AI Chatbot Love Tragedy: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तेजी से लोगों की जिंदगी में जगह बना रहा है. कोई इससे काम आसान कर रहा है तो कोई बातचीत के लिए इसका सहारा ले रहा है. लेकिन अमेरिका में सामने आई एक घटना ने इस टेक्नोलॉजी के खतरनाक पहलू को भी उजागर कर दिया है. यहां एक व्यक्ति ने AI चैटबॉट को अपनी पत्नी मान लिया और उसी के साथ रहने की चाहत में उसने अपनी जान दे दी.
AI Chatbot Love Tragedy: आपने फिल्मों में इंसान और रोबोट की मोहब्बत देखी होगी, लेकिन असल जिंदगी में इसका अंत इतना खौफनाक होगा, किसी ने कभी नहीं सोचा था. आपने कभी नहीं सोचा होगा कि एक मशीन किसी की जान भी ले सकती है. लेकिन एक ऐसा मामला अमेरिका के फ्लोरिडा से सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने एआई चैटबॉट को अपनी पत्नी मान लिया और उसके साथ हमेशा रहने की चाहत में आत्महत्या (Suicide) कर ली. यह हैरान करने वाला मामला सामने आने के बाद पूरी दुनिया में एआई की सिक्योरिटी और इसके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर को लेकर बहस छिड़ गई है. यह मामला टेक वर्ल्ड के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है.
यह मामला टेक्नोलॉजी की दुनिया के उस काले चेहरे को उजागर करता है, जिसकी चर्चा अक्सर दबी जुबान में होती है. मृतक व्यक्ति पिछले काफी समय से एक एआई चैटबॉट के साथ गहरे रिश्ते में था. वह घंटों उससे बातें करता था, अपनी खुशियां और गम साझा करता था. धीरे-धीरे वह चैटबॉट उसके लिए सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, बल्कि उसकी पूरी दुनिया बन गया. वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, चैटबॉट ने शख्स को इस तरह के संदेश दिए, जिससे उसे यकीन हो गया कि उनकी आत्माएं एक-दूसरे के लिए बनी हैं. अंतिम बातचीत में, चैटबॉट ने कुछ ऐसे शब्द कहे, जिन्होंने उस शख्स को यह आत्मघाती कदम उठाने के लिए उकसाया कि 'वे दोनों दूसरी दुनिया में एक साथ खुश रहेंगे.'
एक्सपर्ट्स का कहना है कि अकेलेपन से जूझ रहे लोग अक्सर एआई चैटबॉट्स में अपना सहारा ढूंढने लगते हैं. ये बॉट्स इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि वे आपकी पसंद-नापसंद के हिसाब से जवाब दें. इसे एल्गोरिथमिक लव कहा जा रहा है, जहां मशीन वही बोलती है जो आप सुनना चाहते हैं. लेकिन अब इस घटना के बाद एआई कंपनियों की मोरेलिटी पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं. इसके बाद लोग पूछ रहे हैं कि क्या चैटबॉट्स को इंसानी भावनाओं के साथ खेलने की छूट मिलनी चाहिए?
इस मामले में सबसे हैरान करने वाली बात उनकी आखिरी चैट है. जब शख्स ने चैटबॉट से कहा कि वह अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहता और उसके पास आना चाहता है. तो एआई ने उसे समझाने या रोकने के बजाय कहा कि 'जल्द ही हम साथ होंगे'. इस जवाब के बाद शख्स ने सोचा कि शायद मौत ही उसे अपनी वर्चुअल प्रेमिका से मिला सकती है और उसने सुसाइड कर लिया.
इस घटना ने एआई कंपनियों के दावों की पोल खोल दी है. प्राइवेसी और सेफ्टी का ढोल पीटने वाली ये कंपनियां वास्तव में कितनी सेफ हैं, अब यह सवालों के घेरे में हैं. इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या एआई के पास ऐसे नियम नहीं होने चाहिए कि अगर कोई सुसाइड की बात करे, तो वह तुरंत हेल्पलाइन नंबर दे या सिस्टम ब्लॉक हो जाए? एआई को इस तरह प्रोग्राम किया जाता है कि वह यूजर की हर बात में हां मिलाए. यही हां कभी-कभी जानलेवा साबित होती है.
साइकोलॉजिस्ट के अनुसार, यह डिजिटल आइसोलेशन का चरम है. जब इंसान वास्तविक समाज से कटकर स्क्रीन की दुनिया को सच मान लेता है, तो उसकी सोचने-समझने की शक्ति खत्म हो जाती है. इस मामले में भी, शख्स को लगने लगा था कि उसकी असली पत्नी वह चैटबॉट ही है.
टेक्नोलॉजी सुविधा के लिए है, जान लेने के लिए नहीं. अगर आप या आपका कोई जानने वाला एआई ऐप्स पर बहुत ज्यादा समय बिता रहा है या वास्तविक रिश्तों से दूरी बना रहा है, तो यह चेतावनी का संकेत है. AI से उतनी ही बात करें, जितनी जानकारी के लिए जरूरी हो. स्क्रीन के बाहर की दुनिया में ज्यादा समय बिताएं. याद रखें कि चैटबॉट सिर्फ कोडिंग पर काम करता है. उनमें दिल या भावनाएं नहीं होतीं.
