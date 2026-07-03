कॉकपिट खाली और रफ्तार 2000 km/h! अमेरिका का यह 'डार्क प्रोजेक्ट' मचा सकता है तबाही, दुनिया हैरान

F16 Fighter Jet: जरा सोचिए, एक ऐसा फाइटर जेट, जो आसमान में 2000 किलो मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा हो, मिसाइलें दाग रहा हो, लेकिन विमान के कॉकपिट में कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोटिक दिमाग बैठा हो! सोचने में यह चौंकाने वाला लग सकता है, लेकिन अब यह हकीकत बन चुका है. अमेरिका ने चुपके से एक ऐसा खतरनाक टेस्ट कर लिया है, जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है. अमेरिकी सेना ने अपने सबसे भरोसेमंद F-16 फाइटर जेट की कमान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के हाथ में देने की तैयार कर ली है.
अमेरिका अपने फाइटर जेट्स को पूरी तरह से AI के भरोसे छोड़ने की तैयारी कर रहा है. ग्लोबल डिफेंस न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार इसके लिए डार्पा ने अपने AIR प्रोग्राम के तहत F-16 फाइटर जेट पर AI-पावर्ड बियॉन्ड-विजुअल-रेंज यानी आंखों से दूर की लड़ाई का सफल टेस्ट किया है.
यह टेस्ट इसलिए खास है क्योंकि अब तक AI सिर्फ कंप्यूटर सिमुलेशन यानी स्क्रीन पर ही लड़ाइयां लड़ रहा था, लेकिन अब इसे असली आसमान में उतारा गया है. इस प्रोग्राम के तहत F-16 में AI सॉफ्टवेयर लोड किया गया.
आसमान में उड़ान भरते समय AI को हाई स्पीड, प्रेशर और रडार की गड़बड़ियों का सामना करना पड़ा. इस टेस्ट में यह देखना था कि क्या AI बिना इंसान की सहायता से रडार को संभाल सकता है, दुश्मन की मिसाइल का रास्ता रोक सकता है और आंखों से दूर बैठे दुश्मन पर सटीक निशाना लगा सकता है.
अमेरिका के पास F-35 जैसे आधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट होने के बाद भी इसका टेस्ट F-16 में किया गया. इसकी वजह यह है कि F-16 दशकों से आजमाया हुआ और बहुत ही भरोसेमंद विमान है. वैज्ञानिक बिना किसी तकनीकी खराबी के सीधे इसके सॉफ्टवेयर पर काम कर सकते थे. हालांकि, सुरक्षा के लिहाज से टेस्ट के दौरान विमान में पायलट मौजूद थे, जिससे जरूरत पड़ने पर कमान संभाली जा सके.
1 क्रू यानी पायलट
अधिकतम रफ्तार: मैक 2 से भी ज्यादा स्पीड
3,200 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज
इस फाइटर जेट की लंबाई 15.06 मीटर है
डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस टेक्नोलॉजी का मतबल यह कतई नहीं है कि पायलटों की नौकरी खत्म हो जाएगी. बल्कि अब पायलटों का रोल बदल जाएगा. पायलट सीधे विमान उड़ाने के बजाय एक कमांडर की भूमिका में होंगे. वे अपने पीछे एक सुरक्षित दूरी पर उड़ान भरेंगे, वहीं उनके आगे AI से चलने वाले कई ड्रोन उड़ रहे होंगे. ये ड्रोन आगे जाकर दुश्मन की जासूसी करेंगे, उनके रडार को जाम करेंगे और पायलट के आदेश पर हमला करेंगे.
आने वाले समय में हवाई लड़ाई इस बात पर तय नहीं होगी कि किसका विमान कितना तेज या कितना ज्यादा एडवांस है, बल्कि इस बात पर तय होगी कि किसका सॉफ्टवेयर कितना एडवांस है. जो AI सिस्टम युद्ध के माहौल में दुश्मन के चक्रव्यूह को तेजी से समझेगा और पलक झपकते ही सही फैसला लेगा, जीत उसी की होगी. अमेरिका का यह AIR प्रोग्राम इसी की शुरुआत है.