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युद्ध के मैदान में AI की एंट्री! जानें क्या है अमेरिकी सेना का 'VictorBot' जो सैनिकों को देगा कमांड

VictorBot AI US Army: अमेरिकी सेना अब युद्ध के मैदान में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेगी, जिसके लिए VictorBot नाम का एक एडवांस AI टूल उतारने की तैयारी कर रही है. यह बॉट सैनिकों को कठिन और तनावपूर्ण स्थितियों में तुरंत फैसला लेने और कमांड देने में मदद करेगा. जहां यद्ध के दबाव में इंसानी मस्तिष्क के लिए सूचनाओं को प्रोसेस करना और सही फैसले लेना कठिन होता है वहीं यह तकनीक सेकंडों में सटीक विकल्प पेश करती है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 11, 2026, 05:58 AM IST
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युद्ध के मैदान में AI की एंट्री! जानें क्या है अमेरिकी सेना का 'VictorBot' जो सैनिकों को देगा कमांड

VictorBot AI US Army: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का प्रभाव अब हर सेक्टर में देखने को मिल रहा है. एआई के आने के बाद न सिर्फ काम कम समय में पूरा हो रहा है बल्कि काम करने का तरीके में भी बड़ा बदलाव आया है. इसी क्रम में अब युद्ध के मैदान में भी AI ने एंट्री ले ली है. जी हां, आपने ठीक सुना, अब यु्द्ध भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से होगा. AI के बढ़ते प्रभाव के बीच अब अमेरिकी सेना ने भी इसे युद्ध के मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है. अमेरिकी सेना एक खास AI चैटबॉट तैयार कर रही है जिसका नाम VictorBot है. इस बॉट का उद्देश्य सैन्य कमांड चेन और युद्ध के दौरान लिए जाने वाले फैसलों में AI को शामिल करना है.

क्या है प्रोजेक्ट विक्टर?

अमेरिकी आर्मी के एक CTO अधिकारी एलेक्स मिलर के मुताबिक यह सिस्टम रेडिट जैसे फोरम और चैटबॉट से मिलकर बनाया गया है. इसे खास तौर पर सैनिकों को टेक्निकल समस्याओं में मदद करने के लिए बनाया गया है. उदाहरण के लिए, अगर किसी मिशन के दौरान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वारफेयर सिस्टम को कॉन्फिगर करना हो तो VictorBot इसमें सैनिकों की मदद कर सकता है.

यूक्रेन युद्ध से सीख रहा है AI

इस चैटबॉट की सबसे अच्छी बात यह है कि इसें मौजूदा संघर्षों, खासकर यूक्रेन युद्ध से प्राप्त डेटा और एक्सपीरियंस के आधार पर ट्रेनिंग दी जा रही है. जब कोई सैनिक इस पर टेक्नोलॉजी से जुड़ा प्रश्न करता है तो VictorBot न सिर्फ जवाब देता है, बल्कि अन्य सैनिकों द्वारा बताया गया पुराने अनुभवों और बातचीत को भी बताता है.

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अमेरिका के कम्बाइंड आर्म्स कमांड (CAC) के लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन नीलसन के अनुसार अक्सर मिशनों के दौरान सैनिक प्रेशर में आकर एक जैसी गलतियां दोहराते हैं. विक्टर उन गलतियों को सुधारने और जानकारी के गैप को भरने का काम करेगा. जहां यद्ध के प्रेशर में इंसानी मस्तिष्क के लिए सूचनाओं को प्रोसेस करना और सही फैसले लेना कठिन होता है वहीं यह तकनीक सेकंडों में सटीक विकल्प पेश करती है. भविष्य में इसमें मल्टीमोडलिटी फीचर भी लाया जाएगा, जिससे सैनिक वीडियो और इमेज अपलोड करके उनकी जानकारी ले सकेंगे. 

Pentagon की बड़ी AI रणनीति का हिस्सा

यह प्रोजेक्ट Pentagon की उस योजना का हिस्सा है जिसमें AI को सैन्य सिस्टम में तेजी से शामिल किया जा रहा है. इसके लिए पहले ही एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किए जा चुके हैं.  
(ये भी पढ़ेंः Instagram पर कमेंट को एडिट कैसे करें? इस फीचर से चुटकियों में हो जाएगा काम)

ये भी है समस्या

हालांकि अभी सेना के अभियानों में AI का प्रवेश विशेषज्ञों को हैरान कर रहा है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि AI में अक्सर चाटुकारिता की कला होती है, जो इंटेलिजेंस एनालिसिस में खतरनाक साबित हो सकती है. इसके साथ ही एजेंटिक AI यानी स्वतंत्र रूप से फैसले लेने वाला AI कमांड चेन को उलझा सकता है और खतरनाक जोखिम पैदा कर सकता है.

सेना में एआई के आने से फैसला लेने की प्रक्रिया थोड़ी कठिन हो सकती है. अगर एआई कोई गलत सुझाव देता है तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी, यह एक बड़ा सवाल होगा.

(ये भी पढ़ेंः अरे छोड़िए AC Servicing.... हाथ में थामिए गमछा, खूब बचेगा पैसा! जानिए कैसे खुद करें)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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