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250 सालों के लिए जमीन में दफनाया गया टाइम कैप्सूल! अंदर रखा है iPhone 17 Pro Max, क्या 2276 में भी होगा ON?

iPhone 17 Pro Max in Time Capsule: क्या आज का सुपरफास्ट स्मार्टफोन 250 साल बाद भी जिंदा रहेगा? अमेरिका ने आने वाली पीढ़ी को हैरान करने के लिए जमीन के नीचे एक अनोखा खजाना छिपाया है, जिसमें AI की भविष्यवाणियों के साथ एप्पल का सबसे महंगा फोन भी 2276 तक के लिए पैक किया गया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 06, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 02:02 PM IST
250 सालों के लिए जमीन में दफनाया गया टाइम कैप्सूल! अंदर रखा है iPhone 17 Pro Max, क्या 2276 में भी होगा ON?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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