क्या जंग के मैदान में उतर चुका है AI... वेनेजुएला मिशन में अमेरिकी सेना ने किया claude AI का इस्तेमाल? मचा हड़कंप

Anthropic Venezuela Operation: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब सिर्फ चैट करने या कंटेंट लिखने तक सीमित नहीं रहा. हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने वेनेज़ुएला में चलाए गए एक अहम सैन्य ऑपरेशन के दौरान AI टूल का सहारा लिया था. बताया जा रहा है कि इस मिशन में Anthropic द्वारा बनाए गए AI मॉडल Claude का इस्तेमाल किया गया था.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 14, 2026, 01:13 PM IST
Anthropic Venezuela Operation: अब तक आपने एआई (AI) का इस्तेमाल ईमेल लिखने, होमवर्क करने या ऑफिस के कामों के लिए होते सुना होगा. लेकिन क्या आपने कभी सुना कि किसी देश के खिलाफ AI हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया हो? एक नई रिपोर्ट ने पूरी दुनिया के सामने इसको लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. इस रिपोर्ट के बाद सभी पूछ रहें कि क्या एआई अब सरकारों के लिए 'हथियार' बन गया है? खबर है कि अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के एक गुप्त सैन्य ऑपरेशन में एंथ्रोपिक (Anthropic) कंपनी के एआई मॉडल क्लाउड (Claude) का इस्तेमाल किया है. 

पहली बार किसी क्लासीफाइड मिशन में AI का हाथ!
वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी रक्षा विभाग (Pentagon) ने डेटा फर्म पलान्टिर (Palantir) के साथ अपनी साझेदारी के जरिए क्लाउड एआई का उपयोग किया था. यह पहली बार है जब किसी एआई कंपनी के टूल्स को किसी देश के इतने बड़े और कॉन्फिडेंशियल सैन्य ऑपरेशन में इस्तेमाल करने की बात सामने आई है. इस ऑपरेशन के दौरान मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ा गया और कई ठिकानों पर बमबारी भी की गई थी. 

क्या था AI का काम?
रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका ने वेनेज़ुएला में एक खास अभियान चलाया था, जिसका मकसद वहां की राजनीतिक स्थिति से जुड़े एक बड़े लक्ष्य को साधना था. इस दौरान बड़ी मात्रा में डेटा इकट्ठा किया गया, उसकी जांच की गई और तेजी से फैसले लेने की जरूरत पड़ी. कहा जा रहा है कि यहीं पर Claude जैसे AI सिस्टम ने अहम भूमिका निभाई. AI मॉडल का काम सीधे मैदान में उतरना नहीं था. लेकिन उसने जानकारी को समझ कर रिपोर्ट तैयार करने और रणनीति बनाने में मदद की थी. इसका मतलब यहां AI एक तरह से डिजिटल एडवाइजर की भूमिका में था.

एआई कंपनी की नो-वॉयलेंस पॉलिसी का क्या हुआ?
इस खबर के सामने आने के से एंथ्रोपिक कंपनी की मुश्किलें बढ़ गई हैं. कंपनी की स्पष्ट गाइडलाइंस हैं कि क्लाउड AI का इस्तेमाल हिंसा फैलाने, हथियार बनाने या जासूसी करने के लिए नहीं किया जा सकता. जब कंपनी से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने ऐसे किसी भी ऑपरेशन पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि चाहे सरकार हो या प्राइवेट सेक्टर, सबको उनकी पॉलिसी माननी होगी. 

पेंटागन और टेक कंपनियों में ठन गई?
एक तरफ एंथ्रोपिक जैसे स्टार्टअप्स एआई के घातक इस्तेमाल के खिलाफ हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का रुख सख्त होता जा रहा है. अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने हाल ही में कहा था कि वे एक 'एआई-फर्स्ट वॉर-फाइटिंग फोर्स' यानी एआई आधारित लड़ाकू सेना बना रहे हैं. उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि पेंटागन ऐसे एआई मॉडल्स को इस्तेमाल नहीं करेगा जो जंग लड़ने में साथ न दें. कहा जा रहा है कि एंथ्रोपिक की इन्ही आपत्तियों की वजह से बाइडन प्रशासन ने उनका 200 मिलियन डॉलर (करीब 1600 करोड़ रुपये) का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने पर भी विचार किया था.

मानवता के लिए बड़ा खतरा?
एंथ्रोपिक के CEO डारियो अमोदेई पहले भी चेतावनी दे चुके हैं कि मानवता के हाथ में ऐसी ताकत (AI) आने वाली है जिसे संभालने की मैच्योरिटी शायद हमारे राजनीतिक और सामाजिक सिस्टम में अभी नहीं है. एआई का युद्ध में इस्तेमाल होना एक ऐसी बहस है जिसे लेकर दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई है. एक तरफ सुरक्षा की जरूरत है, तो दूसरी तरफ एआई द्वारा ली जाने वाली जानों की नैतिक जिम्मेदारी किसकी होगी, यह अब भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है.

Claude क्या करता है?
Claude एक एडवांस AI सिस्टम है, जो इंसानों की तरह भाषा समझ सकता है, लंबे कागजों को पढ़ सकता है और कठीन जानकारी को आसान तरीके से पेश कर सकता है. आम लोग इसे ईमेल लिखने, रिपोर्ट बनाने या सवालों के जवाब पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. लेकिन इस रिपोर्ट के बाद लगा रहा है कि अब इसका उपयोग रक्षा और सुरक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भी होने लगा है. 

