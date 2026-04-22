USB Killer: दिखने में Pendrive... काम में 'बिजली चूसने वाली मशीन'! बिना वायरस के भी चुटकियों में कर देती है डिवाइस खराब

What is USB Killer: क्या आप किसी भी अनजान USB ड्राइव को अपने लैपटॉप या फोन में लगाने से नहीं घबराते हैं? जवाब अगर हां है तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है. टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक ऐसा डिजिटल किलर मौजूद है, जो किसी वायरल की तरह नहीं, बल्कि बिजली के रफ्तार की तरह काम करता है. अगर आप भूल से भी अपने लैपटॉप या स्मार्टफोन पर लगाते हैं तो देखते ही देखते आपका फोन या लैपटॉप डेड हो जाएगा. इस काम करता है USB Killer. USB किलर एक ऐसा पेन ड्राइव जैसा दिखने वाला डिवाइस है जो किसी भी डिवाइस में कनेक्ट होने के बाद उसमें तेज वोल्टेज भेजता है कि डिवाइस मात्र कुछ ही सेकंड्स में हेड हो जाता है.

USB killer को इस तरह से तैयार ही किया जाता है कि जैसे ही डिवाइस से कनेक्ट किया जाए, मात्र कुछ ही सेकंड में वह फोन या लैपटॉप के मदर बोर्ड की मेन आईसी को जला कर खत्म कर दे. मदर बोर्ड की मेन आईसी जलने के बाद फिर से डिवाइस का ठीक हो पाना बहुत ही मुश्किल होता है.

USB Killer को जान लीजिए

नाम से ही पता चल रहा है कि यह एक पेन ड्राइव जैसा डिवाइस होता है, जो देखने में बिल्कुल सामान्य पेन ड्राइव जैसा लगता है, लेकिन इसका काम पूरी तरह अलग और खतरनाक होता है. यह डेटा स्टोर करने के लिए नहीं बनाया जाता है, इसे इल्केक्ट्रॉनिक डिवाइस को नुकासन पहुंचाने के लिए बनाया गया होता है. जैसे ही इसे किसी लैपटॉप, कंप्यूटर या फोन के USB पोर्ट में लगाया जाता है, यह अचानक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक वोल्टेज छोड़ता है और डिवाइस को खराब कर देता है.

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USB killer को देखकर पहचानना मुश्किल

USB Killer बहुत ही खतरनाक डिवाइस होता है, क्योंकि इसे देखकर इसके असली मकसद का अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल होता है. यह नार्मल पेन ड्राइव जैसा दिखता है, लेकिन इसकी क्षमता इतनी होती है कि यह फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर जैसे किसी भी डिवाइस को पूरी तरह खराब कर सकता है. सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह अपना असर मात्र कुछ ही सेकंड में दिखा देता है. जैसे ही इसे किसी डिवाइस में लगाया जाता है, यह अचानक बहुत ज्यादा वोल्टेज भेजता है, जिससे डिवाइस के अंदर के सर्किट जल सकते हैं. इससे पहले कि यूजर कुछ समझें, डिवाइस जल चुका होता है.

पहले बिजली खींचता है और फिर...

USB Killer का काम करने का तरीका बहुत ही अलग और खतरनाक होता है. जैसे ही इसे किसी लैपटॉप, कंप्यूटर या फोन के USB पोर्ट में लगाते हैं, तो यह सबसे पहले उसी पोर्ट से मिलने वाली थोड़ी-सी बिजली को खींचना शुरू कर देता है.

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इसके अंदर मौजूद छोटे-छोटे कैपेसिटर डिवाइस से मिली बिजली को जमा करने लगते हैं. जैसे ही वे पुरी तरह चार्ज हो जाते हैं, तब डिवाइस का सर्किट इस कम वोल्टेज को अचानक बहुत ज्यादा वोल्टेज में बदलने लगता है. इसके बाद यह जमा एनर्जी को एक झटके में वापस USB पोर्ट के जरिए डिवाइस में भेज देता है. इस तेज करंट और हाई वोल्टेज के कारण से डिवाइस के अंदर के नाजुक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स तुरंत खराब हो सकते हैं, जिससे डिवाइस काम करना बंद कर देता है.

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