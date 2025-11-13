Google ने बजाई खतरे की घंटी! स्मार्टफोन यूजर्स भूलकर भी न करें ये काम, वरना मिनटों में लुट जाएगा अकाउंट

Google Warning: क्या आप भी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या फिर किसी होटल-कैफे पर मिलने वाले फ्री Wi-Fi का इस्तेमाल करते हैं? जवाब अगर हां है तो जरा सावधान हो जाइए. आपकी यह आदत आपके लिए खतरनाक हो सकती है. टेक जगत की दिग्गज कंपनी Google ने स्मार्टफोन यूजर्स से पब्लिक नेटवर्क से कनेक्टिवटी को लेकर अलर्ट किया है. गूगल ने साफ चेतावनी दी है कि ओपन या पब्लिक Wi-Fi साइबर अपराधियों के लिए आपकी डिवाइस में घुसने का एक आसान रास्ता बन सकता है. आइए जानते हैं गूगल ने क्या चेतावनी दी है और इस खतरे से कैसे बचा जा सकता है.

गूगल क्यों दे रहा है यह चेतावनी?

Google का कहना है कि साइबर अपराधी Wi-Fi नेटवर्क का फायदा उठाकर आपकी प्राइवेट जानकारी चुरा सकते हैं. इसमें आपके बैंक अकाउंट लॉग-इन डिटेल्स, पर्सनल डेटा और यहां तक कि आपकी प्राइवेट चैट्स भी हैकर्स के हाथ तक पहुंच सकती है.

यह एडवाइजरी Google की हाल में ही आई रिपोर्ट Android: Behind the Screen से आई है, जो टेक्स्ट-आधारित स्कैम को लेकर है. इस रिपोर्ट में बढ़ते मोबाइल-फ्रॉड के बीच पब्लिक Wi-Fi को एक बड़ा सेफ्टी से जुड़ा खतरा बताया गया है.

Google ने इस चेतावनी में स्मार्टफोन यूजर्स से कहा है कि जहां तक हो सके पब्लिक Wi-Fi का इस्तेमाल बिलकुल न करें, खासकर तब जब आप ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हों, शॉपिंग कर रहे हों या किसी ऐसे अकाउंट को एक्सेस कर रहे हों जिसमें आपकी पैसे या फिर पर्सनल डिटेल्स शेयर कर रहे हों.

भारत में बढ़ रहे हैं मोबाइल स्कैम

Google की यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब भारत समेत पूरी दुनिया में डिजिटल स्कैम काफी तेजी से बढ़ रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल स्कैम अब एक वैश्विक समस्या बन गया है. अनुमान है कि पिछले एक साल में स्कैमर्स ने दुनिया भर के उपभोक्ताओं से $400 बिलियन यानी करीब ₹33 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम हड़प ली है और इसमें से बहुत कम पीड़ितों को ही अपना पैसा वापस मिल पाता है.

बचने के लिए क्या करें?

Google ने सलाह दी है कि जितना हो सके पब्लिक Wi-Fi से बचें. तभी इसका यूज करें जब यह बिल्कुल जरूरी हो.

अगर आपको पब्लिक Wi-Fi इस्तेमाल करना ही पड़े तो बैंक अकाउंट में लॉग-इन करने या कोई भी संवेदनशील जानकारी दर्ज करने से बचें.

साथ ही ऑटो-कनेक्ट सेटिंग्स को डिसेबल यानी बंद कर दें.

हमेशा यह चेक कर लें कि नेटवर्क वास्तविक है और एन्क्रिप्टेड (encrypted) है या नहीं.

Wi-Fi की आदतों के अलावा गूगल यह भी सुझाव देता है कि:

अचानक आए मैसेज का जवाब देने से पहले सोचें.

सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट को अप-टू-डेट रखें.

