Advertisement
trendingNow13137778
Hindi Newsटेकबैन के बाद भी US आर्मी के पास रहेगा Anthropic AI का रिमोट कंट्रोल, लीक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

बैन के बाद भी US आर्मी के पास रहेगा Anthropic AI का 'रिमोट कंट्रोल', लीक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

रक्षा सचिव पेटे हेगसेथ ने Anthropic को सप्लाई चेन के लिए रिस्क मानकर बैन किया था. 6 मार्च के एक इंटरनल मेमो के अनुसार, "असाधारण परिस्थितियों" और "नेशनल सिक्योरिटी" के लिए इसका इस्तेमाल जारी रह सकता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि सॉफ्टवेयर की पूरी सप्लाई चेन से Anthropic के कोड को हटाना लगभग नामुमकिन है. कॉन्ट्रैक्टर्स को 180 दिनों के भीतर पूरी तरह से बैन का पालन करने का सर्टिफिकेट देना होगा, लेकिन छूट की अर्जियों (Waivers) की बाढ़ आने की उम्मीद है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 12, 2026, 08:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बैन के बाद भी US आर्मी के पास रहेगा Anthropic AI का 'रिमोट कंट्रोल', लीक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

अमेरिका के रक्षा विभाग यानी United States Department of Defense ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया है कि AI कंपनी Anthropic के टूल्स का इस्तेमाल पूरी तरह बंद नहीं भी हो सकता. अगर किसी स्थिति में यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी माना जाता है, तो इन टूल्स का उपयोग पहले तय की गई 6 महीने की अवधि के बाद भी जारी रखा जा सकता है. यह जानकारी एक आंतरिक मेमो से सामने आई है, जिसे Reuters ने देखा है. इस दस्तावेज के अनुसार AI टूल्स को केवल बहुत ही असाधारण और जरूरी परिस्थितियों में ही इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाएगी.

कब मिल सकती है AI इस्तेमाल करने की छूट?
यह मेमो 6 मार्च को जारी किया गया था और इस पर Kirsten Davies (जो Pentagon की Chief Information Officer हैं) के हस्ताक्षर हैं. मेमो में साफ लिखा है कि AI टूल्स का उपयोग केवल “दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों” में ही किया जा सकता है. साथ ही यह भी कहा गया है कि यह छूट सिर्फ उन मिशन के लिए होगी जो सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हों और जहां कोई दूसरा विकल्प उपलब्ध न हो. यानि अगर किसी ऑपरेशन में AI टूल्स की भूमिका बेहद जरूरी हो और उनके बिना काम करना मुश्किल हो, तभी इस छूट पर विचार किया जाएगा.

छूट लेने के लिए बनानी होगी जोखिम कम करने की योजना
अगर Pentagon की कोई यूनिट Anthropic के टूल्स इस्तेमाल करने की अनुमति चाहती है, तो उसे पहले एक विस्तृत Risk Mitigation Plan यानी जोखिम कम करने की रणनीति बनाकर मंजूरी के लिए भेजनी होगी. इस योजना में यह बताया जाएगा कि AI टूल्स का इस्तेमाल करते समय सुरक्षा जोखिमों को कैसे नियंत्रित किया जाएगा. यह खबर सबसे पहले CBS News ने रिपोर्ट की थी. Pentagon ने इस मेमो की पुष्टि तो की है, लेकिन इस मामले पर ज्यादा टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. वहीं Anthropic की तरफ से भी इस पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं आई.

Add Zee News as a Preferred Source

विशेषज्ञ बोले: AI पर पूरी तरह रोक लगाना आसान नहीं
सरकारी अनुबंधों के विशेषज्ञ और वकील Franklin Turner का कहना है कि यह छूट दिखाती है कि AI कंपनी पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू करना कितना मुश्किल हो सकता है. उनके मुताबिक कई टेक कंपनियां और ठेकेदार ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जिनमें अलग-अलग कंपनियों के कोड शामिल होते हैं. ऐसे में यह सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाता है कि किसी सॉफ्टवेयर में Anthropic का ओपन-सोर्स कोड मौजूद नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में Pentagon को छूट के लिए कई आवेदन मिल सकते हैं.

AI को लेकर Pentagon और कंपनी के बीच हुआ था विवाद
यह मेमो ऐसे समय सामने आया है जब पिछले कुछ हफ्तों से अमेरिकी सेना और AI कंपनियों के बीच टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को लेकर बहस चल रही थी. इस विवाद के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री Pete Hegseth ने Anthropic को सप्लाई चेन के लिए संभावित जोखिम बताया था और Pentagon तथा उसके ठेकेदारों को कंपनी के टूल्स इस्तेमाल करने से प्रतिबंधित कर दिया था.

संवेदनशील सैन्य सिस्टम से हटाए जाएंगे AI टूल्स
मेमो में अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि सबसे पहले उन सिस्टम से Anthropic के टूल्स हटाए जाएं जो बेहद संवेदनशील सैन्य मिशन से जुड़े हैं. इनमें परमाणु हथियारों से जुड़े सिस्टम और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस जैसे अहम रक्षा सिस्टम शामिल हैं. सरकार का मानना है कि इन महत्वपूर्ण सिस्टम में किसी भी तरह का तकनीकी जोखिम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है.

रक्षा ठेकेदारों पर भी लागू होगा नियम
Pentagon का यह प्रतिबंध सिर्फ सेना तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रक्षा ठेकेदारों पर भी लागू होगा. मेमो के अनुसार Pentagon के कॉन्ट्रैक्टिंग अधिकारी अगले 30 दिनों के भीतर सभी ठेकेदारों को इस फैसले की जानकारी देंगे. इसके बाद ठेकेदारों को 180 दिनों के भीतर यह प्रमाणित करना होगा कि उन्होंने पूरी तरह से इस नियम का पालन किया है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

PentagonAnthropicAnthropic AIUS Military

Trending news

PM को हटाने की प्रक्रिया क्या है? शाह का कांग्रेस को चैलेंज, लाइए अविश्वास प्रस्ताव
amit shah news
PM को हटाने की प्रक्रिया क्या है? शाह का कांग्रेस को चैलेंज, लाइए अविश्वास प्रस्ताव
होर्मुज का संकट भारत के लिए बन सकता है दोहरी परेशानी, क्या मोबाइल भी नहीं चलेगा?
DNA
होर्मुज का संकट भारत के लिए बन सकता है दोहरी परेशानी, क्या मोबाइल भी नहीं चलेगा?
भारत को मिला परमाणु हमले का इलाज? देश में तैयार हुई न्यूक्लियर अटैक से राहत वाली दवा
DNA
भारत को मिला परमाणु हमले का इलाज? देश में तैयार हुई न्यूक्लियर अटैक से राहत वाली दवा
जम्मू: शादी-समारोह में पहुंचे फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग, बाल-बाल बचे पूर्व सीएम
Farooq Abdullah
जम्मू: शादी-समारोह में पहुंचे फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग, बाल-बाल बचे पूर्व सीएम
बंगाल-केरल विधानसभा चुनाव पर भाजपा ने कसी कमर, कल उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर
vidhan sabha chunav
बंगाल-केरल विधानसभा चुनाव पर भाजपा ने कसी कमर, कल उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर
सिलेंडर के भाव बढ़े, इंडक्शन की बढ़ी 'पूछ', जानिए ईंधन पर देश में कहां क्या है हाल?
LPG Crisis
सिलेंडर के भाव बढ़े, इंडक्शन की बढ़ी 'पूछ', जानिए ईंधन पर देश में कहां क्या है हाल?
दिल्ली धमाका मामले की जांच कहां अटकी? NIA ने बताया, तुफैल और जमीर की रिमांड भी बढ़ी
Delhi blast
दिल्ली धमाका मामले की जांच कहां अटकी? NIA ने बताया, तुफैल और जमीर की रिमांड भी बढ़ी
कश्मीर में पैनिक बाइंग, प्रशासन ने कहा, 'हमारे पास है पर्याप्त स्टॉक'
Kashmir Fuel Shortage
कश्मीर में पैनिक बाइंग, प्रशासन ने कहा, 'हमारे पास है पर्याप्त स्टॉक'
CEC के खिलाफ जल्द पेश होगा महाभियोग प्रस्ताव, क्या हैं विपक्ष के मुख्य आरोप?
India News
CEC के खिलाफ जल्द पेश होगा महाभियोग प्रस्ताव, क्या हैं विपक्ष के मुख्य आरोप?
15340 दिन मौत से लड़ी, नहीं मिली इच्छामृत्यु की इजाजत, आरोपी भी छूटा; कहानी अरुणा की
Aruna Shanbaug
15340 दिन मौत से लड़ी, नहीं मिली इच्छामृत्यु की इजाजत, आरोपी भी छूटा; कहानी अरुणा की