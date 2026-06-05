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Hindi Newsटेकक्या है Spirit v1.6 मॉडल? चीन का वो स्टार्ट-अप... जिसने एक झटके में तोड़ दिया अमेरिकी का घमंड, Nvidia से निकला आगे

क्या है 'Spirit v1.6' मॉडल? चीन का वो स्टार्ट-अप... जिसने एक झटके में तोड़ दिया अमेरिकी का घमंड, Nvidia से निकला आगे

US China Tech War: चीनी रोबोटिक्स स्टार्ट-अप स्पिरिट एआई (Spirit AI) ने घोषणा की है कि उसके नए मॉडल 'स्पिरिट वी1.6' (Spirit v1.6) ने प्रतिष्ठित 'रोबोअरीना' (RoboArena) बेंचमार्क पर पहला स्थान हासिल कर लिया है. इस चीनी मॉडल ने अमेरिकी चिप दिग्गज एनवीडिया (NVIDIA) के सबसे एडवांस रोबोटिक्स मॉडल को भी पीछे छोड़ दिया है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jun 05, 2026, 09:14 AM IST
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AI से निर्मित फोटो.
AI से निर्मित फोटो.

What Is Spirit v1.6 Model: चीन के उभरते हुए स्टार्ट-अप स्पिरिट एआई ने रोबोटिक्स की दुनिया में वो कारनामा कर दिखाया है जो अब तक नामुमकिन माना जा रहा था. कंपनी के अत्याधुनिक एम्बॉडेड एआई (Embodied AI) मॉडल 'स्पिरिट वी1.6' ने ग्लोबल रोबोअरीना बेंचमार्क टेस्ट में 1,924 का ऐतिहासिक स्कोर हासिल किया है.

इस स्कोर के साथ उसने अमेरिकी टेक किंग एनवीडिया के सबसे चर्चित मॉडल 'कॉस्मॉस3-नेनो-पॉलिसी' (Cosmos3-Nano-Policy) को दूसरे स्थान पर धकेल दिया, जिसका स्कोर केवल 1,881 था. इतना ही नहीं, एनवीडिया के ही एक अन्य प्रोजेक्ट 'ड्रीमजीरो' (DreamZero) को भी इस चीनी मॉडल ने मात दी, जो 1,763 स्कोर के साथ तीसरे नंबर पर रहा. यह पहला मौका है जब किसी चीनी फिजिकल एआई मॉडल ने इस ग्लोबल रैंकिंग में नंबर 1 का ताज पहना है.

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क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है रोबोअरीना टेस्ट

टेक जगत में रोबोअरीना को रोबोटिक्स का सबसे कड़ा और विश्वसनीय पैमाना माना जाता है. पारंपरिक एआई टेस्ट जहां केवल भाषा, कोडिंग या सोचने की क्षमता को मापते हैं, वहीं रोबोअरीना यह परखता है कि कोई एआई दिमाग भौतिक दुनिया में रोबोट से कितनी सटीकता से काम करवा सकता है. 

 

 

इस टेस्ट में रोबोट द्वारा किसी वस्तु को उठाना (Object Manipulation), बिना टकराए चलना (Navigation), जटिल औजारों का उपयोग करना, अपनी परिस्थितियों को भांपना और किसी अनजान माहौल में खुद को ढालना शामिल है. इस बेंचमार्क को पास करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि यह पूरी तरह से रैंडमाइज्ड और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का उपयोग करता है, जिससे कोई भी कंपनी टेस्ट को पहले से हैक या ऑप्टिमाइज नहीं कर सकती.

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चैटबॉट्स से आगे निकली फिजिकल एआई की असली रेस

रोबोअरीना के इन नतीजों ने साफ कर दिया है कि भविष्य की असली लड़ाई चैटबॉट्स या लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की नहीं, बल्कि 'फिजिकल एआई' (Physical AI) की है. फिजिकल एआई ही वो मुख्य दिमाग है जो आने वाले समय में ह्यूमनॉइड रोबोट्स, रोबोटिक आर्म्स, बिना ड्राइवर के चलने वाले ऑटोनॉमस व्हीकल्स और बड़ी फैक्ट्रियों के ऑटोमेशन को कंट्रोल करेगा. 

स्पिरिट एआई की इस सफलता ने दुनिया को यह भी सिखाया है कि एआई रेस जीतने के लिए केवल हजारों महंगे कंप्यूटर या मैसिव कंप्यूटिंग पावर की जरूरत नहीं होती. अगर आपके मॉडल का डिजाइन कुशल है और आपके पास हाई-क्वालिटी ट्रेनिंग डेटा है, तो आप दुनिया की सबसे अमीर टेक कंपनी को भी धूल चटा सकते हैं. स्पिरिट वी1.6 ने बिना किसी खास फाइन-ट्यूनिंग के नए माहौल में गजब की अनुकूलता दिखाई है.

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चीन का बढ़ता दबदबा और अरबों का निवेश

फिजिकल एआई के क्षेत्र में चीन केवल एक स्टार्ट-अप के भरोसे नहीं है, बल्कि वह चौतरफा बढ़त बना रहा है. रोबोअरीना के अलावा वर्ल्ड मॉडलिंग, रोबोटिक परसेप्शन और रोबोटिक्स डेटा जनरेशन से जुड़े अन्य ग्लोबल बेंचमार्क पर भी 'मेनिफोल्ड एआई' (Manifold AI), 'एजीबॉट' (AgiBot) और 'डेक्सफोर्स' (DexForce) जैसी चीनी कंपनियां लगातार टॉप कर रही हैं. 

इसके पीछे चीन का भारी-भरकम वित्तीय सपोर्ट भी है. हाल ही में स्पिरिट एआई ने बाजार से 1.5 बिलियन युआन (लगभग 222 मिलियन डॉलर) का भारी फंड जुटाया है. चीन की इस बढ़ती ताकत, असीमित रोबोटिक्स डेटा और भारी निवेश ने यह साफ कर दिया है कि वैश्विक टेक वॉर अब पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक और प्रतिस्पर्धी होने वाली है.

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About the Author
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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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