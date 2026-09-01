/अमेरिका का मास्टरस्ट्रोक! अब जंग के मैदान में उतरेंगे ChatGPT Mil और Grok, जानिए US Army का सीक्रेट प्लान

US Department of War ने अपने खास प्लेटफॉर्म GenAI.mil में दुनिया के दो सबसे पॉपुलर AI ऐप्स- OpenAI के ChatGPT Mil और Elon Musk के xAI का Grok for Government शामिल कर लिया है. यह सिर्फ एक छोटा-मोटा ऐप अपडेट नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर सेना के काम करने के स्टाइल को पूरी तरह बदलने की तैयारी है. इस नए सिस्टम से 30 लाख से ज्यादा अमेरिकी सैनिक और स्टाफ अपने रोज़ के काम, प्लानिंग और फैसलों को AI की मदद से मिनटों में निपटा सकेंगे. आइए समझते हैं पूरा माजरा क्या है.
US Department of War ने अपने GenAI.mil प्लेटफॉर्म पर नए AI टूल्स जोड़ दिए हैं. यह प्लेटफॉर्म खास तौर पर सेना के लोगों का काम आसान बनाने और उनकी सोचने-समझने की स्पीड बढ़ाने के लिए बना है. रक्षा विभाग ने किसी एक टेक कंपनी पर भरोसा करने के बजाय OpenAI और Elon Musk दोनों के AI प्रोजेक्ट्स को मिलाकर एक मल्टी-मॉडल AI सिस्टम बना दिया है.
सेना के मामलों में सिक्योरिटी सबसे ऊपर होती है. इसी को देखते हुए ChatGPT Mil और Grok for Government दोनों को Impact Level 5 (IL5) नाम का हाई-लेवल सिक्योरिटी अप्रूवल दिया गया है. इसका सीधा मतलब यह है कि ये टूल्स सेना के सुपर-सिक्योर माहौल में चलेंगे और अफसर बिना किसी डेटा लीक के डर के अपना सेंसिटिव काम AI से करवा सकेंगे.
ChatGPT Mil वास्तव में OpenAI और अमेरिकी सेना के बीच 2025 में हुई डील का अगला कदम है. इसका लुक और फील नॉर्मल ChatGPT जैसा ही है, जिसे हम-आप इस्तेमाल करते हैं. बस फर्क इतना है कि इसमें मिलिट्री-ग्रेड सिक्योरिटी लगाई गई है. इसमें फाइल पढ़ना, चैट करना, प्रोजेक्ट मैनेज करना और कस्टम GPTs जैसे कई काम के फीचर्स दिए गए हैं.
ChatGPT Mil को मुख्य रूप से भारी-भरकम कागज़ी काम, प्लानिंग, पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन के कामों को आसान बनाने के लिए लाया गया है. इससे बोरिंग और रोज़-रोज़ दोहराए जाने वाले काम AI संभाल लेगा, जिससे सैनिकों को ज्यादा जरूरी और क्रिटिकल मिशन पर फोकस करने का टाइम मिलेगा.
ChatGPT Mil के साथ-साथ Elon Musk की कंपनी का Grok for Government भी इस प्लेटफॉर्म पर आ गया है. यह टूल अपनी गहरी सोच और प्रॉब्लम-सॉल्विंग क्षमता के लिए जाना जाता है. इसमें Auto, Fast और Expert जैसे मोड्स दिए गए हैं, जो अफसरों को मुश्किल स्थितियों में भी झटपट और सटीक फैसले लेने में मदद करते हैं.
Grok में "Playbooks" और खास वर्कस्पेस जैसे फीचर्स हैं. इनकी मदद से सेना अपने सालों पुराने अनुभव और सीक्रेट्स को डिजिटल फॉर्मेट में सेव रख सकती है. इसका सबसे ज्यादा फायदा सामान की खरीद-बिक्री (लॉजिस्टिक्स) और मार्केट रिसर्च करने वाले अधिकारियों को होगा.
इस प्लेटफॉर्म को शुरू हुए अभी सिर्फ 9 महीने हुए हैं और इतने कम समय में ही इसे 17 लाख से ज्यादा लोग इस्तेमाल करने लगे हैं. अमेरिकी रक्षा विभाग का टारगेट जल्द से जल्द अपने पूरे 30 लाख कर्मचारियों को इस टेक से जोड़ना है.
एक साथ कई AI कंपनियों को लाने का मकसद यह है कि सेना किसी एक वेंडर के भरोसे न रहे. ChatGPT और Grok दोनों को साथ लाकर अमेरिकी सेना टेक कंपनियों के बीच कॉम्पिटिशन बढ़ाना चाहती है, ताकि उन्हें हमेशा बेस्ट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलती रहे.
यह पूरा टेक-अपग्रेड अमेरिकी सेना की AI Acceleration Strategy का हिस्सा है. इसके तहत Chief Digital and AI Office (CDAO) जैसी एजेंसियां मिलकर सेना के लिए नए AI टूल्स बनाएंगी. यह कदम व्हाइट हाउस के AI एक्शन प्लान को भी आगे बढ़ाता है.
कुल मिलाकर, ChatGPT Mil और Grok की एंट्री से यह साफ हो गया है कि आने वाले समय में जंग सिर्फ बंदूकों या टैंकों से नहीं, बल्कि डेटा और AI की स्पीड से जीती जाएगी. तगड़ी सिक्योरिटी के साथ AI का यह इस्तेमाल अमेरिकी सेना को दुनिया की सबसे स्मार्ट फोर्स बनाने में मदद करेगा.