नंबर देने का टेंशन खत्म! बिना मोबाइल नंबर बताए चलेगा WhatsApp, बस करना होगा ये छोटा सा काम

WhatsApp पर अपनी प्राइवेसी को लेकर चिंता करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. अब आपको अपना पर्सनल मोबाइल नंबर हर किसी के साथ साझा नहीं करना पड़ेगा. वॉट्सऐप का नया 'यूजरनेम' फीचर आपकी पहचान को और अधिक सिक्योर बनाएगा. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 07, 2026, 12:56 PM IST
नंबर देने का टेंशन खत्म! बिना मोबाइल नंबर बताए चलेगा WhatsApp, बस करना होगा ये छोटा सा काम

WhatsApp आज हर किसी की जरूरत बन चुका है. आज के समय में घर पर बात करने से लेकर ऑफिस का काम और ऑनलाइन पढ़ाई करने तक का सभी काम इसी ऐप पर करते हैं. लेकिन कई बार WhatsApp इस्तेमाल करते समय एक बात अक्सर लोगों को परेशान करती है, वह है मोबाइल नंबर का सबको दिख जाना. खासतौर पर तब, जब आप किसी ऐसे ग्रुप में जुड़ते हैं जहां आपकी जान-पहचान के लोग ना हो. ऐसे में लोगों को नंबर सार्वजनिक होने का डर रहता है. लेकिन अब वॉट्सऐप इस खेल को बदलने जा रहा है. कंपनी एक ऐसे हैक पर काम कर रही है जिससे आप बिना नंबर बताए किसी से भी चैट कर सकेंगे. 

क्या है यह नया यूजरनेम फीचर?
अभी तक WhatsApp पर आपको लोग आपके फोन नंबर से जानते थे. लेकिन नए अपडेट के बाद, आप अपनी पसंद का एक यूनिक Username चुन सकते हैं. यह ठीक वैसा ही होगा जैसे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर होता है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अगर आप किसी अनजान व्यक्ति से बात करना चाहते हैं, तो आप उसे अपना यूजरनेम दे सकते हैं. सामने वाले को आपका मोबाइल नंबर नहीं दिखेगा, वह सिर्फ आपके यूजरनेम के जरिए आपसे कनेक्ट हो पाएगा.

क्यों खास है यह प्राइवेसी हैक?
अक्सर देखा जाता है कि लोग किसी काम के लिए ग्रुप्स में ऐड होते हैं और वहां मौजूद अनजान लोग उनका नंबर सेव करके परेशान करने लगते हैं. खासकर महिलाओं के साथ ऐसा कई बार देखा गया है. ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिहाज से भी यह फीचर किसी वरदान से कम नहीं है. WhatsApp का बिजनेस वर्जन भी इसके लिए एक अच्छा ऑप्शन है. इसमें आप अलग नाम और प्रोफाइल बना सकते हैं. जिससे सामने वाले को आपका नाम दिखेगा, न कि निजी पहचान. 

लैंडलाइन नंबर भी चला सकते हैं WhatsApp
बहुत कम लोगों को पता होगा कि WhatsApp को मोबाइल नंबर के अलावा लैंडलाइन नंबर पर भी चलाया जा सकता है. इसके लिए सेटअप के समय जब SMS नहीं आए, तो कॉल वाला ऑप्शन चुन सकते हैं. कॉल के जरिए मिलने वाला कोड डालते ही अकाउंट चालू हो जाता है. इससे आपका पर्सनल मोबाइल नंबर पूरी तरह सिक्योर रहता है.

कैसे काम करेगा यह फीचर?
हालांकि यह फीचर अभी टेस्टिंग मोड में है, लेकिन जल्द ही यह सभी के लिए उपलब्ध होगा. आस यहां से इसको इस्तेमाल करने का तरीका देख सकते हैं.
1. वॉट्सऐप की Settings में जाएं. 
2. अपनी Profile पर क्लिक करें
3. वहां आपको 'Name' और 'About' के साथ एक नया ऑप्शन 'WhatsApp Username' दिखेगा. 
4. यहां आप अपनी पसंद का यूजरनेम चुनें. अगर वह उपलब्ध है, तो उसे सेव कर लें. 
5. अब आप किसी को भी अपना नंबर देने के बजाय @Username बता सकते हैं.

प्राइवेसी को मिलेगा 'डबल लॉक'
यूजरनेम आने के बाद भी आपकी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (End-to-End Encryption) सिक्योरिटी बनी रहेगी. इसका मतलब आपकी चैट पहले की तरह ही सिक्योर रहेगी. इसके अलावा आप वॉट्सऐप प्राइवेसी सेटिंग्स में जाकर यह भी तय कर सकते हैं कि आपको कौन सर्च कर सकता है. वॉट्सऐप का यह कदम प्राइवेसी के लिए एक बड़ा गेम-चेंजर साबित होने वाला है. 

बचाव के लिए रखें इन बातों का ध्यान
आज के डिजिटल दौर में प्राइवेसी कोई लग्जरी नहीं, जरूरत बन चुकी है. छोटी सी लापरवाही बड़ा नुकसान कर सकती है. इसलिए अगर आप चाहते हैं कि WhatsApp की सुविधा भी मिले और आपका मोबाइल नंबर भी सुरक्षित रहे, तो इन आसान Measures को अपना सकते हैं.
1. ग्रुप चैट को लेकर थोड़ी सावधानी जरूरी
2. किसी भी अनजान ग्रुप में जुड़ने से पहले उसके बारे में सोच-विचार कर लें.
3. बेहतर रहेगा कि ऐसे ग्रुप्स में हमेशा सेकेंडरी नंबर का इस्तेमाल करें.

यह भी पढ़ें:- अब सस्ता होगा AI का सपना, भारत-अमेरिका समझौते से GPU और इंटरनेट होंगे तेज

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं.

WhatsApp privacy tipswhatsapp business appusernames feature

