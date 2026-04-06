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Hindi Newsटेकअब रुक जाएगा AI का काम? Google-Microsoft की बढ़ी टेंशन, अमेरिका के 11 राज्यों ने उठाया बड़ा कदम!

अब रुक जाएगा AI का काम? Google-Microsoft की बढ़ी टेंशन, अमेरिका के 11 राज्यों ने उठाया बड़ा कदम!

US Data Center Ban: AI की हर दिन बढ़ती ताकत के बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है. अमेरिका में Google, Microsoft और Meta जैसे दिग्गज टेक कंपनी डेटा सेंटर अब बड़े संकट में है. अमेरिका के कम से कम 11 राज्यों ने डेटा सेंटर्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. मेन राज्य तो डेटा सेंटर के निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है. आखिर डेटा सेंटर के विरोध के पीछे का क्या कारण है?

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 06, 2026, 08:55 AM IST
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अब रुक जाएगा AI का काम? Google-Microsoft की बढ़ी टेंशन, अमेरिका के 11 राज्यों ने उठाया बड़ा कदम!

US Data Center Ban: क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का भविष्य अब खतरे में है? दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां Google, Microsoft, Amazon और Meta इन दिनों एक ऐसे संकट का सामना कर रही हैं जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी. अमेरिका के 11 राज्यों ने इन दिग्गजों टेक कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे करोड़ों डॉलर के प्रोजेक्ट्स पर ब्रेक लग सकता है. अमेरिका में यह सब कुछ डेटा सेंटर बनाने को लेकर हो रहा है. कभी चुपचाप चलने वाला डेटा सेंटर अब एक मुद्दा बन गया है. आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका के 11 राज्यों ने गूगल, Microsoft जैसी बड़ी कंपनियों के लिए दरवाजे ही बंद कर रहे हैं, आइए जानते हैं. 

अमेरिका के 11 राज्यों में टेक कंपनियों के बनने वाले डेटा सेंटर को लेकर विरोध हो रहा है. बिजली की भारी खपत और बढ़ते खर्चों ने आम लोगों को विरोध के लिए सड़कों पर उतार दिया है. AI की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ये कंपनियां भारी निवेश तो कर रही हैं लेकिन अब स्थानीय स्तर पर इनका कड़ा विरोध शुरू हो गया है.

मेन राज्य बनेगा पहला नो-गो जोन

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका का मेन राज्य डेटा सेंटर्स पर रो लगाने वाला पहला राज्य बनने के करीब है. यहां एक नया बिल लाया जा रहा है जो नवंबर 2027 तक बड़े डेटा सेंटर्स के निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगा देगा. यह नियम उन प्रोजेक्ट्स पर लागू होगा जो 20 मेगावाट से ज्यादा की बिजली का इस्तेमाल करते हैं. यह इतनी बिजली है जिससे 15,000 घरों को पर्याप्त बिजली मिल सके. गवर्नर जेनेट मिल्स ने भी बिजली की बढ़ती कीमतों को देखते हुए इस पर समर्थन दिया है.

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विरोध के पीछे का कारण भी जानिए

टेक कंपनियों के खिलाफ लोगों के नाराजगी की तीन बड़ी वजहें हैं-

डेटा सेंटर्स पावर ग्रिड पर बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं जिससे आम लोगों के लिए बिजली महंगी हो रही है.

इन सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है जिससे पर्यावरण को भारी नुकासन पहुंचता है.

स्थानीय लोगों का मानना है कि ये प्रोजेक्ट्स उनके संसाधनों को खत्म कर रहे हैं.

जानकारों का कहना है कि अमेरिका का मेन राज्य तो सिर्फ शुरुआत है आने वाले समय में कई और राज्य इस तरह के प्रतिबंध लगा सकते हैं.

(ये भी पढ़ेंः अंतरिक्ष में भी Apple का जादू! Artemis II मिशन में नासा ने भेजा यह खास iPhone)

पूरे अमेरिका में शुरू हो रहा विरोध

सिर्फ अमेरिका के मेन राज्य में ही नहीं बल्कि न्यूयॉर्क, साउथ कैरोलिना, ओक्लाहोमा और ओहियो जैसे राज्य भी इसी तरह की पाबंदियां लगाने पर विचार कर रहे हैं. ओहियो राज्य में तो लोग इस मामले को सीधे चुनाव तक ले जाने की तैयारी में हैं. डेनवर और डेट्रायट जैसे बड़े शहर और मिशिगन-इंडियाना जैसे क्षेत्रों में भी अस्थायी रोक लग चुकी है.

इसके साथ ही यह मामला अमेरिकी संसद तक भी पहुंच चुका है. सीनेटर बर्नी सैंडर्स और प्रतिनिधि एलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज ने पूरे देश में डेटा सेंटर निर्माण पर रोक लगाने के लिए एक बिल प्रस्तावित किया है.

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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