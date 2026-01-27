1750 को निकाला और अब कह रहे AI से खतरा नहीं...वर्कडे कंपनी के CEO बोले- डरें नहीं, ये तो बिजनेस...

टेक की दुनिया में इन दिनों एक ही यक्ष प्रश्न चारों तरफ गूंज रहा है. क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंसानों की जगह ले लेगा? क्या AI सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए खतरा बनता जा रहा है. कई लोगों का मामना है कि AI आने से सॉफ्टवेयर कंपनियों का बिजनेस मॉडल बदल गया है. आने वाले समय में नौकरियों पर भी इसका असर पड़ेगा. लेकिन अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी वर्कडे (Workday) के CEO कार्ल एशेनबैक मानना है कि यह डर जरूरत से ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है. कार्ल का कहना है कि AI की वजह से सॉफ्टवेयर की नौकरियां खत्म होने का नैरेटिव पूरी तरह गलत. दिलचस्प बात यह है कि यह बयान तब आया है जब उनकी अपनी कंपनी ने पिछले साल AI पर फोकस करने के नाम पर करीब 1,750 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया था.

'AI रुकावट नहीं, बल्कि रफ्तार है'

दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान एक इंटरव्यू में एशेनबैक ने साफ किया कि AI कंपनी के लिए कोई रुकावट नहीं, बल्कि एक सहारा है. उन्होंने कहा, 'यह जो डर फैलाया जा रहा है कि AI सॉफ्टवेयर बिजनेस मॉडल्स को तबाह कर देगा, वह सच नहीं है. लोग इसे जरूरत से ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर देख रहे हैं.' उन्होंने आगे कहा कि AI से बिजनेस मॉडल खत्म नहीं होंगे, बल्कि और मजबूत होंगे. उनके मुताबिक AI कंपनियों के काम करने का तरीका बदल जरूर रहा है, लेकिन यह बदलाव सकारात्मक है.

छंटनी के बाद उठे सवाल

कार्ल एशेनबैक की बातों के बाद लोगों ने 2025 में उनकी कंपनी में हुई छंटनी पर सवाल उठाए. बता दें कि वर्कडे ने 2025 में अपने कुल वर्कफोर्स के करीब 8.5% यानी 1,750 कर्मचारियों की छंटनी की थी. उस समय कंपनी का कहना था कि यह कदम खर्च कम करने और भविष्य की रणनीति के तहत उठाया गया था. अब कंपनी AI आधारित टूल्स, ऑटोमेशन और नई तकनीकों में ज्यादा निवेश कर रही है. हाल ही में वर्कडे ने अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI के साथ तीन साल का करार भी किया है. CEO का मानना है कि बदलती तकनीक के साथ कंपनियों को खुद को ढालना पड़ता है.

बाजार में मची है खलबली

टेक सेक्टर में हाल के महीनों में शेयर बाजार में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया है. इससे पिछले कुछ दिनों में वर्कडे के साथ एडोब (Adobe), सेल्सफोर्स (Salesforce) और हबस्पॉट (HubSpot) जैसी बड़ी कंपनियों के शेयरों में भी गिरावट देखी गई है. लोगों को डर है कि AI आने से पुराने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स की मांग कम हो सकती है. इसी वजह से कई कंपनियों के शेयर दबाव में आ गए हैं. इसके बाद भी कंपनी नेतृत्व का कहना है कि यह बदलाव का दौर है. हालांकि, वर्कडे के सीईओ का मानना है कि कंपनियां अब AI टूल्स और डेटा के लिए पहले से ज्यादा उन पर निर्भर हो रही हैं.

AI टूल्स की मांग तेज

कंपनियां अब ऐसे प्लेटफॉर्म चाहती हैं जो डेटा को समझकर खुद फैसले लेने में मदद करें. AI इसी काम में मदद कर रहा है. बड़े संगठन अपने काम को तेज, सटीक और ऑटोमेटेड बनाने के लिए AI टूल्स अपना रहे हैं. CEO का कहना है कि जिन कंपनियों के पास अपना डेटा और AI आधारित मजबूत सिस्टम होगा, वही आगे की दौड़ में आगे रहेंगी.

डर नहीं, तैयारी जरूरी

टेक इंडस्ट्री तेजी से बदल रही है. AI को लेकर डर जरूर है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा. वर्कडे कंपनी के ceo का साफ कहना है कि AI से मुकाबला नहीं, बल्कि उसका सही इस्तेमाल ही भविष्य है. आने वाले सालों में यह तय होगा कि कौन इस बदलाव को मौके में बदल पाता है.

