अमेरिका के एक नियम से तिलमिला उठा चीन! फिर बिगड़ गए रिश्ते, पेन से खींची ड्रैगन के सीने पर लकीर

बीजिंग द्वारा हाल ही में रेयर अर्थ्स (Rare Earth) के एक्सपोर्ट कंट्रोल बढ़ाने का कदम अमेरिकी विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिका-चीन ट्रेड युद्ध को तेज करने जैसा दिख रहा है. हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद सितंबर के अंत में अमेरिका की कार्रवाई से शुरू हुआ. South China Morning Post की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका के Bureau of Industry and Security (BIS) ने सितंबर के अंत में अपने ट्रेड ब्लैकलिस्ट को बढ़ाया, जिससे चीन नाराज हुआ और इस पर प्रतिक्रिया में कई प्रतिशोधी कदम उठाए.

अमेरिका का एक्सपोर्ट ब्लैकलिस्ट विस्तार

सितंबर 29 को, US Commerce Department ने नई नियमावली जारी की, जिसके तहत अब Entity List में शामिल किसी भी कंपनी की 50% या उससे अधिक स्वामित्व वाली सब्सिडियरीज भी स्वतः ब्लैकलिस्ट में आ जाएंगी. इसका मतलब यह हुआ कि अब इन कंपनियों को अमेरिकी वस्तुएं या सेवाएँ प्राप्त करने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी. विशेषज्ञों का कहना है कि इस बदलाव से सप्लाई चेन (Supply Chain) पर बड़ा असर पड़ेगा और कंपनियों के लिए यह तय करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी एक्सपोर्ट सीमित है. जबकि Entity List में दुनिया भर की कंपनियां हैं, इस बदलाव का सबसे बड़ा असर चीनी कंपनियों पर पड़ेगा.

US ट्रेड Entity Blacklists क्या हैं?

अमेरिका उन कंपनियों को Entity Blacklists में डालता है, जिन्हें वह राष्ट्रीय सुरक्षा या विदेशी नीति के लिए खतरा मानता है. Center for a New American Security के अनुसार, वर्तमान में लगभग 1,100 चीनी संस्थाएं इस लिस्ट में शामिल हैं. इन कंपनियों के लिए अमेरिकी वस्तुएं या तकनीक खरीदना अब कठिन हो जाएगा.

चीन की प्रतिक्रिया

चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने इस नियम की कड़ी आलोचना की. मंत्रालय ने कहा: “इस कदम की प्रकृति अत्यंत अनुचित है. यह प्रभावित कंपनियों के वैध अधिकारों का उल्लंघन करता है, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और व्यापारिक व्यवस्था को बाधित करता है और वैश्विक उद्योग और सप्लाई चेन की सुरक्षा एवं स्थिरता को गंभीर नुकसान पहुंचाता है.” Goldman Sachs के विश्लेषकों ने SCMP रिपोर्ट में बताया कि जबकि अमेरिकी नियम वैश्विक स्तर पर लागू होता है, चीन इसे विशेष रूप से लक्षित वृद्धि के रूप में देखता है.

नीदरलैंड का कदम: Nexperia का कब्जा

इस महीने की शुरुआत में, नीदरलैंड सरकार ने चिप निर्माता Nexperia पर कब्जा किया. ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सरकार को लगा कि कंपनी के चीनी मालिक इसके उत्पादन को चीन में स्थानांतरित करने की योजना बना रहे हैं. नीदरलैंड अधिकारियों ने कंपनी का प्रबंधन अपने नियंत्रण में ले लिया और चीनी CEO Zhang Xuezheng को पद से हटा दिया. अधिकारियों ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता के तहत बताया.