मेटा ने कराई मौज! बिना लॉग आउट किए WhatsApp पर चला सकेंगे एक से ज्यादा अकाउंट

WhatsApp Update: WhatsApp पर नए-नए अपडेट यूजर्स के लिए आते रहते हैं. एक नया फीचर जल्द ही iOS यूजर्स को मिलने वाला है. बीटा यूजर्स के लिए इस फीचर को रोल आउट कर दिया गया है. WhatsApp के इस नए फीचर की मदद से एक साथ 2 whatsapp अकाउंट का यूज किया जा सकता है.

WhatsApp का लेटेस्ट अपडेट

यह फीचर बिल्कुल Instagram के मल्टी-अकाउंट फीचर की तरह ही है. इस फीचर को Android यूजर्स के लिए पहले ही रोलआउट कर दिया गया था. हालांकि, अब ये नया फीचर जल्दी ही ios यूजर्स के लिए रोल आउट हो सकता है.

Wabetainfo की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक WhatsApp beta for iOS 25.19.10.74 अपडेट के जरिए Multi-account फीचर iOS यूजर्स के लिए रोलआउट हो चुका है. iPhone यूजर्स के लिए आने वाले मल्टी अकाउंट फीचर का एक स्क्रीनशॉट भी रिपोर्ट में शेयर किया गया है.

WhatsApp beta for iOS 25.19.10.74: what's new?

WhatsApp is working on a feature that allows users to switch between multiple accounts, and it will be available in a future update!https://t.co/SO2PYfQXmW pic.twitter.com/cksgAQQq8N

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 29, 2025