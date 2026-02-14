अलीबाबा की धमकी के आगे झुका अमेरिका? ब्लैकलिस्ट में नाम आते ही चीन ने दिखाया रंग, 60 मिनट में US ने लिया U-Turn

US China Tech War: दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच चल रही टेक वार के बीच एक चौंकाने वाला मोड़ देखने को मिला. अमेरिका और चीन के बीच चल रहे टेक्नोलॉजी वॉर में शुक्रवार को कुछ ऐसा हुआ कि टेक जगत के लोगों को हैरान कर दिया. शुक्रवार की शाम अमेरिका ने एक बड़ा फैसला लिया और चीन की सबसे ताकतवर कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है. बेलैकलिस्ट करने के मात्र 60 मिनट के अन्दर ऐसा कुछ हुआ कि सुपरपावर अमेरिका को अपने कदम पीछे खींचने पड़े. क्या व्हाइट हाउस की यह कोई चूक थी या ड्रैगन ने पर्दे के पीछे से दबाव बनाया? आइए जानते हैं हाई-वोल्टेज ड्रामे की पूरी इनसाइड स्टोरी.

अमेरिका और चीन के बीच चल रहे टेक वॉर में अमेरिकी सरकार ने चीन की दिग्गज टेक कंपनियों Alibaba और Baidu को अपनी सैन्य ब्लैकलिस्ट में शामिल करने के ठीक एक घंटे बाद अपना फैसला वापस ले लिया. अमेरिकी रक्षा विभाग, पेंटागन की इस लिस्ट जिसे 1260H लिस्ट कहा जाता है में इन बड़ी कंपनियों को शामिल किया गया था लेकिन थोड़े ही देर बाद इसे Withdrawn वापस ले लिया.

क्या है पूरा मामला?

अमेरिकी रक्षा विभाग ने इसको लेकर एक अपडेटेड लिस्ट जारी की जिसमें उन चीनी कंपनियों के नाम शामिल थे जो बीजिंग की सेना की मदद कर रही हैं. इस लिस्ट में अलीबाबा और बाइडू के साथ ही एलन मस्क की टेस्ला को टक्कर देने वाली इलेक्ट्रिक कार कंपनी BYD, बायोटेक दिग्गज WuXi AppTec और रोबोटिक्स कंपनी RoboSense के नाम भी शामिल थे. हालांकि फेडरल रजिस्टर पर यह लिस्ट आने के एक घंटे के अंदर ही एजेंसी की तरफ से इसे हटाने की बात कही गई. हालांकि अभी तक इस फैसले के पीछे का कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया है.

चीनी कंपनी ने कही ये बात

इस लिस्ट में नाम आने के बाद अलीबाबा के स्पोकपर्सन ने अपनी आपत्ति जाहिर करते हुए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है. कंपनी का कहना है कि अलीबाबा कोई चीनी सेना की कंपनी नहीं है और न ही हम किसी मिलिट्री स्ट्रैटेजी का हिस्सा हैं. हमें इस लिस्ट में शामिल करने का कोई आधार नहीं है.

क्या होता है इस ब्लैकलिस्ट का असर?

भले ही इस लिस्ट में नाम आने से किसी ऐप या कंपनी पर तुरंत प्रतिबंध नहीं लगते हैं लेकिन यह कंपनियों की साख के लिए बड़ा झटका होता है. नए कानून के अनुसार आने वाले सालों में पेंटागन इस लिस्ट में शामिल किसी भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा और न ही उनसे कोई प्रोडक्ट खरीदेगा. सबसे हैरान कर देने वाली बात यह भी रही कि जहां बड़ी कंपनियों को जोड़ा गया था, वहीं चिप बनाने वाली कंपनी YMTC का नाम इस लिस्ट से हटा दिया गया था.

