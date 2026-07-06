/250 सालों के लिए जमीन में दफनाया गया टाइम कैप्सूल! अंदर रखा है iPhone 17 Pro Max, क्या 2276 में भी होगा ON?

iPhone 17 Pro Max: क्या आज का सबसे एडवांस्ड स्मार्टफोन iPhone 17 Pro Max अब से 250 साल बाद यानी 2276 में भी चालू हालत में मिल सकता है? यह सवाल सुनने में भले ही हैरान करने वाला लग रहा हो, लेकिन अमेरिका ने कुछ ऐसा ही अनोखा एक्सपेरिमेंट किया. 4 जुलाई 2026 को अपनी आजादी के 250 साल पूरे होने के मौके पर, अमेरिका ने फिलाडेल्फिया में 900 पाउंड यानी लगभग 408 किलो का एक बहुत ही मजबूत स्टेनलेस स्टील टाइम कैप्सूल जमीन के नीचे दफन किया है. इसे अब से ठीक 250 साल बाद, यानी साल 2276 में खोला जाएगा.
इस टाइम कैप्सूल के अंदर आज की जनरेशन और टेक्नोलॉजी को दिखाने के लिए एप्पल का लेटेस्ट iPhone 17 Pro Max (Orange) भी रखा गया है.
इस आईफोन को कैप्सूल में रखने के पीछे एक खास कारण है. इसके Notes ऐप में साल 2026 की डेली लाइफ की जिंदगी से जुड़े कई डिजिटल आर्टिफैक्ट्स यानी फोटोज, नोट्स और दूसरी चीजें लिखी गई हैं. ऑर्गनाइजर्स का मानना है कि स्मार्टफोन आज हमारी लाइफ का सबसे जरूरी हिस्सा बन चुका है, इसलिए भविष्य के लोगों को यह दिखाने के लिए इससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती थी.
ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि क्या जब साल 2276 में टाइम कैप्सूल को खोला जाएगा, तो क्या आइफोन काम करेगा? एक्सपर्ट्स के अनुसार, साल 2276 में जब इस कैप्सूल को खोला जाएगा, तब इस आईफोन के ऑन होने की उम्मीद बहुत ही कम यानी न के बराबर है. इसकी वजह यह है कि आईफोन में लिथियम-आयन का इस्तेमाल होता है, जो समय के साथ पूरी तरह खराब हो जाती है. हालांकि, अगर भविष्य के इंसान किसी जुगाड़ या नई टेक्नोलॉजी से इसे ऑन करने में सफल होते हैं, तो वे 250 साल पुरानी तस्वीरें और नोट्स देखकर हैरान रह जाएंगे.
2276 की दुनिया आज से कितनी आगे होगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है.
इस कैप्सूल में सिर्फ फोन ही नहीं, बल्कि भविष्य की एक झलक भी है. कैलिफोर्निया राज्य ने एंथ्रोपिक के एआई टूल क्लाउड से एक भविष्यवाणी लिखवाई है, जिसे कभी खराब न होने वाले आर्काइवल पेपर पर प्रिंट करके कैप्सूल में डाला गया है. इस AI प्रेडिक्शन में दावा किया गया है कि 250 साल बाद हाईवे खत्म हो जाएंगे और कैलिफोर्निया, ओरेगन, वॉशिंगटन और ब्रिटिश कोलंबिया मिलकर एक पैसिफिक फेडरेशन बना लेंगे.
इस कैप्सूल में एक स्टील के सिक्के पर अमेरिका का पूरा संविधान और आजादी का घोषणापत्र लिख कर रखा गया है. इसके साथ ही न्यू हैम्पशायर ने अपने क्रांतिकारी युद्ध के इतिहास से जुड़ा एक ब्रोशर भेजा है. यह टाइम कैप्सूल सिलेंडर के आकार का है, जिससे इस पर दबाव न पड़े और यह टूटने से बचा रहे. पानी से बचाने के लिए इस पर एक डबल लेयर भी लगाई गई है.
भविष्य के लोग इस जगह को आसानी से ढूंढ सकें, इसके लिए नेशनल पार्क सर्विस के प्लान में इसकी जानकारी जोड़ी गई है और दफनाने वाली जगह पर एक खास पत्थर भी लगाया जाएगा.