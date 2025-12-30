Advertisement
trendingNow13058150
Hindi Newsटेकनेतन्याहू ने ट्रंप पर दिखाया प्यार और पीछे से अमेरिकियों ने कर दिया वार! इजरायल को देने जा रहा सबसे बड़ा जख्म

नेतन्याहू ने ट्रंप पर दिखाया प्यार और पीछे से अमेरिकियों ने कर दिया वार! इजरायल को देने जा रहा सबसे बड़ा 'जख्म'

एक तरफ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजरायल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इजरायल शांति पुरस्कार देने का ऐलान किया, वहीं अमेरिकी कंपनी जो इजरायल में काम कर रही है, उनके ही कर्मचारी अब इजरायल छोड़ना चाहते हैं. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 30, 2025, 10:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नेतन्याहू ने ट्रंप पर दिखाया प्यार और पीछे से अमेरिकियों ने कर दिया वार! इजरायल को देने जा रहा सबसे बड़ा 'जख्म'

एक तरफ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजरायल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इजरायल शांति पुरस्कार देने का ऐलान किया, वहीं अमेरिकी कंपनी जो इजरायल में काम कर रही है, उनके ही कर्मचारी अब इजरायल छोड़ना चाहते हैं. टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, Microsoft, Intel, Nvidia, Amazon, Meta और Apple जैसी बड़ी टेक कंपनियों के इजराइल स्थित ऑफिसों में काम करने वाले कर्मचारी अब विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं. एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, इन कंपनियों में काम करने वाले कई सीनियर एग्जीक्यूटिव और उनके परिवार दूसरे देशों में शिफ्ट होने के ऑप्शन तलाश रहे हैं. यह जानकारी इजराइल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन यानी IATI की रिपोर्ट में सामने आई है. रिपोर्ट के अनुसार, इजराइल में काम कर रही 53 प्रतिशत मल्टीनेशनल कंपनियों ने माना है कि उनके इजराइली कर्मचारियों की ओर से विदेश ट्रांसफर या नई लोकेशन में नौकरी की मांग बढ़ी है.

सीनियर कर्मचारियों और परिवारों में ज्यादा चिंता
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि relocation की यह मांग सिर्फ जूनियर स्टाफ तक सीमित नहीं है. खासतौर पर सीनियर लेवल के अधिकारी और उनके परिवार ज्यादा असुरक्षा महसूस कर रहे हैं. ये लोग अमेरिका, यूरोप और अन्य ग्लोबल टेक हब्स में नई भूमिकाओं की तलाश कर रहे हैं. कंपनियों के लिए यह एक नई चुनौती बनकर उभर रही है, क्योंकि अनुभवी और सीनियर टैलेंट का बाहर जाना किसी भी टेक इकोसिस्टम को कमजोर कर सकता है.

हाई-टेक सेक्टर पर पड़ सकता है गहरा असर
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, यह रिपोर्ट रविवार 28 दिसंबर को जारी की गई. इसमें चेतावनी दी गई है कि अगर यह ट्रेंड लंबे समय तक जारी रहा, तो इससे इजराइल के लोकल इनोवेशन इंजन और उसकी टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप को नुकसान पहुंच सकता है. रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि हाई-टेक सेक्टर इजराइल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. यह सेक्टर देश के कुल जीडीपी का करीब 20 प्रतिशत योगदान देता है, लगभग 15 प्रतिशत नौकरियां देता है और 50 प्रतिशत से ज्यादा एक्सपोर्ट इसी सेक्टर से होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों विदेश जाना चाहते हैं इजराइली टेक प्रोफेशनल्स
IATI के अनुसार, relocation की बढ़ती मांग की सबसे बड़ी वजह पिछले दो साल से चल रहा इजराइल-हमास युद्ध है. इस लंबे संघर्ष ने कर्मचारियों के बीच भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ा दी है. इजराइल में Microsoft, Intel, Nvidia, Amazon, Meta और Apple जैसी सैकड़ों ग्लोबल कंपनियों के बड़े रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ऑपरेशनल सेंटर्स मौजूद हैं. लेकिन लगातार युद्ध, जियोपॉलिटिकल तनाव और रेगुलेटरी अनिश्चितता ने कर्मचारियों को दूसरे सुरक्षित विकल्पों की ओर देखने पर मजबूर कर दिया है.

कंपनियों को भी दिखे बाहर के ऑप्शन
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जिन कंपनियों को युद्ध के दौरान ऑपरेशंस में रुकावट का सामना करना पड़ा, उन्होंने इजराइल के बाहर बेहतर और असरदार विकल्प खोज लिए. यह भी आशंका जताई गई है कि युद्ध के दौरान जिन गतिविधियों को विदेशों में शिफ्ट किया गया, वे सभी वापस इजराइल लौटें, यह जरूरी नहीं है. IATI ने चेतावनी दी है कि अगर हालात में स्थिरता नहीं आई, तो यह टेक इकोसिस्टम धीरे-धीरे कमजोर हो सकता है.

नकारात्मक तस्वीर के बीच कुछ सकारात्मक संकेत भी
हालांकि रिपोर्ट पूरी तरह निराशाजनक नहीं है. इसमें यह भी बताया गया है कि सभी कंपनियों पर युद्ध का एक जैसा असर नहीं पड़ा. करीब 22 प्रतिशत कंपनियों ने माना कि उनके बिजनेस पर नकारात्मक असर पड़ा है, लेकिन बड़ी संख्या में कंपनियों ने अपने ऑपरेशंस को बनाए रखा. रिपोर्ट के अनुसार, 57 प्रतिशत कंपनियों का बिजनेस पूरे दो साल के संघर्ष के दौरान स्थिर रहा, जबकि 21 प्रतिशत कंपनियों ने तो इसी अवधि में इजराइल में अपने ऑपरेशंस को और बढ़ाया.

इजराइली टेक इंडस्ट्री की मजबूती का दावा
IATI की सीईओ और प्रेसिडेंट कारिन मेयर रुबिनस्टीन ने कहा कि इजराइल की हाई-टेक इंडस्ट्री ने एक बार फिर साबित किया है कि वह मुश्किल हालात में भी मजबूती से खड़ी रह सकती है. उनके अनुसार, यह सेक्टर अब भी इनोवेशन और क्रिएटिविटी में लीड करने की क्षमता रखता है. हालांकि, रिपोर्ट यह भी इशारा करती है कि अगर टैलेंट का पलायन नहीं रुका, तो भविष्य में यह चुनौती और गंभीर हो सकती है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

Israelbenjamin netanyahuDonald TrumpUS Tech Companies

Trending news

अजंता की झलक, सिंह की गरज और हाथों से सिलाई...INSV कौंडिन्य में क्या है खास?
History of Kaundinya
अजंता की झलक, सिंह की गरज और हाथों से सिलाई...INSV कौंडिन्य में क्या है खास?
हिंदुत्व के रथ पर चढ़ीं ममता, BJP के बढ़ते वोटों के बीच हिंदू वोटों के बिखरने का डर?
west bengal vidhan sabha chunav
हिंदुत्व के रथ पर चढ़ीं ममता, BJP के बढ़ते वोटों के बीच हिंदू वोटों के बिखरने का डर?
नए साल पर बीएसएफ अलर्ट, कोहरे और ठंड के बीच BSF का आयरन शील्ड-सीमा पर कड़ी सुरक्षा
India Pakistan Border Alert
नए साल पर बीएसएफ अलर्ट, कोहरे और ठंड के बीच BSF का आयरन शील्ड-सीमा पर कड़ी सुरक्षा
'मैं पूर्व CJI चंद्रचूड़ हूं...', मुंबई में महिला के साथ हुई ठगी, कैसे किया अरेस्ट?
Mumbai News
'मैं पूर्व CJI चंद्रचूड़ हूं...', मुंबई में महिला के साथ हुई ठगी, कैसे किया अरेस्ट?
पापा, अब VRS ले लो... देहरादून में पीटकर मारे गए एंजेल चकमा की कहानी रुला देगी
Anjel Chakma Murder Case
पापा, अब VRS ले लो... देहरादून में पीटकर मारे गए एंजेल चकमा की कहानी रुला देगी
न्यू ईयर से पहले इन 15 राज्यों में सर्दी का सितम! कड़ाके की ठंड का क्या है IMD अलर्ट
#WeatherUpdate
न्यू ईयर से पहले इन 15 राज्यों में सर्दी का सितम! कड़ाके की ठंड का क्या है IMD अलर्ट
DNA: कांग्रेस के लिए हाफिज 'साहब'और RSS 'अलकायदा'?
DNA
DNA: कांग्रेस के लिए हाफिज 'साहब'और RSS 'अलकायदा'?
फैक्ट चेक: क्या भारत ने सोमालीलैंड को दी मान्यता? झूठी खबर पर विदेश मंत्रालय का बयान
MEA
फैक्ट चेक: क्या भारत ने सोमालीलैंड को दी मान्यता? झूठी खबर पर विदेश मंत्रालय का बयान
DNA: बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, ओवैसी का बयान सवालों के कठघरे में क्यों?
DNA Analysis
DNA: बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, ओवैसी का बयान सवालों के कठघरे में क्यों?
सांसद रहमान बर्क ने की बांग्लादेश के बहाने भारत को कटघरे में खड़ा करने की साजिश?
DNA Analysis
सांसद रहमान बर्क ने की बांग्लादेश के बहाने भारत को कटघरे में खड़ा करने की साजिश?