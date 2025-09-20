फिर एक साथ नजर आएंगे अमेरिका-चीन, ट्रंप बोले; TikTok ने जिताया चुनाव, अब शी जिनपिंग संग डील पर लगी मुहर!

TikTok deal US China: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म TikTok को लेकर अमेरिका और चीन के बीच चल रही रस्साकशी अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत की. ट्रंप का कहना है कि उनकी बातचीत सकारात्मक रही और जल्द ही TikTok डील को लेकर ठोस कदम उठ सकते हैं. यह बयान ऐसे समय में आया है जब TikTok को लेकर डेटा सिक्योरिटी और राजनीतिक तनाव लगातार चर्चा में है. ट्रंप ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच TikTok डील पर अहम चर्चा हुई है और नवंबर में साउथ कोरिया में होने वाले APEC समिट में वे आमने-सामने मुलाकात करेंगे. इसके साथ ही ट्रंप अगले साल यानी 2026 की शुरुआत में चीन का दौरा करेंगे, वहीं राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी अमेरिका का दौरा करेंगे.

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर पोस्ट किया कि मैंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से एक बहुत जरूरी कॉल पूरी की. हमने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की जिनमें ट्रेड, फेंटेनिल, रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की जरूरत और TikTok डील की मंजूरी शामिल है.

रूस-यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा

सोशल मीडिया पोस्ट पर ट्रंप ने कहा कि कॉल के दौरान व्यापार और फेंटेनिल जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई. साथ ही दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध समाप्त होना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही. हम फोन पर दोबारा बात करेंगे. TikTok की मंजूरी की सराहना करता हूं और APEC समिट में मिलने का इंतजार है.

TikTok ने चुनाव जीताने में की मदद-ट्रंप

आपको बता दें राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कॉल पर बात करने से ठीक पहले Fox News को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका और चीन करीब हर मुद्दे पर डील के बहुत करीब हैं.

इस दौरान ट्रंप ने कहा कि TikTok को अपने चुनावी मुहिम में बहुत ही अहम बताया. उन्होंने कहा कि मुझे TikTok पसंद है. इसने मुझे चुनाव जिताने में मदद की. चार्ली किर्क ने कहा था कि सर आपको TikTok पर आना चाहिए. आप शानदार करेंगे. और जैसा कि सबने देखा युवाओं के बीच हमें अविश्वसनीय समर्थन मिला. यही वजह थी कि हमने इतने बड़े अंतर से चुनाव जीता. उन्होंने यह भी दोहराया कि TikTok डील को मंजूरी देने का अधिकार उन्हीं के पास है.

