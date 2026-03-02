Advertisement
trendingNow13127535
Hindi Newsटेकमिडिल ईस्ट में महायुद्ध का साया! TCS, Infosys और HCL Tech ने रोकीं यात्राएं, जानें भारत के IT सेक्टर का हाल

मिडिल ईस्ट में 'महायुद्ध' का साया! TCS, Infosys और HCL Tech ने रोकीं यात्राएं, जानें भारत के IT सेक्टर का हाल

IT Sector Impact Iran War: खाड़ी देशों के आसमान से गिरती मिसाइलों और गूंजते धमाकों ने भारतीय आईटी सेक्टर की धड़कनें बढ़ा दी हैं. हालात को देखते हुए टेक कंपनी टीसीएस (TCS), इंफोसिस (Infosys), एचसीएल टेक (HCLTech) और विप्रो ने अपने कर्मचारियों की सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रखते हुए अहम कदम उठाए हैं. TCS ने मिडिल ईस्ट की सभी यात्राओं को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 02, 2026, 10:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मिडिल ईस्ट में 'महायुद्ध' का साया! TCS, Infosys और HCL Tech ने रोकीं यात्राएं, जानें भारत के IT सेक्टर का हाल

IT Sector Impact Iran War: मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध जैसे हालात का असर अब भारतीय IT सेक्टर पर भी साफ दिखने लगा है. हालात को देखते हुए देश की बड़ी टेक कंपनियों ने अपने एम्प्लॉइज की सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रखते हुए कई अहम कदम उठाए हैं. टीसीएस (TCS), इंफोसिस (Infosys), एचसीएल टेक (HCLTech) और विप्रो जैसी कंपनियों के हजारों एम्प्लॉई इस समय मिडिल ईस्ट के अलग-अलग देशों में प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं. युद्ध के इस दौर को देखते हुए देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी TCS ने अपने कर्मचारियों के लिए मिडिल ईस्ट की सभी यात्राओं को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. कंपनी ने अपने कर्मचारियों को सलाह दी है कि वे सतर्क रहें और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें.

कर्मचारी सुरक्षित, लेकिन बढ़ी 'वर्क फ्रॉम होम' की डिमांड

आईटी कंपनियों के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता उनके कर्मचारियों की जान बचाना है. मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, अभी तक इंफोसिस और एचसीएल टेक के कर्मचारी सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से कई ऑफिस बंद कर दिए गए हैं. कंपनियों ने अपने स्टाफ को 'वर्क फ्रॉम होम' मोड पर डाल दिया है और उन्हें बिना जरूरत घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है. दुबई, रियाद और तेल अवीव जैसे शहरों में मौजूद भारतीय इंजीनियरों के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू की गई है.

यह भी पढ़ें:- मस्क का Starlink या सेना का सीक्रेट हथियार? अमेरिकी कामिकाजे ड्रोन ने ईरान में मचाई

Add Zee News as a Preferred Source

TCS का कड़ा फैसला, रुक गईं सारी उड़ानें

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने स्थिति को देखते हुए सबसे पहले कदम उठाया है. कंपनी ने अपनी ट्रैवल पॉलिसी को अपडेट करते हुए मिडिल ईस्ट के प्रभावित इलाकों की सभी बिजनेस ट्रिप्स पर रोक लगा दी है. कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, जब तक आसमान साफ नहीं होता और एयरस्पेस सुरक्षित नहीं होता, तब तक हमारे एम्प्लॉइज की सिक्योरिटी और स्वास्थ्य हमारी पहली प्राथमिकता है.

क्यों फंसी हैं भारतीय आईटी कंपनियां?

इस समय मिडिल ईस्ट भारतीय आईटी कंपनियों के लिए एक बड़ा मार्केट बनकर उभरा है. सऊदी अरब के 'विजन 2030' और दुबई के टेक प्रोजेक्ट्स में भारतीय कंपनियों की बड़ी हिस्सेदारी है. इस क्षेत्र में अकेले टीसीएस के ही 10 हजार से ज्यादा एम्प्लॉई हैं. युद्ध के कारण डेटा सेंटर्स की सुरक्षा और इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी खतरा पैदा हो गया है.

अधिकारियों की बढ़ी टेंशन

एयरस्पेस बंद होने से सिर्फ कर्मचारी ही नहीं, कंपनियों के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स (Executives) को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कई अधिकारी जो बिजनेस डील के लिए खाड़ी देशों में थे, वे एयरस्पेस बंद होने के कारण वहीं फंस गए हैं. फ्लाइट्स कैंसिल होने और रूट डायवर्ट होने से कंपनियों के करोड़ों रुपये के प्रोजेक्ट्स में देरी होने की आशंका है.

क्या होगा भारतीय आईटी स्टॉक्स का?

बाजार एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर युद्ध लंबा खिंचता है, तो इसका असर आने वाली तिमाहियों के नतीजों पर दिख सकता है. कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और लॉजिस्टिक समस्याएं आईटी कंपनियों के खर्च बढ़ा सकती हैं. हालांकि, कंपनियां अब अपनी डिलीवरी को भारत या फिलीपींस जैसे अन्य सुरक्षित देशों से मैनेज करने की कोशिश कर रही हैं.

यह भी पढ़ें:- 'साहब, गैस लीक है' AC मैकेनिक की इस लाइन के पीछे छिपा है बड़ा घोटाला, आप भी जानिए

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

IT Sector Impact Iran WarIran warInfosysHCLTechtcs

Trending news

बारूद भरे आसमान में थमी उड़ानें, दुबई में अटके भारत के 84 छात्र, कब खुलेगा रास्ता?
iran crisis
बारूद भरे आसमान में थमी उड़ानें, दुबई में अटके भारत के 84 छात्र, कब खुलेगा रास्ता?
ईरान पर नहीं थम रहे हमले, कतर-तुर्किये समेत मिडिल ईस्ट में भारतीयों के लिए अलर्ट
US Israel Iran War
ईरान पर नहीं थम रहे हमले, कतर-तुर्किये समेत मिडिल ईस्ट में भारतीयों के लिए अलर्ट
क्या खाड़ी में फंसने वाले हैं 90 लाख भारतीय? पीएम मोदी का नेतन्याहू को सीधा फोन
PM Modi
क्या खाड़ी में फंसने वाले हैं 90 लाख भारतीय? पीएम मोदी का नेतन्याहू को सीधा फोन
'साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', SC में पति की गुहार
divorce
'साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', SC में पति की गुहार
'नेतन्याहू युद्ध अपराधी, मोदी का इजरायल दौरा शर्मनाक', ईरान पर महबूबा का बड़ा हमला!
Mehbooba Mufti
'नेतन्याहू युद्ध अपराधी, मोदी का इजरायल दौरा शर्मनाक', ईरान पर महबूबा का बड़ा हमला!
'जो 40 साल से करना चाहता था, वो अब किया जाएगा', खामेनेई के खात्मे के बाद दहाड़े PM
israel iran attack
'जो 40 साल से करना चाहता था, वो अब किया जाएगा', खामेनेई के खात्मे के बाद दहाड़े PM
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
Ayatollah Ali Khamenei Death
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
israel iran attack
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत
Asaduddin Owaisi
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत
खामेनेई की मौत के बाद कश्मीरियों में गुस्सा, US-इजरायल के खिलाफ सड़क उतरे लोग
Ayatollah Ali Khamenei
खामेनेई की मौत के बाद कश्मीरियों में गुस्सा, US-इजरायल के खिलाफ सड़क उतरे लोग