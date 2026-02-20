11,000 की छंटनी के बाद अब नई आफत! अगर ऑफिस में नहीं किया AI का इस्तेमाल, तो भूल जाइए अप्रेजल; कंपनी ने दी खुली चेतावनी

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ एक टेक ट्रेंड नहीं, बल्कि ऑफिस कल्चर का हिस्सा बनता जा रहा है. इसी बीच Accenture ने बड़ा फैसला लिया है. कंपनी ने कहा है कि अब सीनियर कर्मचारियों की प्रमोशन इस बात पर निर्भर करेगी कि वे काम में कितना AI इस्तेमाल कर रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, एसोसिएट डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजर्स को ईमेल के जरिए बताया गया है कि लीडरशिप रोल में प्रमोशन के लिए “नियमित रूप से AI टूल्स का उपयोग” जरूरी होगा. मतलब साफ है- अगर आप AI यूज नहीं करेंगे, तो प्रमोशन मिलना मुश्किल हो सकता है.

11,000 कर्मचारियों की छंटनी के बाद बड़ा बदलाव

यह फैसला ऐसे समय आया है जब Accenture पहले ही 11,000 कर्मचारियों की छंटनी कर चुकी है. कंपनी का मानना था कि इन कर्मचारियों को AI के हिसाब से दोबारा ट्रेन नहीं किया जा सकता. पिछले तीन सालों में कंपनी ने लगभग 2 अरब डॉलर से ज्यादा राशि सेवरेंस पैकेज में खर्च की है. अब कंपनी अपना फोकस तेजी से AI की ओर मोड़ रही है.

India AI Impact Summit के दौरान Accenture की CEO Julie Sweet ने कहा था कि कंपनियों को अपने काम करने के तरीकों को पूरी तरह बदलने के लिए तैयार रहना होगा. उनके मुताबिक, दशकों से जिस तरह काम होता आया है, अब उसे फिर से सोचने और बदलने का समय है.

Google, Microsoft भी AI पर सख्त

Accenture अकेली कंपनी नहीं है जो कर्मचारियों से AI अपनाने की उम्मीद कर रही है. Microsoft ने जून 2025 में साफ कहा था कि AI का इस्तेमाल अब वैकल्पिक नहीं है. Microsoft के मैनेजर्स को परफॉर्मेंस रिव्यू में AI उपयोग को ध्यान में रखने के लिए कहा गया था.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Microsoft के CEO Satya Nadella ने सीनियर अधिकारियों से कहा था कि अगर वे कंपनी की AI योजना में भरोसा नहीं करते, तो उन्हें कंपनी छोड़ने पर विचार करना चाहिए. Google भी पीछे नहीं है. कंपनी ने कुछ कर्मचारियों को स्वैच्छिक एग्जिट ऑफर किया, जो AI को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध नहीं थे. पिछले साल Google के CEO Sundar Pichai ने कहा था कि जो लोग AI का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वे पीछे रह सकते हैं.

कैसे ट्रैक करेगा Accenture AI का उपयोग?

रिपोर्ट के अनुसार, Accenture अपने इन-हाउस AI प्लेटफॉर्म “AI Refinery” पर कर्मचारियों की लॉग-इन और उपयोग गतिविधि को ट्रैक करेगा. इससे कंपनी को पता चलेगा कि कौन कर्मचारी वास्तव में AI टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है. AI Refinery को NVIDIA के साथ मिलकर बनाया गया है.

Julie Sweet ने इसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताया है, जो कंपनियों को अपने प्रोसेस और ऑपरेशन को नए तरीके से सोचने का मौका देगा. हालांकि यह नियम सभी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा. 12 यूरोपीय देशों के स्टाफ और वे कर्मचारी जो अमेरिकी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट संभालते हैं, इस नियम से बाहर रहेंगे. यह छूट तकनीकी या कानूनी सीमाओं की वजह से दी गई है.