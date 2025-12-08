Advertisement
trendingNow13032973
Hindi Newsटेक

चलते-चलते चार्ज होगी आपकी EV कार! वैज्ञानिकों ने बना डाली बिजली पैदा करने वाली सड़क, लगाई ये टेक्नोलॉजी

EV कार को चार्ज करने में घंटों लगते हैं. लंबी यात्रा पर जाने से पहले सोचना पड़ता है कि ईवी कार लेकर जाएं या नहीं. लेकिन वैज्ञानिकों ने इसका भी तोड़ निकाल डाला है. वैज्ञानिकों की टेक्नोलॉजी से इंजीनियरों ने एक हाईवे पर टेस्ट करके यह साबित कर दिया कि भारी-भरकम इलेक्ट्रिक ट्रक को हाईवे स्पीड पर चलते हुए वायरलेस चार्ज किया जा सकता है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 08, 2025, 07:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चलते-चलते चार्ज होगी आपकी EV कार! वैज्ञानिकों ने बना डाली बिजली पैदा करने वाली सड़क, लगाई ये टेक्नोलॉजी

अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दुनिया को पूरी तरह बदल सकता है. इंजीनियरों ने एक हाईवे पर टेस्ट करके यह साबित कर दिया कि भारी-भरकम इलेक्ट्रिक ट्रक को हाईवे स्पीड पर चलते हुए वायरलेस चार्ज किया जा सकता है. यह टेस्ट एक ऐसे समय में आया है जब EV इंडस्ट्री को लंबी दूरी और चार्जिंग टाइम की सबसे ज्यादा चिंता रहती है.

टेस्ट कहां हुआ और कैसे काम किया सिस्टम
यह प्रयोग इंडियाना के West Lafayette में US Highway 52/231 की क्वार्टर-माइल (लगभग 400 मीटर) लंबी सड़क पर किया गया. यहां Purdue University के शोधकर्ताओं ने कंक्रीट के नीचे एक Dynamic Wireless Power Transfer System लगाया. इस सिस्टम में सड़क के अंदर ट्रांसमीटर कॉइलें लगाई गई हैं, जो चुंबकीय फील्ड बनाकर ऊपर से गुजरने वाले वाहन को बिजली भेजती हैं.

65 mph की स्पीड पर ट्रक ने लिया 190 KW पावर
इस ट्रायल में Cummins कंपनी के मॉडिफाइड Class 8 इलेक्ट्रिक सेमी-ट्रक को हाईवे पर 65 मील प्रति घंटे (लगभग 105 km/h) की रफ्तार से चलाया गया. सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि चलते-चलते ट्रक ने 190 किलोवाट (KW) पावर हासिल की- जो लगभग 100 घरों की बिजली खपत के बराबर है. शोधकर्ताओं का कहना है कि यह दिखाता है कि यह तकनीक केवल संभव ही नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर लागू भी की जा सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है: सड़क के नीचे से बैटरी तक ऊर्जा
Purdue के सिस्टम में सड़क के अंदर लगी ट्रांसमीटर कॉइलें चुंबकीय फील्ड तैयार करती हैं. ट्रक के नीचे लगे रिसीवर कॉइलें इस ऊर्जा को पकड़कर बैटरी में भेजती हैं. कॉइलें खास तरह से डिजाइन की गई हैं ताकि वे कंक्रीट हाईवे में भी असरदार ढंग से काम कर सकें. शोधकर्ताओं का कहना है कि इतनी दूरी से, वह भी भारी और तेज चलने वाले वाहन को बिजली भेजना बेहद कठिन इंजीनियरिंग है.

हाईवे स्पीड पर 200 KW पावर ट्रांसफर पहली बार
हालांकि EVs के लिए वायरलेस चार्जिंग नई बात नहीं है, लेकिन लगभग 200 KW पावर हाईवे स्पीड पर देना अमेरिका में पहली बार हुआ है. भारी ट्रकों को बहुत ज्यादा पावर की जरूरत होती है- जो इतनी ऊर्जा है कि आज के शहरों में इस्तेमाल होने वाली वायरलेस चार्जिंग पैड्स इसकी बराबरी नहीं कर पातीं.

इंजीनियरिंग की चुनौती: चलते ट्रक तक ऊर्जा पहुंचाना आसान नहीं
Purdue University के प्रोफेसर Dionysios Aliprantis ने बताया कि कंक्रीट के अंदर से इतनी दूरी पर मौजूद एक इतने भारी वाहन को लगातार बिजली देना एक बेहद जटिल प्रक्रिया है. उन्होंने कहा कि यह काम स्मार्टफोन को वायरलेस चार्ज करने से हजारों गुना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहां बहुत बड़ी ऊर्जा और लंबी दूरी शामिल है.

ट्रायल की सफलता और Cummins की प्रतिक्रिया
इस ट्रायल में ट्रक Cummins कंपनी ने दिया था. कंपनी के चीफ टेक्नोलॉजी इंजीनियर John Kresse के मुताबिक सड़क पर किया गया यह टेस्ट अत्यंत सफल रहा. उन्होंने कहा कि इतनी पावर और किफायती स्ट्रक्चर के साथ यह तकनीक भविष्य में हाईवे परिवहन के लिए गेम-चेंजर बन सकती है. चूंकि यह सिस्टम सबसे भारी कमर्शियल ट्रकों के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए छोटे वाहन अपने-आप इसकी रेंज में आ जाते हैं. इससे पूरे देश में EV अपनाने की गति तेज हो सकती है.

बड़ी बैटरी की जरूरत खत्म?
आज तक इलेक्ट्रिक ट्रकों में सबसे बड़ी दिक्कत रही है- बैटरी का आकार, वजन और चार्ज होने में लगने वाला समय. लेकिन यदि ट्रक चलते हुए चार्ज हो जाएं, तो उनकी बैटरियों को छोटा बनाया जा सकता है. Purdue University के एक और प्रोफेसर John Haddock का कहना है कि यह तकनीक आगे चलकर रेंज एंग्जायटी को भी खत्म कर सकती है. उनके अनुसार, “अगर आपकी गाड़ी सड़क पर चलते-चलते चार्ज हो जाए, तो आपको रेंज की चिंता ही नहीं रहेगी.”

ASPIRE प्रोजेक्ट का हिस्सा: 2018 से चल रहा शोध
यह पूरा शोध ASPIRE प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो National Science Foundation का बड़ा कार्यक्रम है और 2018 से इलेक्ट्रिक परिवहन के इन्फ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहा है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

wireless charging highwayelectric truck charging

Trending news

5.17 लाख अपलोड, 2.16 लाख मंजूर, पर 2.13 लाख अभी भी पेन्डिंग;वक्फ संपत्तियों की कहानी
Umeed Portal
5.17 लाख अपलोड, 2.16 लाख मंजूर, पर 2.13 लाख अभी भी पेन्डिंग;वक्फ संपत्तियों की कहानी
IMD का अलर्ट, इन 4 राज्यों में भयंकर ठंड से हाहाकार, 3 में बारिश से भयंकर कोहराम!
IMD
IMD का अलर्ट, इन 4 राज्यों में भयंकर ठंड से हाहाकार, 3 में बारिश से भयंकर कोहराम!
‘संविधान की प्रस्तावना से हटा दिए जाएं सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द’, संसद में उठी मांग
Parliamnet session
‘संविधान की प्रस्तावना से हटा दिए जाएं सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द’, संसद में उठी मांग
जब सिस्टम फेल हुआ, तब जनता बन गई 'इंजीनियर'; दार्जिलिंग में नदी पर खड़ा कर दिया पुल
Darjeeling News in Hindi
जब सिस्टम फेल हुआ, तब जनता बन गई 'इंजीनियर'; दार्जिलिंग में नदी पर खड़ा कर दिया पुल
क्या 500 करोड़ रुपए में बनाते हैं सीएम? पंजाब में 'आप' का कांग्रेस पर तंज
aap
क्या 500 करोड़ रुपए में बनाते हैं सीएम? पंजाब में 'आप' का कांग्रेस पर तंज
वंदे मातरम के 150 साल, बीजेपी-कांग्रेस के बीच आखिर क्यों हो रहा घमासान?
Vande Mataram
वंदे मातरम के 150 साल, बीजेपी-कांग्रेस के बीच आखिर क्यों हो रहा घमासान?
महाराष्ट्र में 'नेता प्रतिपक्ष' की नियुक्ति न होने से भड़का विपक्ष, लिया ये फैसला
maharashtra news in hindi
महाराष्ट्र में 'नेता प्रतिपक्ष' की नियुक्ति न होने से भड़का विपक्ष, लिया ये फैसला
'कदम-दर-कदम सामान्य हो रहे हालात', इंडिगो संकट पर CEO ने स्टाफ को दिलाया भरोसा
IndiGo crisis
'कदम-दर-कदम सामान्य हो रहे हालात', इंडिगो संकट पर CEO ने स्टाफ को दिलाया भरोसा
'डर के मारे मैं चिल्ला रही थी, मेरा...', गोवा क्लब की आग से कैसे बची डांसर की जान?
Goa
'डर के मारे मैं चिल्ला रही थी, मेरा...', गोवा क्लब की आग से कैसे बची डांसर की जान?
'भारत के ब्रांड एम्बेसडर बनें...' दक्षिण कोरिया में सीएम मान की पंजाबियों से अपील
AAP Bhagwant Mann
'भारत के ब्रांड एम्बेसडर बनें...' दक्षिण कोरिया में सीएम मान की पंजाबियों से अपील