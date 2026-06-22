आमतौर पर जब कोई बड़ी कंपनी बिकती है, तो उसके मालिक और शेयरहोल्डर्स अरबों रुपये कमाकर निकल जाते हैं, जबकि वहां दिन-रात पसीना बहाने वाले मजदूरों के हाथ कुछ नहीं आता. लेकिन अमेरिका के एक छोटे से शहर से इंसानियत और दरियादिली की एक ऐसी मिसाल सामने आई है, जिसे सुनकर आप भी मालिक को सलाम करेंगे. वॉकर परिवार ने अपनी 43 साल पुरानी इलेक्ट्रिकल कंपनी 'फाइब्रबॉन्ड' को करीब 1.7 बिलियन डॉलर (लगभग 14,000 करोड़ रुपये) में बेचा. लेकिन डील साइन करने से पहले मालिक ने एक ऐसी शर्त रखी, जिसने उनके यहाँ काम करने वाले सभी 540 कर्मचारियों को करोड़पति बना दिया.
कंपनी के पूर्व सीईओ ग्राहम वॉकर ने पावर-मैनेजमेंट दिग्गज ईटन (Eaton) कंपनी के साथ डील साइन करने से ठीक पहले एग्रीमेंट में 12 शब्दों की एक शर्त जोड़ी. इस शर्त के मुताबिक, कंपनी की बिक्री से मिलने वाली कुल रकम का 15 प्रतिशत हिस्सा सीधे तौर पर उनके स्टाफ में बांटा जाना था. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन कर्मचारियों के पास कंपनी का एक भी शेयर नहीं था. इस शर्त की वजह से कर्मचारियों के लिए कुल 240 मिलियन डॉलर (लगभग 2000 करोड़ रुपये) का फंड बना, जिससे हर कर्मचारी के हिस्से में औसतन 3.5 करोड़ रुपये आए.
जब कंपनी के दफ्तर में बोनस के लेटर बांटे गए, तो कर्मचारियों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ. बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव हेक्टर मोरेनो ने बताया कि यह बिल्कुल अवास्तविक था, जैसे लोगों को अचानक पता चले कि उनकी लॉटरी लग गई है. एक कर्मचारी ने तो यहां तक पूछ लिया कि क्या आसपास कोई हिडन कैमरा लगा है और प्रैंक किया जा रहा है. वहीं एक पुराना कर्मचारी अपनी गोल्फ कार्ट में हवा में मुक्का लहराते हुए खुशी से चिल्लाने लगा.
इस कंपनी की शुरुआत 1982 में ग्राहम वॉकर के पिता क्लॉड वॉकर ने की थी. यह कंपनी टेलीफोन और इलेक्ट्रिकल गियर के बक्से बनाने का काम करती थी. साल 1998 में इस फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और सब कुछ खाक हो गया. इसके तुरंत बाद डॉट-कॉम मंदी आ गई जिससे स्टाफ की संख्या 900 से घटकर 320 रह गई. उस बुरे दौर में भी वॉकर परिवार ने अपनी जेब से पैसे देकर कर्मचारियों को सैलरी दी थी. कर्मचारियों ने भी इस वफादारी का कर्ज कंपनी का साथ न छोड़कर चुकाया.
कंपनी की किस्मत तब बदली जब उन्होंने डेटा सेंटर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 150 मिलियन डॉलर का बड़ा दांव खेला. साल 2020 में कोरोना काल के दौरान क्लाउड डिमांड और फिर हालिया एआई (AI) बूम की वजह से कंपनी के पास ऑर्डर्स की बाढ़ आ गई. पिछले पांच सालों में कंपनी की सेल में 400% का उछाल आया, जिसके बाद दुनिया की बड़ी कंपनियों की नजर इस पर पड़ी.
इस बोनस ने मजदूरों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी है. साल 1995 में महज ₹440 प्रति घंटे पर काम शुरू करने वाली लेसिया की ने अपने घर का पूरा होम लोन चुका दिया और खुद का बुटीक खोल लिया. 67 साल की होंग ब्लैकवेल ने 16 साल काम करने के बाद तुरंत रिटायरमेंट ले लिया और पति को नई गाड़ी गिफ्ट की. वहीं हेक्टर मोरेनो अपने परिवार के 25 सदस्यों को लेकर मैक्सिको के मशहूर कैनकन शहर में छुट्टियां मनाने निकल गए. कंपनी बेचने के बाद वॉकर परिवार के पास खुद 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा की रकम बची है और वे बेहद खुशी से रिटायर हुए हैं.