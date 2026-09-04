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फिटनेस बैंड या AI असिस्टेंट? मीटिंग रिकॉर्ड कर खुद बनाएगा नोट्स और समरी, जानें Urban Arc Note की कीमत

टेक ब्रांड अर्बन ने देश का पहला स्क्रीनलेस AI मीटिंग फिटनेस बैंड Urban Arc Note लॉन्च कर दिया है. यह डिवाइस हेल्थ का ख्याल रखने के साथ-साथ आपकी मीटिंग्स को रिकॉर्ड कर ऑटोमैटिक समरी और नोट्स तैयार करता है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 04, 2026, 08:27 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 08:27 PM IST
फिटनेस बैंड या AI असिस्टेंट? मीटिंग रिकॉर्ड कर खुद बनाएगा नोट्स और समरी, जानें Urban Arc Note की कीमत
Image Credit: AI फीचर वाला फिटनेस बैंड

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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