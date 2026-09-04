/फिटनेस बैंड या AI असिस्टेंट? मीटिंग रिकॉर्ड कर खुद बनाएगा नोट्स और समरी, जानें Urban Arc Note की कीमत

अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन में नया फिटनेस बैंड लेने की सोच रहे हैं और किसी ऐसे गैजेट की तलाश में हैं जो हेल्थ के साथ-साथ आपके काम को भी आसान बना दे, तो Urban का नया AI पावर्ड फिटनेस बैंड आपके लिए परफेक्ट हो सकता है. अर्बन ने भारत का पहला AI मीटिंग स्मार्ट फिटनेस बैंड Urban Arc Note मार्केट में उतार दिया है. बिना किसी स्क्रीन वाले इस बैंड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह वर्कआउट और हेल्थ ट्रैक करने के साथ-साथ आपकी मीटिंग्स को रिकॉर्ड करके उसके नोट्स और समरी भी तैयार कर सकता है. आइए जानते हैं इस नए डिवाइस की कीमत, ऑफर्स और इसके जबरदस्त फीचर्स की डिटेल्स...
फिटनेस बैंड में स्क्रीन न होने के कारण यह यूजर का ध्यान बिल्कुल भी नहीं भटकाता है. इसके खास फीचर्स हैं-
AI ट्रांसक्रिप्शन
यह रिकॉर्ड की गई बातचीत को टेक्स्ट में बदल देता है, जिससे आप बाद में नाम, नंबर या जरूरी बातें आसानी से खोज सकते हैं.
लाइव ट्रांसलेशन
यह 17 से ज्यादा भारतीय भाषाओं को ट्रांसलेट कर सकता है.
मीटिंग समरी
यह फिटनेस बैंड लंबी बातचीत में से काम के पॉइंट्स निकालकर एक छोटी रिपोर्ट तैयार कर देता है.
माइंड मैप
यह पूरी चर्चा को एक विजुअल माइंड मैप के रूप में व्यवस्थित करता है, जिससे मुश्किल बातों को समझना आसान हो जाता है.
यह स्मार्ट बैंड Android और iOS दोनों के साथ काम करता है. इसमें 6 अलग-अलग सेंसर्स दिए गए हैं, जो 24 घंटे हार्ट रेट, SpO2, नींद और स्ट्रेस का ध्यान रखते हैं. खास बात यह है कि इन सभी AI फीचर्स और हेल्थ रिपोर्ट के लिए यूजर्स को किसी भी प्रकार का मंथली या इयरली सब्सक्रिप्शन फीस नहीं देनी होगी.
वाटर रेजिस्टेंस के लिए इसे IPX68 रेटिंग मिली है. बैटरी की बात करें तो यह नार्मल इस्तेमाल में 15 दिन और स्टैंडबाय मोड पर 30 दिन तक का बैकअप देती है.
Urban Arc Note की कीमत 6,999 रुपये तय की गई है. इसकी सेल 7 सितंबर 2026 से शुरू हो जाएगी. आप इसकी एडवांस बुकिंग करा सकते हैं. एडवांस बुकिंग करने वाले कस्टमर्स को कंपनी 1,000 रुपये की खास छूट दे रही है, जिससे यह डिवाइस 5,999 रुपये में ही मिल जाएगा. इसे अर्बन की आधिकारिक वेबसाइट, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और रिटेल स्टोर्स से खरीद सकेंगे.