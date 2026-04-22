चीन की चाल से अमेरिका बेहाल! ढूंढ निकाला ड्रोन चार्ज करने का नया तरीका, हवा में होगा 0 से 100% चार्ज

चीन ने हवा में ड्रोन चार्ज करने वाली नई 'माइक्रोवेव तकनीक' विकसित कर अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है. इस तकनीक से ड्रोन को बिना जमीन पर उतरे, उड़ते हुए ही 0 से 100% तक चार्ज किया जा सकेगा.
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चीन की टेक्नोलॉजी दुनिया को बार-बार चौंकाती है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है. कल्पना कीजिए एक ऐसा ड्रोन जो हवा में उड़ते-उड़ते ही चार्ज हो जाए, उसे जमीन पर उतरने की जरूरत ही न पड़े. यह कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि एक असली टेक्नोलॉजी है जिस पर चीन के वैज्ञानिकों ने काम किया है. माइक्रोवेव बीम के जरिए ड्रोन को हवा में ही पावर देने का यह तरीका टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बड़ा बदलाव ला सकता है.
इस सिस्टम में जमीन पर एक खास तरह का ट्रांसमीटर लगाया जाता है, जो माइक्रोवेव एनर्जी को सीधे ड्रोन तक भेजता है. ड्रोन के नीचे कई एंटेना लगे होते हैं, जो इस ऊर्जा को पकड़कर उसे पावर में बदल देते हैं. खास बात यह है कि यह सिस्टम तब भी काम करता है जब ड्रोन और ट्रांसमीटर दोनों ही मूव कर रहे हों. टेस्ट के दौरान फिक्स्ड-विंग ड्रोन करीब 49 फीट की ऊंचाई पर लगभग 3.1 घंटे तक उड़ते रहे, जो इस टेक्नोलॉजी की क्षमता को दिखाता है.
पहले वायरलेस पावर ट्रांसफर के एक्सपेरिमेंट्स में एक बड़ी समस्या थी- ट्रांसमीटर और रिसीवर को स्थिर रखना पड़ता था. जैसे ही कोई मूवमेंट होती थी, एनर्जी ट्रांसफर रुक जाता था. लेकिन इस नई तकनीक में GPS और बीम स्टेयरिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिससे एनर्जी बीम लगातार ड्रोन पर लॉक रहती है, चाहे वह मूव कर रहा हो. यही इस टेक्नोलॉजी को खास बनाता है और इसे असली दुनिया में इस्तेमाल के लायक बनाता है.
इस टेक्नोलॉजी को “लैंड-बेस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर” जैसा बताया जा रहा है. यानी जमीन पर मौजूद सिस्टम लगातार ड्रोन को उड़ते रहने में मदद करता रहेगा, ठीक वैसे ही जैसे समुद्र में एयरक्राफ्ट कैरियर विमानों को सपोर्ट करता है. इससे ड्रोन को बार-बार वापस बुलाने की जरूरत खत्म हो सकती है. इसका मतलब है कि निगरानी, हमले और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे काम लंबे समय तक बिना रुकावट के किए जा सकते हैं.
अगर ड्रोन को बार-बार बैटरी की जरूरत नहीं होगी, तो डिजाइन पूरी तरह बदल सकता है. बैटरी की जगह अब ज्यादा पेलोड यानी कैमरा, सेंसर या हथियार लगाए जा सकते हैं. इससे ड्रोन ज्यादा ताकतवर और उपयोगी बनेंगे. खासकर मिलिट्री और इंडस्ट्रियल इस्तेमाल में यह बड़ा गेमचेंजर साबित हो सकता है.
दुनिया में ड्रोन चार्जिंग के लिए लेजर बेस्ड टेक्नोलॉजी पर भी काम हो रहा है, खासकर अमेरिका में. लेजर ज्यादा सटीक होती है और लंबी दूरी तक एनर्जी भेज सकती है, लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें भी हैं. जैसे धुंध, धूल और मौसम की वजह से यह प्रभावित हो सकती है और इसका इंफ्रारेड सिग्नल ड्रोन की लोकेशन भी बता सकता है. इसके मुकाबले माइक्रोवेव सिस्टम ज्यादा स्थिर और कम प्रभावित होने वाला माना जा रहा है.
फिलहाल यह टेक्नोलॉजी शुरुआती स्टेज में है और टेस्ट सीमित ऊंचाई पर ही किया गया है. असली चुनौती इसे बड़े स्केल और ज्यादा ऊंचाई पर लागू करना होगी. हालांकि चीन ने यह साबित कर दिया है कि सबसे मुश्किल हिस्सा- मूव करते टारगेट पर बीम को लॉक रखना अब संभव है. आगे का काम सिर्फ इंजीनियरिंग और स्केलिंग का है, जो आने वाले समय में ड्रोन इंडस्ट्री को पूरी तरह बदल सकता है.