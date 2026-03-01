ट्रंप ने जिसे किया था ब्लैकलिस्ट, उसी AI के भरोसे अमेरिका ने किया ईरान पर हमला; जानें कैसे Anthropic ने मचाई तबाही

Advertisement
US Air Strikes Iran AI Used: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले अक्सर दुनिया को चौंकाते हैं, लेकिन इस बार जो खबर आई है, उसने व्हाइट हाउस से लेकर सिलिकॉन वैली तक खलबली मचा दी है. खबर है कि ट्रंप प्रशासन ने जिस एआई (AI) कंपनी एंथ्रोपिक को ब्लैकलिस्ट करने और उसका इस्तेमाल बंद करने का आदेश दिया था, उसी कंपनी के एआई चैटबॉट Claude का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ सैन्य हमले में किया गया.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 01, 2026, 01:57 PM IST
US Air Strikes Iran AI Used: दुनिया इस समय तीसरे विश्वयुद्ध के मुहाने पर खड़ी है. अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर जो भीषण हवाई हमले किए हैं, उन्होंने न केवल मिडिल ईस्ट का भूगोल हिला दिया है, बल्कि युद्ध के तरीके को भी हमेशा के लिए बदल दिया है. इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन हमलों में एंथ्रोपिक के सबसे ताकतवर एआई मॉडल Claude का इस्तेमाल किया गया है. यह वही कंपनी है, जिसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ही घंटों पहले सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स से बैन करने का आदेश दिया था. अब वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जिस AI को ट्रंप देश के लिए खतरा बता रहे थे, उसे ही अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है.

क्या है पूरा मामला?

अभी कुछ ही दिन पहले ट्रंप ने एक सख्त फरमान जारी करते हुए सभी सरकारी एजेंसियों को एंथ्रोपिक के टूल्स का इस्तेमाल न करने को कहा था. ट्रंप का गुस्सा इस बात पर था कि एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदेई ने शांति की दुहाई देते हुए सेना के कुछ प्रोजेक्ट्स में मदद करने से इनकार कर दिया था. ट्रंप ने इसे नेशनल सिक्योरिटी रिस्क और अमेरिका फर्स्ट नीति के खिलाफ बताते हुए बैन कर दिया था. लेकिन अब रिपोर्ट बताती है कि जब ईरान पर हमले की प्लानिंग की गई, तो लक्ष्य की पहचान और डेटा एनालिसिस के लिए एंथ्रोपिक का AI मॉडल ही सबसे सही पाया गया.

बैन वाली कंपनी ही क्यों आई काम?

वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पेंटागन के सूत्रों के हवाले से लिखा है कि भले ही राजनीतिक स्तर पर बैन की बातें चल रही हों, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अमेरिकी इंटेलिजेंस अब भी कुछ खास कामों के लिए एंथ्रोपिक की Claude टेक्नोलॉजी पर निर्भर है. इसकी वजह यह है कि एंथ्रोपिक का एआई कठिन से कठिन डेटा को समझने और सटीक रिजल्ट देने में फिलहाल बाकी कंपनियों से आगे है.

कैसे AI ने चुनीं ईरान की कमजोर नसें?

ईरान की डिफेंस साइट्स बहुत ही कठिन और सुरक्षित इलाकों में छिपी हुई थीं. इन्हें आसानी से ढूंढना और तबाह करना मुश्किल था. यहीं पर Claude AI ने अपनी क्षमता दिखाई. एआई ने सैटेलाइट तस्वीरों और पुराने डेटा को कुछ ही सेकंड्स में प्रोसेस करके बताया कि हमला किस समय और किस एंगल से करना है. अमेरिकी फाइटर जेट्स और मिसाइलों को एआई द्वारा जनरेट किए गए रास्तों पर भेजा गया, जिससे वे ईरान के रडार से बचते हुए अपने टारगेट तक पहुंचे. एआई की मदद से यह सुनिश्चित किया गया कि हमला केवल सैन्य ठिकानों पर हो और रिहायशी इलाकों को कम से कम नुकसान हो.

ट्रंप की कथनी और करनी में फर्क?

इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद विपक्षी दल और टेक एक्सपर्ट्स ट्रंप को घेर रहे हैं. सवाल यह उठ रहा है कि अगर एंथ्रोपिक खतरनाक है, तो फिर उसका इस्तेमाल संवेदनशील सैन्य ऑपरेशन्स में क्यों किया जा रहा है? व्हाइट हाउस के करीबियों का तर्क है कि ट्रंप प्रशासन केवल उन वोक (Woke) और लेफ्ट विंग झुकाव वाली नीतियों के खिलाफ है, जो एंथ्रोपिक के साथ जुड़ी हैं, लेकिन अगर उनकी टेक्नोलॉजी अमेरिका को सुरक्षित रखने के काम आती है, तो उसका उपयोग करने में कोई बुराई नहीं है.

क्या 'Claude' बन गया है डिजिटल हथियार?

एंथ्रोपिक हमेशा से खुद को एक सुरक्षित और नैतिक एआई कंपनी के रूप में पेश करती आई है. लेकिन युद्ध के मैदान में इसकी एंट्री ने सबको चौंका दिया है. क्या डारियो अमोदेई की कंपनी अब पेंटागन की पहली पसंद बन गई है? या फिर यह ट्रंप को यह दिखाने की कोशिश थी कि आप हमें बैन तो कर सकते हैं, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी के बिना युद्ध जीतना मुश्किल है?

