सावधान! अगले 12 महीनों में जा सकती है कोडर्स और मार्केटर्स की नौकरी? अमेरिकी एक्सपर्ट ने कर दी डरावनी चेतावनी

AI Job Loss Warning 2026: अगर आप IT सेक्टर में कोडिंग करते हैं या डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में नौकरी करते हैं, तो यह खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए. क्योंकि जहां एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर लोग उत्सुक नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ AI कई लोगों की नौकरी के लिए खतरा बनता जा रहा है. इसी बीच एक अमेरिकी एंटरप्रेन्योर एंड्रयू यांग ने दावा किया है कि अगले 1 साल यानी महज 12 महीनों के भीतर AI कोडिंग और डिजिटल मार्केटिंग वाले लोगों की नौकरियां खत्म कर सकता है.

'तैयार रहिए, तूफान आने वाला है'

हाल ही में एक टेक इवेंट के दौरान अमेरिकी एक्सपर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि AI अब सिर्फ बातें नहीं कर रहा अब वह काम छीनने के स्तर पर पहुंच गया है. उनका तर्क है कि जो काम पहले 10 कोडर मिलकर करते थे अब उसे एक जूनियर कोडर AI की मदद से कुछ ही मिनटों में पूरा कर रहा है. यही हाल मार्केटिंग का भी है जहां कंटेंट लिखने से लेकर ग्राफिक डिजाइनिंग तक का काम AI चुटकियों में कर रहा है. एंड्रयू यांग का मानना है कि कोडिंग, कंटेंट लिखने, मार्केटिंग प्लान बनाने और डेटा देखने जैसे काम अब AI बहुत तेजी से कर रहा है.

यह भी पढे़ं:- पब्लिक नहीं, मशीन पूछे सवाल और नेता नहीं... क्या AI लोकतंत्र के लिए अच्छा है?

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों जाएगी जॉब?

एंड्रयू यांग का कहना है कि जिस तरह से AI इन सेक्टर में काम कर रहा है. उसके बाद कंपनियां खर्च को कम करने के लिए AI को तेजी से अपना रही हैं. अगर एक कंपनी अपने एक एम्पलाई की जगह AI लगा देती है और उसका फायदा कंपनी को दिख रहा है. इसको देखते हुए बाकी कंपनियां भी वही रास्ता अपनाने जा रही है. ऐसे में सबसे ज्यादा दबाव मिड-लेवल ऑफिस जॉब्स पर पड़ने वाला है.

किन लोगों को ज्यादा खतरा?

यांग के मुताबिक सबसे पहले असर उन लोगों पर दिखेगा जो कंप्यूटर के सामने बैठकर एनालिसिस, रिपोर्टिंग, डिजाइन या ऑनलाइन मार्केटिंग का काम करते हैं. कोडर, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, डेटा एनालिस्ट और सपोर्ट स्टाफ जैसे पदों पर काम करने वालों को नए दौर की शुरुआत होने वाली है. अव वो लोग इसके लिए खुद को तैयार कर लें. हालांकि उन्होंने यह भी माना कि हर बदलाव नई संभावनाएं भी लाता है. AI से कुछ नौकरियां जाएंगी तो कुछ नई नौकरियां भी बनेंगी. लेकिन समस्या यह है कि बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है और लोग उतनी जल्दी नई स्किल नहीं सीख पा रहे हैं.

क्या कहते है एक्सपर्ट्स?

एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि कई लोगों के सामने AI बड़ी मुसीबत बन कर आ सकता है. लेकिन इसका एक पहलू और भी है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि नौकरियां उन लोगों की जाएंगी जो खुद को अपडेट नहीं करेंगे. जैसे अगर आप कोडर हैं तब आपको सिर्फ सिंटैक्स रटने से अलग सिस्टम डिजाइन और AI इंटीग्रेशन सीख लेना चाहिए. इससे अपकी नौकरी पर AI कोई असर नहीं डाल पाएगा. अब समय आ गया है कि लोग टूल्स को अपना दुश्मन मानने के बजाय उन्हें अपना असिस्टेंट बना लें. AI नौकरी छीनेगा नहीं इसके आने से और भी नौकरी मिलेगी, बस आपको AI इस्तेमाल करने आना चाहिए.

यह भी पढ़ें:- AI की रेस में भारत का जलवा! सुंदर पिचाई से लेकर Anthropic के CEO तक सभी दिग्गजों...