/USB4 vs USB-C का पूरा सच: दिखने में गोल लेकिन अंदर से जमीन-आसमान का अंतर! नया केबल लेने से पहले जान लें यह टेक्निकल लोचा

हम सभी के घरों में या दराज में सात-आठ ऐसी केबल्स पड़ी होती हैं जिनके दोनों तरफ एक जैसा अंडाकार (oval) प्लग होता है. हम नहीं बता सकते कि इनमें से कौन सी केबल लैपटॉप को तेजी से चार्ज करेगी, कौन सी 4K मॉनिटर पर डिस्प्ले दिखाएगी और कौन सी केबल इयरबड्स के साथ मुफ्त आई थी जो डाटा ट्रांसफर के नाम पर कछुए की चाल चलती है. वे बाहर से बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं और घर के हर पोर्ट में आसानी से फिट हो जाती हैं. अंतर सिर्फ इतना है कि उनके अंदर के तार कैसे काम करते हैं. यही USB4 और USB-C की पूरी कहानी है. लोग इन्हें एक ही चीज समझने की गलती कर बैठते हैं लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है. आइए इस भ्रम को हमेशा के लिए दूर करते हैं.
USB-C और USB4 का अंतर समझना बहुत आसान है. एक आपकी केबल का बाहरी ढांचा (shape) है और दूसरा उसके अंदर काम करने वाले नियमों का समूह (protocol) है.
USB-C को साल 2014 में एक फिजिकल डिजाइन के रूप में दुनिया के सामने लाया गया था. इसमें 24 पिन होते हैं, यह दोनों तरफ से उल्टा-सीधा लगाया जा सकता है और यह फोन से लेकर भारी लैपटॉप तक सभी में फिट बैठता है. इसने केबल को उल्टा-सीधा लगाने की झंझट तो खत्म कर दी, लेकिन केबल के अंदर स्पीड और पावर कितनी होगी, यह पूरी तरह से मैन्युफैक्चरर पर छोड़ दिया गया. इसलिए एक USB-C केबल 480Mbps की पुरानी USB 2.0 स्पीड पर भी चल सकती है.
दूसरी तरफ USB4 वह नियम या प्रोटोकॉल है जो उस केबल के अंदर चलता है. इसे 2019 में USB-IF द्वारा लॉन्च किया गया था. जब कोई कंपनी लिखती है कि उसके लैपटॉप में "USB-C पोर्ट" है, तो वह आपको स्पीड, डिस्प्ले या चार्जिंग के बारे में कुछ नहीं बता रही होती है. लेकिन जब कोई लैपटॉप "USB4" की गारंटी देता है, तो वह एक तय मानक और बेहद तेज स्पीड की कमिटमेंट करता है.
यह एक ऐसी बात है जिसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से सारा कन्फ्यूजन पैदा होता है. रिश्ता सिर्फ एक तरफा है. USB4 के लिए USB-C कनेक्टर होना अनिवार्य है, इसलिए हर USB4 केबल के सिरे पर USB-C प्लग ही होगा. लेकिन USB-C को किसी स्पेशल नियम की जरूरत नहीं होती, इसलिए बाजार में मौजूद ज्यादातर USB-C केबल्स अंदर से सालों पुराने सिस्टम पर चल रही होती हैं.
इस पूरे सिस्टम में एक बहुत बड़ा पेच है. आपकी फाइल ट्रांसफर की स्पीड हमेशा सबसे धीमी कड़ी पर निर्भर करती है. अगर आप 40Gbps की सुपरफास्ट SSD को USB4 पोर्ट से कनेक्ट करते हैं, लेकिन केबल वही इस्तेमाल करते हैं जो आपके फोन के डिब्बे में मुफ्त मिली थी, तो आपको सिर्फ 480Mbps की घिसटती हुई स्पीड मिलेगी. फाइल ट्रांसफर तो होगी, लेकिन इसमें इतना समय लगेगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपने महंगी SSD पर पैसे क्यों खर्च किए थे.
लैपटॉप कंपनियों ने केबल और पोर्ट्स के नाम बदलकर यूजर्स को बहुत कन्फ्यूज किया है. USB 3.0 को बाद में USB 3.1 Gen 1 कहा गया, और फिर वही USB 3.2 Gen 1 बन गया. एक ही 5Gbps वाले सिस्टम के तीन अलग-अलग नाम रख दिए गए. अब इस भ्रम को खत्म करने के लिए नया नियम लाया गया है. अब पैकेजिंग पर जनरेशन लिखने की जगह सीधा स्पीड लोगो दिया जाता है, जैसे "USB 40Gbps" या "USB 80Gbps".
अगर आप अपने लैपटॉप के पोर्ट को देखना चाहते हैं, तो पोर्ट के बगल में छोटा सा USB4 लिखा हुआ देखें या फिर एक बिजली के कड़कने (lightning bolt) का निशान ढूंढें. कई बार कंपनियां एक ही लैपटॉप में अलग-अलग पोर्ट दे देती हैं. लैपटॉप के बाएं तरफ के दो पोर्ट 40Gbps की स्पीड दे सकते हैं, जबकि दाएं तरफ का पोर्ट सिर्फ 10Gbps की स्पीड दे सकता है और उससे मॉनिटर कनेक्ट नहीं हो सकता. इसलिए अपने डिवाइस की स्पेक्स शीट पढ़ना बहुत जरूरी है.
जब स्पीड की बात आती है, तो USB4 और Thunderbolt 4 दोनों ही 40Gbps की अधिकतम सीमा पर रुकते हैं. तो फिर इन दोनों में क्या अंतर है.
इन दोनों का असली अंतर गारंटी यानी सर्टिफिकेशन का है. Thunderbolt 4 अपनी हर डिवाइस के लिए कुछ कड़े नियम तय करता है. इसके हर पोर्ट में दो 4K डिस्प्ले या एक 8K डिस्प्ले चलाना अनिवार्य है. साथ ही 32Gbps की PCIe स्पीड और कम से कम एक पोर्ट पर लैपटॉप चार्जिंग सपोर्ट होना जरूरी है.
इसके विपरीत, USB4 में इनमें से कई फीचर्स को ऑप्शनल (मर्जी पर निर्भर) रखा गया है. इसका मतलब है कि एक USB4 लैपटॉप बाहरी ग्राफिक्स कार्ड और दो मॉनिटर चला सकता है, जबकि दूसरा USB4 लैपटॉप सिर्फ एक मॉनिटर चलाएगा और external GPU को साफ मना कर देगा. कागजों पर दोनों ही लैपटॉप बिल्कुल सही तरीके से USB4 ही लिखे जाएंगे.
इसके ऊपर अब USB4 Version 2.0 भी आ चुका है, जो स्पीड को दोगुना करके 80Gbps तक ले जाता है और कुछ खास मॉनिटर्स के लिए 120Gbps की एकतरफा रफ्तार भी दे सकता है.
यह केबल का वह सबसे छुपा हुआ स्पेक है जिसे 90% लोग कभी नहीं पढ़ते और इसी वजह से उनका सेटअप खराब हो जाता है.
पैसेव (Passive) USB4 केबल्स अपनी पूरी 40Gbps की स्पीड सिर्फ छोटी लंबाई पर ही बरकरार रख सकती हैं. मानक के अनुसार यह लंबाई लगभग 0.8 मीटर (करीब 2.5 फीट) होती है. यही वजह है कि असली और सर्टिफाइड USB4 केबल्स बहुत छोटी और मोटी होती हैं. अगर आप बिना किसी खास चिप वाली 2 मीटर लंबी पैसिव केबल खरीद लेंगे, तो उसकी स्पीड आधी होकर गिर जाएगी.
लंबी दूरी तक 40Gbps की पूरी स्पीड बनाए रखने के लिए एक्टिव (Active) केबल्स की जरूरत होती है. इन केबल्स के अंदर सिग्नल सुधारने वाली खास चिप्स लगी होती हैं. लेकिन ये केबल्स काफी महंगी होती हैं और पुरानी USB-C एक्सेसरीज के साथ हमेशा ठीक से काम नहीं करती हैं.
इसके अलावा पावर रेटिंग यानी वाट (Wattage) पूरी तरह से अलग चीज है. कोई केबल 40Gbps का डाटा ट्रांसफर कर सकती है लेकिन हो सकता है कि वह आपके लैपटॉप को चार्ज करने से मना कर दे. भारत में एक सर्टिफाइड 40Gbps केबल की कीमत आमतौर पर 1,500 रुपये से 4,000 रुपये के बीच होती है, जबकि बिना किसी मार्क वाली साधारण केबल 200 से 400 रुपये में मिल जाती है. अगर किसी ऑनलाइन लिस्टिंग में स्पीड और वाट नहीं लिखा है, तो मानकर चलें कि वह सबसे धीमी केबल है.
आपको USB4 या USB-C में से किसी एक को चुनना नहीं है, क्योंकि USB4 खरीदने पर आपको USB-C कनेक्टर अपने आप ही मिल जाता है. असली सवाल यह है कि क्या आपको महंगे USB4 केबल के लिए अतिरिक्त पैसे खर्च करने की जरूरत है या नहीं.
अगर आप अपने लैपटॉप से डौकिंग स्टेशन, बाहरी SSD, एक्सटर्नल GPU या दूसरा 4K मॉनिटर कनेक्ट करते हैं, तो आपके लिए USB4 केबल खरीदना बहुत फायदेमंद है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको किसी भी सेटिंग के बारे में सोचना नहीं पड़ता. केबल लगाते ही दोनों डिवाइस अपने आप सबसे तेज स्पीड पर कनेक्ट हो जाती हैं.
लेकिन अगर आपका काम सिर्फ स्मार्टफोन चार्ज करना, वायरलेस माउस कनेक्ट करना या कीबोर्ड चलाना है, तो आपको USB4 पर पैसे बर्बाद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. एक साधारण 100W पावर डिलीवरी (PD) वाली USB-C केबल जो 400 रुपये से 900 रुपये में मिलती है, आपके फोन को बिल्कुल उतनी ही तेजी से चार्ज करेगी जितनी तेजी से 4,000 रुपये वाली महंगी केबल करती है.
इसलिए समझदारी इसी में है कि अपने डेस्क पर मुख्य काम के लिए एक अच्छी USB4 केबल रखें और बाकी नॉर्मल चार्जिंग के लिए सस्ती PD केबल्स का इस्तेमाल करें. अपने दराज की सभी केबल्स को एक बार छांट लें, और जो केबल सबसे तेज डाटा स्पीड देती हो, उस पर एक टेप लगाकर पहचान बना लें ताकि भविष्य में कभी कन्फ्यूजन न हो.