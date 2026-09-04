/फिटनेस बैंड या AI असिस्टेंट? मीटिंग रिकॉर्ड कर खुद बनाएगा नोट्स और समरी, जानें Urban Arc Note की कीमत

अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन में नया फिटनेस बैंड लेने की सोच रहे हैं और किसी ऐसे गैजेट की तलाश में हैं जो हेल्थ के साथ-साथ आपके काम को भी आसान बना दे, तो Urban का नया AI पावर्ड फिटनेस बैंड आपके लिए परफेक्ट हो सकता है. अर्बन ने भारत का पहला AI मीटिंग स्मार्ट फिटनेस बैंड Urban Arc Note मार्केट में उतार दिया है. बिना किसी स्क्रीन वाले इस बैंड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह वर्कआउट और हेल्थ ट्रैक करने के साथ-साथ आपकी मीटिंग्स को रिकॉर्ड करके उसके नोट्स और समरी भी तैयार कर सकता है. आइए जानते हैं इस नए डिवाइस की कीमत, ऑफर्स और इसके जबरदस्त फीचर्स की डिटेल्स...