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कॉकपिट खाली और रफ्तार 2000 km/h! अमेरिका का यह 'डार्क प्रोजेक्ट' मचा सकता है तबाही, दुनिया हैरान

AI Powered F16 Fighter Jet: अमेरिका ने AI से चलने वाले F-16 फाइटर जेट का सफल टेस्ट कर भविष्य की हवाई जंग की दिशा बदलने का संकेत दिया है. इस टेस्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने वास्तविक परिस्थितियों और संकट में बियॉन्ड-विजुअल-रेंज मिशन की क्षमता दिखाई, जिससे युद्ध में एक नए युग की शुरुआत मानी जा रही है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 03, 2026, 03:15 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 03:15 PM IST
कॉकपिट खाली और रफ्तार 2000 km/h! अमेरिका का यह 'डार्क प्रोजेक्ट' मचा सकता है तबाही, दुनिया हैरान
Image Credit: Ai ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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