़ा देगा होश
Himachal Pradesh Weather Update
हिमाचल में कुदरत का रौद्र रूप, पानी की लहर से ढह गया आलीशान घर,वीडियो उड़ा देगा होश
जहां 13 साल से BJP की सरकार, कैसे बना रेबीज फ्री स्टेट? 30 दिन में 63 हजार टीकाकरण
Goa
जहां 13 साल से BJP की सरकार, कैसे बना रेबीज फ्री स्टेट? 30 दिन में 63 हजार टीकाकरण
देश के बंटवारे यानी विभाजन की विभीषिका का जिम्मेदार कौन था? NCERT ने बताया, मचा बवाल
NCERT
देश के बंटवारे यानी विभाजन की विभीषिका का जिम्मेदार कौन था? NCERT ने बताया, मचा बवाल
'राष्ट्रपति-राज्यपाल के बिल पर समय नहीं तय कर सकता कोर्ट...', सरकार ने क्यों कहा?
Supreme Court
'राष्ट्रपति-राज्यपाल के बिल पर समय नहीं तय कर सकता कोर्ट...', सरकार ने क्यों कहा?
सांभर उत्तर भारतीयों की देन है? शशि थरूर ने जो बताया, कम लोगों को पता होगा
shashi tharoor news
सांभर उत्तर भारतीयों की देन है? शशि थरूर ने जो बताया, कम लोगों को पता होगा
'लोग हमें बंटवारे का जिम्मेदार मानते हैं', NCERT में क्या एड कराना चाहते हैं ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
'लोग हमें बंटवारे का जिम्मेदार मानते हैं', NCERT में क्या एड कराना चाहते हैं ओवैसी?
Live: नोएडा में 'SIR' को लेकर पोस्टर वार, चुनाव आयोग पर आरोप, हरकत में प्रशासन
aaj ki taza khabar
Live: नोएडा में 'SIR' को लेकर पोस्टर वार, चुनाव आयोग पर आरोप, हरकत में प्रशासन
बंगाल में हम गठबंधन को तैयार, बस कांग्रेस पहल करे..किस पार्टी ने कर दिया ऐलान?
bangal poll
बंगाल में हम गठबंधन को तैयार, बस कांग्रेस पहल करे..किस पार्टी ने कर दिया ऐलान?
GST 2.0 पर ऐलान के बाद कांग्रेस की बड़ी मांग, कहा- आधिकारिक पत्र जारी करे सरकार
GST
GST 2.0 पर ऐलान के बाद कांग्रेस की बड़ी मांग, कहा- आधिकारिक पत्र जारी करे सरकार
'चोरी-चोरी, चुपके-चुपके'...राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' को पोस्‍ट किया वीडियो और...
Congress Vote Stealing Campaign
'चोरी-चोरी, चुपके-चुपके'...राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' को पोस्‍ट किया वीडियो और...
;