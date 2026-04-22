Advertisement
trendingNow13187562
Hindi NewsटेकUSB Killer: दिखने में Pendrive... काम में बिजली चूसने वाली मशीन! बिना वायरस के भी चुटकियों में कर देती है डिवाइस खराब

USB Killer: दिखने में Pendrive... काम में 'बिजली चूसने वाली मशीन'! बिना वायरस के भी चुटकियों में कर देती है डिवाइस खराब

What is USB Killer: अक्सर लोग किसी भी अनजान USB को बेझिझक अपने लैपटॉप या फोन से कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन आपकी यही गलती मात्र कुछ ही सेकंड में महंगे गैजेट को कबाड़ बना सकती है. टेक की दुनिया में USB Killer नाम का एक ऐसा घातक हथियार सक्रिय है, जो किसी वायरस या मैलवेयर की तरह डेटा नहीं चुराता, बल्कि बिजली की हाई-वोल्टेज लहर छोड़कर डिवाइस के मदरबोर्ड को सीधा फूंक देता है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 22, 2026, 05:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

USB Killer: दिखने में Pendrive... काम में 'बिजली चूसने वाली मशीन'! बिना वायरस के भी चुटकियों में कर देती है डिवाइस खराब

What is USB Killer: क्या आप किसी भी अनजान USB ड्राइव को अपने लैपटॉप या फोन में लगाने से नहीं घबराते हैं? जवाब अगर हां है तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है. टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक ऐसा डिजिटल किलर मौजूद है, जो किसी वायरल की तरह नहीं, बल्कि बिजली के रफ्तार की तरह काम करता है. अगर आप भूल से भी अपने लैपटॉप या स्मार्टफोन पर लगाते हैं तो देखते ही देखते आपका फोन या लैपटॉप डेड हो जाएगा. इस काम करता है USB Killer.  USB किलर एक ऐसा पेन ड्राइव जैसा दिखने वाला डिवाइस है जो किसी भी डिवाइस में कनेक्ट होने के बाद उसमें तेज वोल्टेज भेजता है कि डिवाइस मात्र कुछ ही सेकंड्स में हेड हो जाता है.

USB killer को इस तरह से तैयार ही किया जाता है कि जैसे ही डिवाइस से कनेक्ट किया जाए, मात्र कुछ ही सेकंड में वह फोन या लैपटॉप के मदर बोर्ड की मेन आईसी को जला कर खत्म कर दे. मदर बोर्ड की मेन आईसी जलने के बाद फिर से डिवाइस का ठीक हो पाना बहुत ही मुश्किल होता है. 

USB Killer को जान लीजिए

नाम से ही पता चल रहा है कि यह एक पेन ड्राइव जैसा डिवाइस होता है, जो देखने में बिल्कुल सामान्य पेन ड्राइव जैसा लगता है, लेकिन इसका काम पूरी तरह अलग और खतरनाक होता है. यह डेटा स्टोर करने के लिए नहीं बनाया जाता है, इसे इल्केक्ट्रॉनिक डिवाइस को नुकासन पहुंचाने के लिए बनाया गया होता है. जैसे ही इसे किसी लैपटॉप, कंप्यूटर या फोन के USB पोर्ट में लगाया जाता है, यह अचानक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक वोल्टेज छोड़ता है और डिवाइस को खराब कर देता है.

Add Zee News as a Preferred Source

USB killer को देखकर पहचानना मुश्किल

USB Killer बहुत ही खतरनाक डिवाइस होता है, क्योंकि इसे देखकर इसके असली मकसद का अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल होता है. यह नार्मल पेन ड्राइव जैसा दिखता है, लेकिन इसकी क्षमता इतनी होती है कि यह फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर जैसे किसी भी डिवाइस को पूरी तरह खराब कर सकता है. सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह अपना असर मात्र कुछ ही सेकंड में दिखा देता है. जैसे ही इसे किसी डिवाइस में लगाया जाता है, यह अचानक बहुत ज्यादा वोल्टेज भेजता है, जिससे डिवाइस के अंदर के सर्किट जल सकते हैं. इससे पहले कि यूजर कुछ समझें, डिवाइस जल चुका होता है.

पहले बिजली खींचता है और फिर... 

USB Killer का काम करने का तरीका बहुत ही अलग और खतरनाक होता है. जैसे ही इसे किसी लैपटॉप, कंप्यूटर या फोन के USB पोर्ट में लगाते हैं, तो यह सबसे पहले उसी पोर्ट से मिलने वाली थोड़ी-सी बिजली को खींचना शुरू कर देता है.

(ये भी पढ़ेंः पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अवनी लेखरा का टूटा भरोसा! सैमसंग के प्रीमियम फोन ने धोखा...)

इसके अंदर मौजूद छोटे-छोटे कैपेसिटर डिवाइस से मिली बिजली को जमा करने लगते हैं. जैसे ही वे पुरी तरह चार्ज हो जाते हैं, तब डिवाइस का सर्किट इस कम वोल्टेज को अचानक बहुत ज्यादा वोल्टेज में बदलने लगता है. इसके बाद यह जमा एनर्जी को एक झटके में वापस USB पोर्ट के जरिए डिवाइस में भेज देता है. इस तेज करंट और हाई वोल्टेज के कारण से डिवाइस के अंदर के नाजुक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स तुरंत खराब हो सकते हैं, जिससे डिवाइस काम करना बंद कर देता है.

(ये भी पढ़ेंः iOS 27 के आते ही क्या 'डब्बा' बन जाएंगे ये iPhone मॉडल्स? यहां देखें पूरी लिस्ट)

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

USB KillerDangerous USB devices

Trending news

सरकारी अस्पताल में गार्ड बना सर्जन, भगवान भरोसे हुई मरीज की सर्जरी; कौन है जिम्मेदार
DNA
सरकारी अस्पताल में गार्ड बना सर्जन, भगवान भरोसे हुई मरीज की सर्जरी; कौन है जिम्मेदार
रात में बैन और दिन में अकेले की सवारी, बंगाल में वोटिंग से पहले EC ने बदले नियम
Bengal Assembly Elections
रात में बैन और दिन में अकेले की सवारी, बंगाल में वोटिंग से पहले EC ने बदले नियम
डॉक्टरों को महंगे गिफ्ट्स-फ्री फॉरेन ट्रिप्स पर लगेगी लगाम? सरकार का बड़ा एक्शन
Drug Marketing
डॉक्टरों को महंगे गिफ्ट्स-फ्री फॉरेन ट्रिप्स पर लगेगी लगाम? सरकार का बड़ा एक्शन
संयुक्त राष्ट्र 'एंटी इंडिया गैंग' का नया गढ़? UN के भारत विरोधी एजेंडे का DNA टेस्ट
DNA
संयुक्त राष्ट्र 'एंटी इंडिया गैंग' का नया गढ़? UN के भारत विरोधी एजेंडे का DNA टेस्ट
पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी और दुश्मनों के लिए 'साहब'; आखिर क्या है कांग्रेस की मंशा
DNA
पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी और दुश्मनों के लिए 'साहब'; आखिर क्या है कांग्रेस की मंशा
वसूली के बाद अब साइबर क्राइम में घुस रहा बिश्नोई गैंग? कैसे तैयार कर रहा सिंडिकेट
DNA
वसूली के बाद अब साइबर क्राइम में घुस रहा बिश्नोई गैंग? कैसे तैयार कर रहा सिंडिकेट
नासिक TCS के बाद पुणे की MNC, दफ्तरों की धार्मिक गतिविधियों पर मंत्री ने जताई चिंता
Nasik TCS Conversion case
नासिक TCS के बाद पुणे की MNC, दफ्तरों की धार्मिक गतिविधियों पर मंत्री ने जताई चिंता
कभी हर दिन कमाते थे 2000, अब... बैसरन घाटी के पोनी ऑपरेटर्स के कैसे हैं हाल?
baisaran valley
कभी हर दिन कमाते थे 2000, अब... बैसरन घाटी के पोनी ऑपरेटर्स के कैसे हैं हाल?
क्या है सीएम हिमंता का 'मीट चैलेंज', जिसके लिए ममता बनर्जी को दिया असम आने का न्योता
West Bengal Assembly Elections 2026
क्या है सीएम हिमंता का 'मीट चैलेंज', जिसके लिए ममता बनर्जी को दिया असम आने का न्योता
गुजरात में योगी मॉडल! धर्मेश को मारने वालों की कराई परेड, बुलजोडर से घर भी ढहाया
Ahmedabad Murder
गुजरात में योगी मॉडल! धर्मेश को मारने वालों की कराई परेड, बुलजोडर से घर भी ढहाया