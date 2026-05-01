अब नहीं मिलेंगे चीनी स्मार्टफोन और लैपटॉप? अमेरिका ने लिया अब तक का सबसे सख्त फैसला

अमेरिका ने चीनी टेक्नोलॉजी के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है, जिससे ग्लोबल टेक इंडस्ट्री पर असर पड़ सकता है. देश की टॉप टेलीकॉम रेगुलेटर एजेंसी Federal Communications Commission (FCC) ने एक ऐसा प्रस्ताव आगे बढ़ाया है, जो यह तय कर सकता है कि अमेरिका में इस्तेमाल होने वाले गैजेट्स कैसे टेस्ट और अप्रूव होंगे. इस फैसले के बाद स्मार्टफोन, कैमरा और कंप्यूटर जैसे डिवाइसों की सप्लाई चेन में बड़ा बदलाव आ सकता है.

क्या है FCC का नया फैसला

FCC ने 30 अप्रैल को सर्वसम्मति से वोट करके एक अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इस प्रस्ताव के तहत चीनी लैब्स को उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों की टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन से रोका जा सकता है, जिन्हें अमेरिका में बेचा जाना है. अभी तक अमेरिका में इस्तेमाल होने वाले करीब 75% इलेक्ट्रॉनिक्स की टेस्टिंग चीन में होती है, इसलिए यह फैसला काफी बड़ा माना जा रहा है. FCC के अनुसार, अब उन लैब्स को प्राथमिकता दी जाएगी जो अमेरिका में हैं या ऐसे देशों में हैं जिनके साथ अमेरिका का पारस्परिक समझौता (MRA) है. इसका मकसद डिवाइस टेस्टिंग प्रक्रिया को ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना है.

क्यों लिया गया यह फैसला

FCC का कहना है कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाया गया है. एजेंसी के मुताबिक, इससे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों की टेस्टिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ेगी. FCC चेयरमैन Brendan Carr ने कहा कि यह कदम नेटवर्क को “खतरनाक तत्वों” से सुरक्षित रखने की दिशा में उठाया गया है. इस फैसले का एक और मकसद यह भी है कि अमेरिका अपने टेक सिस्टम पर ज्यादा नियंत्रण रख सके और किसी भी संभावित साइबर खतरे को कम किया जा सके.

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किन कंपनियों पर पड़ेगा असर

इस फैसले का असर कई बड़ी चीनी टेलीकॉम कंपनियों पर पड़ सकता है. FCC ने अलग से वोट करके China Mobile, China Telecom और China Unicom जैसी कंपनियों को अमेरिका में डेटा सेंटर चलाने से रोकने का प्रस्ताव भी पास किया है. इसके अलावा, अमेरिकी टेलीकॉम कंपनियों को इन कंपनियों के साथ सीधे नेटवर्क कनेक्शन बनाने से भी रोका जा सकता है. इससे ये कंपनियां अमेरिकी इंटरनेट सिस्टम से लगभग अलग हो जाएंगी.

‘डिजिटल लाइफलाइन’ काटने की तैयारी

FCC का यह कदम सिर्फ गैजेट टेस्टिंग तक सीमित नहीं है. एजेंसी ऐसे सभी रास्तों को बंद करना चाहती है, जिनसे चीनी कंपनियों को अमेरिकी नेटवर्क तक पहुंच मिल सके. इसमें उनकी सहयोगी कंपनियां और इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स भी शामिल हो सकते हैं. इसका मतलब है कि अमेरिका अब अपनी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए सख्त कदम उठा रहा है, ताकि किसी भी तरह का “बैकडोर एक्सेस” न रह जाए.

पहले भी लग चुके हैं बैन

यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने चीनी टेक्नोलॉजी पर सख्ती दिखाई हो. इससे पहले भी FCC ने कई कदम उठाए हैं. नए चीनी राउटर्स पर रोक लगाई गई थी और दिसंबर में नए चीनी ड्रोन मॉडल्स के आयात पर पूरी तरह बैन लगाया गया था. इसके अलावा, Huawei और ZTE जैसी कंपनियों के पुराने उपकरणों पर भी बैन लगाने का प्रस्ताव सामने आया है, भले ही उन्हें पहले मंजूरी मिल चुकी हो.