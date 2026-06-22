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मालिक हो तो ऐसा! कंपनी बेचते ही अपने 540 कर्मचारियों को बना दिया करोड़पति, मजदूरों तक ने खरीदे बंगले

अमेरिका के लुइसियाना की एक फैमिली ने अपनी 43 साल पुरानी कंपनी फाइब्रबॉन्ड को ₹14,000 करोड़ ($1.7 Billion) में बेच दिया. लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि मालिक ने जाते-जाते अपने 540 कर्मचारियों को करोड़पति बना दिया.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jun 22, 2026, 08:45 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 08:45 AM IST
मालिक हो तो ऐसा! कंपनी बेचते ही अपने 540 कर्मचारियों को बना दिया करोड़पति, मजदूरों तक ने खरीदे बंगले
Image Credit: एक फैमिली ने अपनी 43 साल पुरानी कंपनी फाइब्रबॉन्ड को ₹14,000 करोड़ ($1.7 Billion) में बेच दिया.

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Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी डिजिटल न्यूज मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस रखने वाले एक वरिष्ठ टेक जर्नलिस्ट हैं, जो वर्तमान में Zee News में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में टेक्नोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं. स्मार्टफोन रिव्यू, गैजेट एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा में गहरी विशेषज्ञता रखने वाले मोहित ने Apple, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे टॉप ब्रांड्स के फ्लैगशिप डिवाइसों का गहन और निष्पक्ष इन-डेप्थ रिव्यू किया है. अंतरराष्ट्रीय टेक इवेंट्स की ऑन-ग्राउंड रिपोर्टिंग का लंबा अनुभव रखने वाले मोहित ने लंदन में 'Nothing Phone' और आयरलैंड के बेलफास्ट में 'Realme' के ग्लोबल लॉन्च इवेंट्स को कवर किया है, और इससे पहले वे NDTV, आजतक और दैनिक भास्कर जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में टेक जर्नलिज्म और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी में अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं. जटिल तकनीकी बारीकियों को बेहद आसान भाषा में डिकोड करने के लिए पहचाने जाने वाले मोहित से सीधे Mohit.chaturvedi@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए या उनके एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट किया जा सकता है.

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