चीन नहीं, अब ईरान बना टेक जगत का सबसे बड़ा 'विलेन'! महंगे हो सकते हैं स्मार्टफोन और लैपटॉप; 'सिरदर्द' बनी ये चीज

दुनिया भर की टेक कंपनियां पहले ही सेमीकंडक्टर (चिप) की बढ़ती कीमतों से परेशान थीं, लेकिन अब एक नई बड़ी समस्या सामने आ रही है. अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालात ने ग्लोबल सप्लाई चेन को झटका दिया है. टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि इस संघर्ष की वजह से इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए जरूरी कच्चा माल और सर्किट बोर्ड की सप्लाई प्रभावित होने लगी है, जिससे कंपनियों की लागत और अनिश्चितता दोनों बढ़ रही हैं.

सप्लाई चेन पर बड़ा असर

ईरान की भौगोलिक स्थिति बेहद रणनीतिक मानी जाती है, क्योंकि वह कई अहम शिपिंग रूट्स के बीच में आता है. इसी वजह से इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने का सीधा असर वैश्विक सप्लाई चेन पर पड़ रहा है. स्मार्टफोन, लैपटॉप और सर्वर जैसे डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले सर्किट बोर्ड की सप्लाई बाधित हो रही है. इसका मतलब यह है कि कंपनियों को अब वैकल्पिक सप्लायर्स की तलाश करनी पड़ रही है, जो अक्सर महंगे होते हैं. इससे प्रोडक्ट की कीमतें और बढ़ सकती हैं.

प्रोडक्शन में देरी और महंगे होंगे प्रोडक्ट

एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस स्थिति का असर सिर्फ सप्लाई तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रोडक्शन में देरी भी हो सकती है. पहले से ही महंगाई और AI हार्डवेयर की भारी डिमांड के कारण कंपनियां दबाव में हैं. ऐसे में अगर सप्लाई बाधित होती है, तो ग्राहकों को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है और नए प्रोडक्ट लॉन्च में देरी भी हो सकती है.

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बड़ी कंपनियों पर नजर, छोटे प्लेयर्स ज्यादा प्रभावित

Apple, Dell और HP जैसी बड़ी टेक कंपनियां इस स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि सप्लाई चेन में रुकावट उनके डिलीवरी शेड्यूल को प्रभावित कर सकती है. वहीं, छोटी कंपनियां जो कई सप्लायर्स पर निर्भर नहीं होतीं, उन्हें ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है. मिडिल ईस्ट लंबे समय से एनर्जी और शिपिंग नेटवर्क का अहम केंद्र रहा है. ऐसे में यहां अस्थिरता बढ़ने से टेक इंडस्ट्री के लिए लंबी अवधि की चिंता भी बढ़ गई है.

क्या कंपनियां सप्लाई चेन बदलेंगी?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर यह संघर्ष लंबे समय तक चलता है, तो कंपनियों को अपनी सप्लाई चेन में बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं. वे उत्पादन को ऐसे क्षेत्रों में शिफ्ट कर सकती हैं जहां जियोपॉलिटिकल जोखिम कम हो. हालांकि, यह प्रक्रिया आसान नहीं है और इसमें महीनों या सालों का समय लग सकता है. तब तक कंपनियां शॉर्ट टर्म में जोखिम झेलती रहेंगी.

AI चिप एक्सपोर्ट पर भी पड़ा असर

इस बीच, यह भी सामने आया है कि इस तनाव का असर अमेरिका की AI चिप एक्सपोर्ट पॉलिसी पर भी पड़ा है. Donald Trump ने अमेरिका को AI में लीडर बनाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन चिप एक्सपोर्ट को मंजूरी देने वाली सरकारी एजेंसी पर दबाव बढ़ गया है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, चिप एक्सपोर्ट लाइसेंस मिलने में अब काफी ज्यादा समय लग रहा है. पहले जहां यह प्रक्रिया औसतन 38 दिनों में पूरी हो जाती थी, अब इसमें करीब 76 दिन लग रहे हैं. इससे कंपनियों के ऑर्डर अटक रहे हैं और अरबों डॉलर का बैकलॉग बन रहा है.