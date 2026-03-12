बैन के बाद भी US आर्मी के पास रहेगा Anthropic AI का 'रिमोट कंट्रोल', लीक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

अमेरिका के रक्षा विभाग यानी United States Department of Defense ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया है कि AI कंपनी Anthropic के टूल्स का इस्तेमाल पूरी तरह बंद नहीं भी हो सकता. अगर किसी स्थिति में यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी माना जाता है, तो इन टूल्स का उपयोग पहले तय की गई 6 महीने की अवधि के बाद भी जारी रखा जा सकता है. यह जानकारी एक आंतरिक मेमो से सामने आई है, जिसे Reuters ने देखा है. इस दस्तावेज के अनुसार AI टूल्स को केवल बहुत ही असाधारण और जरूरी परिस्थितियों में ही इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाएगी.

कब मिल सकती है AI इस्तेमाल करने की छूट?

यह मेमो 6 मार्च को जारी किया गया था और इस पर Kirsten Davies (जो Pentagon की Chief Information Officer हैं) के हस्ताक्षर हैं. मेमो में साफ लिखा है कि AI टूल्स का उपयोग केवल “दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों” में ही किया जा सकता है. साथ ही यह भी कहा गया है कि यह छूट सिर्फ उन मिशन के लिए होगी जो सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हों और जहां कोई दूसरा विकल्प उपलब्ध न हो. यानि अगर किसी ऑपरेशन में AI टूल्स की भूमिका बेहद जरूरी हो और उनके बिना काम करना मुश्किल हो, तभी इस छूट पर विचार किया जाएगा.

छूट लेने के लिए बनानी होगी जोखिम कम करने की योजना

अगर Pentagon की कोई यूनिट Anthropic के टूल्स इस्तेमाल करने की अनुमति चाहती है, तो उसे पहले एक विस्तृत Risk Mitigation Plan यानी जोखिम कम करने की रणनीति बनाकर मंजूरी के लिए भेजनी होगी. इस योजना में यह बताया जाएगा कि AI टूल्स का इस्तेमाल करते समय सुरक्षा जोखिमों को कैसे नियंत्रित किया जाएगा. यह खबर सबसे पहले CBS News ने रिपोर्ट की थी. Pentagon ने इस मेमो की पुष्टि तो की है, लेकिन इस मामले पर ज्यादा टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. वहीं Anthropic की तरफ से भी इस पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं आई.

Add Zee News as a Preferred Source

विशेषज्ञ बोले: AI पर पूरी तरह रोक लगाना आसान नहीं

सरकारी अनुबंधों के विशेषज्ञ और वकील Franklin Turner का कहना है कि यह छूट दिखाती है कि AI कंपनी पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू करना कितना मुश्किल हो सकता है. उनके मुताबिक कई टेक कंपनियां और ठेकेदार ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जिनमें अलग-अलग कंपनियों के कोड शामिल होते हैं. ऐसे में यह सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाता है कि किसी सॉफ्टवेयर में Anthropic का ओपन-सोर्स कोड मौजूद नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में Pentagon को छूट के लिए कई आवेदन मिल सकते हैं.

AI को लेकर Pentagon और कंपनी के बीच हुआ था विवाद

यह मेमो ऐसे समय सामने आया है जब पिछले कुछ हफ्तों से अमेरिकी सेना और AI कंपनियों के बीच टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को लेकर बहस चल रही थी. इस विवाद के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री Pete Hegseth ने Anthropic को सप्लाई चेन के लिए संभावित जोखिम बताया था और Pentagon तथा उसके ठेकेदारों को कंपनी के टूल्स इस्तेमाल करने से प्रतिबंधित कर दिया था.

संवेदनशील सैन्य सिस्टम से हटाए जाएंगे AI टूल्स

मेमो में अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि सबसे पहले उन सिस्टम से Anthropic के टूल्स हटाए जाएं जो बेहद संवेदनशील सैन्य मिशन से जुड़े हैं. इनमें परमाणु हथियारों से जुड़े सिस्टम और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस जैसे अहम रक्षा सिस्टम शामिल हैं. सरकार का मानना है कि इन महत्वपूर्ण सिस्टम में किसी भी तरह का तकनीकी जोखिम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है.

रक्षा ठेकेदारों पर भी लागू होगा नियम

Pentagon का यह प्रतिबंध सिर्फ सेना तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रक्षा ठेकेदारों पर भी लागू होगा. मेमो के अनुसार Pentagon के कॉन्ट्रैक्टिंग अधिकारी अगले 30 दिनों के भीतर सभी ठेकेदारों को इस फैसले की जानकारी देंगे. इसके बाद ठेकेदारों को 180 दिनों के भीतर यह प्रमाणित करना होगा कि उन्होंने पूरी तरह से इस नियम का पालन किया है.