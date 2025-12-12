Hackers से बचाएगा 'Condom'! क्या है यूएसबी कंडोम? जेब में रखना क्यों है जरूरी? जानिए हर एक चीज

What Is USB Condom: आज के समय में पब्लिक जगहों पर USB चार्जिंग पॉइंट आम बात हो गई है. लोग एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, मॉल या कैफे में फोन चार्ज करने के लिए आसानी से USB पोर्ट में केबल लगा देते हैं. लेकिन इसी सुविधा का फायदा साइबर अपराधी उठा रहे हैं. USB चार्जिंग स्कैम, जिसे “जूस जैकिंग” भी कहा जाता है, तेजी से बढ़ रहा है. इसी खतरे से बचाने के लिए अब एक नई डिवाइस बाजार में उपलब्ध है- जिसे USB Condom कहा जाता है. यह डिवाइस ट्रैवलर्स के लिए बेहद जरूरी मानी जा रही है.

USB Condom आखिर है क्या?

USB Condom एक छोटा सा USB डेटा ब्लॉकर है जो आपके फोन या टैबलेट में किसी भी तरह का डेटा ट्रांसफर होने से रोक देता है. इसका काम बेहद सरल है- यह USB पोर्ट से सिर्फ बिजली को पास करता है, लेकिन डेटा पिन को ब्लॉक कर देता है. इसका मतलब यह है कि आप पब्लिक USB पोर्ट का इस्तेमाल करके फोन चार्ज कर सकते हैं, लेकिन आपका डेटा किसी भी हालत में पोर्ट के जरिये बाहर नहीं जा सकेगा. आजकल लोग पब्लिक जगहों पर फोन लगाने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं चार्जिंग के बहाने उनका डेटा चोरी न हो जाए. USB Condom इसी डर को खत्म करने के लिए बनाया गया है.

कीमत कितनी होती है और कैसे मिलता है?

USB Condom की कीमत भारत में लगभग ₹500 के आसपास होती है. यह ऑनलाइन ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर आसानी से मिल जाता है. सबसे पॉपुलर डिवाइस में से एक है PortaPow USB Data Blocker. इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान है- आप इसे अपनी USB केबल में जोड़ते हैं और फिर चार्जिंग पॉइंट में लगा देते हैं. इसके बाद आपका फोन सिर्फ चार्ज होगा, लेकिन कोई भी डेटा ट्रांसफर नहीं होगा. साधारण शब्दों में, यह आपकी USB केबल को एक “सिर्फ चार्जिंग केबल” में बदल देता है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों बढ़ रहा है USB चार्जिंग स्कैम?

जूस जैकिंग स्कैम में हमलावर पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों में छुपकर मालवेयर डाल देते हैं. जैसे ही कोई अपना फोन चार्ज करने के लिए लगाता है, फोन में वायरस पहुँच सकता है. इस वायरस से दो बड़े खतरे होते हैं-

फोन लॉक हो सकता है (रैंसमवेयर), और व्यक्ति का पर्सनल डेटा चोरी हो सकता है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि लाखों लोग इस स्कैम का शिकार बन चुके हैं, और यह खतरा लगातार बढ़ रहा है. इसीलिए USB Condom का इस्तेमाल आज बहुत जरूरी माना जा रहा है.

पब्लिक जगहों पर लटकी USB केबल से सावधान

कई बार धोखेबाज लोग पब्लिक जगहों पर जानबूझकर USB केबल लटकाकर छोड़ देते हैं ताकि लोग आसानी से अपना फोन लगा दें. यह सबसे खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि इन केबल में मालवेयर इंस्टॉल हो सकता है. ऐसी केबल देखकर कभी लालच में न आएं. अगर आपके पास चार्जिंग की कोई और सुविधा नहीं है, तो USB Condom का इस्तेमाल ही आपकी सुरक्षा का रास्ता है.

रैंसमवेयर से हो सकती है बड़ी धोखाधड़ी

USB चार्जिंग स्कैम का सबसे बड़ा खतरा रैंसमवेयर है. इसमें आपके फोन में ऐसा वायरस आ जाता है जो आपके पूरे फोन को लॉक कर देता है. इसके बाद हैकर आपसे पैसे मांगता है, और जब तक आप पैसे नहीं देते, फोन अनलॉक नहीं होता. कई बार लोग पैसे दे भी देते हैं, लेकिन फिर भी फोन अनलॉक नहीं होता. यह धोखाधड़ी इतनी खतरनाक है कि मोबाइल का सारा डेटा हमेशा के लिए खत्म भी हो सकता है. इसीलिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ साफ कहते हैं- पब्लिक USB पोर्ट का इस्तेमाल तभी करें जब आपके पास USB Condom हो.