अब बैंक अकाउंट में पैसे न होने पर भी होगा UPI पेमेंट, Google Pay की नई सुविधा जानकर खुश हो जाएंगे!

Google Pay Flex: अगर आप हर दिन UPI से पेमेंट करते हैं तो यह खबर आपके लिए खास है. ऑनलाइन पेमेंट करने वालों के लिए Google ने भारत में Flex by Google Pay नाम से नया डिजिटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है. यह UPI की तरह आसान है लेकिन क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधा देता है. अब QR कोड स्कैन करके या ऑनलाइन पेमेंट करते समय यूजर्स बिना फिजिकल कार्ड के क्रेडिट से पेमेंट कर सकेंगे. Axis Bank के साथ पेश किया गया यह नया फीचर न सिर्फ तुरंत पेमेंट की सुविधा देता है बल्कि हर पेमेंट् पर रिवॉर्ड भी ऑफर करता है.

Google का यह डिजिटल क्रेडिट प्रोडक्ट है जिसे Axis Bank के साथ साझेदारी में लाया गया है. इस Fle क्रेडिट कार्ड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरी तरह से डिजिटल है और गूगल पे ऐप के साथ जुड़ा होता है.

UPI और क्रेडिट कार्ड का अनोखा संगम

ज्यादातर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए आपको कार्ड स्वाइप करना पड़ता है या फिर लंबी डिटेल्स भरनी होती है. लेकिन Google Flex को RuPay नेटवर्क पर तैयार किया गया है. यानी आप किसी भी दुकान पर लगे UPI QR कोड को स्कैन करके सीधे अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकेंगे.

बिना कागजी कार्रवाई के तुरंत मिलेगा अप्रूवल

इसको लेकर गूगल का दावा है कि Flex क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना भी बहुत ही आसान है.

Flex क्रेडिट कार्ड के लिए आपको किसी बैंक के चक्कर लगाने या कागजात जमा करने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है.

अप्लाई करने से लेकर अप्रूवल तक का सारा काम कुछ ही मिनटों में ऑनलाइन हो जाता है.

क्रेडिट कार्ड के लिए जैसे ही आपका कार्ड अप्रूव होगा आप तुरंत अपनी क्रेडिट लिमिट का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे.

रिवॉर्ड्स और इन-ऐप कंट्रोल

इस डिजिटल कार्ड में यूजर्स को कई शानदार फीचर्स भी गूगल की तरफ से मिलेंगे-

हर पेमेंट पर यूजर्स को Stars मिलेंगे. 1 स्टार की वैल्यू 1 रुपये के बराबर होगी जिसे यूजर्स तुरंत रिडीम भी कर सकेंगे.

वहीं इसमें यूजर्स अपने बड़े खर्चों को EMI में बदल सकते हैं.

कार्ड को ब्लॉक/अनब्लॉक करना, लिमिट सेट करना या पिन बदलना, ये सब Google Pay ऐप से मिनटों में किया जा सकेगा.

कैसे मिलेगा यह कार्ड?

Google Flex की रोलआउट प्रक्रिया शुरू हो गई है. फिलहाल यूजर्स Google Pay ऐप पर जाकर इसके लिए Waitlist में शामिल हो सकते हैं. बहुत ही जल्द इसे पूरे भारत में सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा.

