मस्क का 'Starlink' या सेना का सीक्रेट हथियार? अमेरिकी कामिकाजे ड्रोन ने ईरान में मचाई तबाही, जानें क्या है 'स्टारशील्ड' का रहस्य

US LUCAS Drone & Starlink Controversy: ईरान पर हमलों के बीच एक नई बहस छिड़ गई है. सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने एक नए कम लागत वाले कामिकाजे ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिसमें Starlink टर्मिनल जुड़ा हुआ था. रूसी सैन्य एक्सपर्ट दिमित्री कोनानीखिन द्वारा लिखे गए लेख में कहा गया है कि एलन मस्क का स्टारलिंक (Starlink) नेटवर्क अब सिर्फ इंटरनेट देने का जरिया नहीं, बल्कि एक घातक हथियार बन चुका है. वहीं, रूसी कमेंटेटर्स ने इसे गंभीर खतरा बताया है. इसी बीच एलन मस्क ने भी इस मुद्दे पर सफाई दी है, जिसके बाद मामला और गर्मा गया है.

क्या है पूरा मामला?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ChrisO_wiki नाम के एक यूजर का पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें दावा किया गया है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ लो-कॉस्ट अनमैन्ड कॉम्बैट अटैक सिस्टम (LUCAS) नाम का नया ड्रोन इस्तेमाल किया. इसे कामिकाजे ड्रोन बताया जा रहा है. यह ऐसा ड्रोन है, जो सीधे टारगेट से टकराकर हमला करता है. रूसी एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस ड्रोन में Starlink का सैटेलाइट टर्मिनल लगा हुआ दिखाई देता है. उनका दावा है कि अगर यह सच है, तो यह टेक्नोलॉजी रूस के लिए भी बड़ा खतरा बन सकती है.

एलन मस्क की सफाई

इन दावों के बाद SpaceX के मालिक एलन मस्क ने खुद सामने आकर बयान दिया. उन्होंने इस पोस्ट के थ्रेड में लिखा कि कमर्शियल Starlink टर्मिनल का हथियार प्रणालियों में इस्तेमाल करना कंपनी की शर्तों का उल्लंघन है. मस्क के अनुसार, अगर ऐसा कहीं पाया जाता है तो उस कनेक्शन को तुरंत बंद कर दिया जाता है. उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिका सरकार के लिए एक अलग नेटवर्क 'Starshield' काम करता है, जो सरकारी उपयोग के लिए बना है. मस्क ने साफ किया कि यह नेटवर्क SpaceX के सामान्य कमर्शियल कंट्रोल के तहत नहीं आता है.

यूक्रेन बना था लैब!

आपको याद दिला दें कि इससे पहले भी रूसी एक्सपर्ट दिमित्री कोनानीखिन ने सोशल मीडिया पर एक विस्फोटक थ्रेड में लिखा था कि अमेरिका ने यूक्रेन की धरती को एक लेबोरेटरी की तरह इस्तेमाल किया है. उन्होंने आरोप लगाया था कि वहां के युद्ध में ड्रोनों पर स्टारलिंक मॉड्यूल लगाकर उनका परीक्षण किया गया था. कोनानीखिन के अनुसार, हाल ही में कुछ मिसाइलों ने रूस के एयर डिफेंस को चकमा देकर यूराल (Urals) तक का सफर तय किया, क्योंकि स्टारलिंक की मदद से उनका रास्ता हवा में ही बदल दिया गया था.

बढ़ता टेक्नोलॉजी का तनाव

ईरान-इजरायल-अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच ड्रोन टेक्नोलॉजी ने एक बार फिर बड़ी भूमिका निभाई है. हाल के वर्षों में सस्ते और सटीक ड्रोन आधुनिक युद्ध की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं. सैटेलाइट इंटरनेट से लैस ड्रोन लंबी दूरी तक रियल-टाइम कंट्रोल और डेटा ट्रांसमिशन की क्षमता भी रखते हैं. रूस की चिंता इसी बात को लेकर है कि अगर ऐसे सिस्टम बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने लगे, तो कंवेंशनल रक्षा सिस्टम के लिए उन्हें रोकना मुश्किल हो सकता है.

क्या है पूरे विवाद का सच?

फिलहाल यह साफ नहीं है कि संबंधित ड्रोन में वास्तव में Starlink का कमर्शियल टर्मिनल इस्तेमाल हुआ या नहीं. लेकिन इतना तय है कि इस पूरे घटनाक्रम ने सैटेलाइट इंटरनेट और युद्ध टेक्नोलॉजी के रिश्ते पर नई बहस छेड़ दी है. टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से उससे जुड़े खतरे और सवाल भी सामने आ रहे हैं. आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि सैटेलाइट नेटवर्क और रक्षा तकनीक को लेकर वैश्विक नियम कैसे तय किए जाते हैं?

