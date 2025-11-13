Advertisement
trendingNow12999753
Hindi Newsटेक

Google ने बजाई खतरे की घंटी! स्मार्टफोन यूजर्स भूलकर भी न करें ये काम, वरना मिनटों में लुट जाएगा अकाउंट

Google Warning: क्या आप भी किसी भी पब्लिक Wi-Fi से फोन को कनेक्ट कर लेते हैं? अगर हां तो अब संभल जाइए! Google ने स्मार्टफोन यूजर्स को लेकर एक जरूरी चेतावनी जारी की है. कंपनी ने कहा है कि पब्लिक नेटवर्क का इस्तेमाल आपकी प्राइवेसी और बैंकिंग डिटेल्स के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 13, 2025, 07:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Google ने बजाई खतरे की घंटी! स्मार्टफोन यूजर्स भूलकर भी न करें ये काम, वरना मिनटों में लुट जाएगा अकाउंट

Google Warning: क्या आप भी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या फिर किसी होटल-कैफे पर मिलने वाले फ्री Wi-Fi का इस्तेमाल करते हैं? जवाब अगर हां है तो जरा सावधान हो जाइए. आपकी यह आदत आपके लिए खतरनाक हो सकती है. टेक जगत की दिग्गज कंपनी Google ने स्मार्टफोन यूजर्स से पब्लिक नेटवर्क से कनेक्टिवटी को लेकर अलर्ट किया है. गूगल ने साफ चेतावनी दी है कि ओपन या पब्लिक Wi-Fi साइबर अपराधियों के लिए आपकी डिवाइस में घुसने का एक आसान रास्ता बन सकता है. आइए जानते हैं गूगल ने क्या चेतावनी दी है और इस खतरे से कैसे बचा जा सकता है.

गूगल क्यों दे रहा है यह चेतावनी?
Google  का कहना है कि साइबर अपराधी Wi-Fi नेटवर्क का फायदा उठाकर आपकी प्राइवेट जानकारी चुरा सकते हैं. इसमें आपके बैंक अकाउंट लॉग-इन डिटेल्स, पर्सनल डेटा और यहां तक कि आपकी प्राइवेट चैट्स भी हैकर्स के हाथ तक पहुंच सकती है.
यह एडवाइजरी Google की हाल में ही आई रिपोर्ट Android: Behind the Screen से आई है, जो टेक्स्ट-आधारित स्कैम को लेकर है. इस रिपोर्ट में बढ़ते मोबाइल-फ्रॉड के बीच पब्लिक Wi-Fi को एक बड़ा सेफ्टी से जुड़ा खतरा बताया गया है.

Google ने इस चेतावनी में स्मार्टफोन यूजर्स से कहा है कि जहां तक हो सके पब्लिक Wi-Fi का इस्तेमाल बिलकुल न करें, खासकर तब जब आप ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हों, शॉपिंग कर रहे हों या किसी ऐसे अकाउंट को एक्सेस कर रहे हों जिसमें आपकी पैसे या फिर पर्सनल डिटेल्स शेयर कर रहे हों.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत में बढ़ रहे हैं मोबाइल स्कैम
Google  की यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब भारत समेत पूरी दुनिया में डिजिटल स्कैम काफी तेजी से बढ़ रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल स्कैम अब एक वैश्विक समस्या बन गया है. अनुमान है कि पिछले एक साल में स्कैमर्स ने दुनिया भर के उपभोक्ताओं से $400 बिलियन यानी करीब ₹33 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम हड़प ली है और इसमें से बहुत कम पीड़ितों को ही अपना पैसा वापस मिल पाता है.

ये भी पढे़ंः  अब WhatsApp संभालेगा आपकी गलती! ला रहा नया फीचर, जरूरी चैट्स रहेंगी सेफ, जानें कैसे

बचने के लिए क्या करें?

Google  ने सलाह दी है कि जितना हो सके पब्लिक Wi-Fi से बचें. तभी इसका यूज करें जब यह बिल्कुल जरूरी हो.

अगर आपको पब्लिक  Wi-Fi इस्तेमाल करना ही पड़े तो बैंक अकाउंट में लॉग-इन करने या कोई भी संवेदनशील जानकारी दर्ज करने से बचें.

साथ ही ऑटो-कनेक्ट सेटिंग्स को डिसेबल यानी बंद कर दें.

हमेशा यह चेक कर लें कि नेटवर्क वास्तविक है और एन्क्रिप्टेड (encrypted) है या नहीं.

Wi-Fi की आदतों के अलावा गूगल यह भी सुझाव देता है कि:

अचानक आए मैसेज का जवाब देने से पहले सोचें.

सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट को अप-टू-डेट रखें.

ये भी पढे़ंः सिर्फ ₹7 में 2GB डेटा और अनलिमिटेड कॉल; इस टेलीकॉम कंपनी ने करा दी यूजर्स की मौज

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

google warningpublic Wi-Ficyber security alert

Trending news

i20 कार धमाके में उड़ गए थे डॉक्टर उमर के चिथड़े, दांत-हड्डियों की राख से खुलासा
Delhi blast
i20 कार धमाके में उड़ गए थे डॉक्टर उमर के चिथड़े, दांत-हड्डियों की राख से खुलासा
Delhi Blast LIVE Updates: दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा, i20 कार चलाने वाला शख्स ही था डॉक्टर उमर, मां के डीएनए सैंपल्स से हुआ मैच
Delhi blast
Delhi Blast LIVE Updates: दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा, i20 कार चलाने वाला शख्स ही था डॉक्टर उमर, मां के डीएनए सैंपल्स से हुआ मैच
Nyoma Airbase: LAC पर भारत ने किया ऐसा काम, सरहद के भीतर अपनी खोल में छुपेगा ड्रैगन
ladakh china border
Nyoma Airbase: LAC पर भारत ने किया ऐसा काम, सरहद के भीतर अपनी खोल में छुपेगा ड्रैगन
भारतीय वायुसेना और यूएस एयरफोर्स का ज्वाइंट एक्सरसाइज क्यों है अहम?
air force
भारतीय वायुसेना और यूएस एयरफोर्स का ज्वाइंट एक्सरसाइज क्यों है अहम?
पुलवामा जैसी 'बारूदी' साजिश, पहलगाम जैसी 'क्रूर' सोच; आखिर क्या करना चाहते थे आतंकी
DNA
पुलवामा जैसी 'बारूदी' साजिश, पहलगाम जैसी 'क्रूर' सोच; आखिर क्या करना चाहते थे आतंकी
दिल्ली धमाके के 'इमाम' का DNA टेस्ट, 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' क्या है?
DNA
दिल्ली धमाके के 'इमाम' का DNA टेस्ट, 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' क्या है?
आतंकियों के निशाने पर था दिल्ली-लखनऊ और अहमदाबाद; ATS की जांच में खुलासा
ATS
आतंकियों के निशाने पर था दिल्ली-लखनऊ और अहमदाबाद; ATS की जांच में खुलासा
‘आतंकी दो तरह के होते हैं…’ दिल्ली धमाकों पर आखिर चिदंबरम ने क्यों कहा ऐसा?
Delhi blast
‘आतंकी दो तरह के होते हैं…’ दिल्ली धमाकों पर आखिर चिदंबरम ने क्यों कहा ऐसा?
मुजीबुर रहमान का मिटा रहे नाम, पाक की हो रही चापलूसी, युनूस सरकार को हसीन की खरी-खरी
Sheikh Hasina
मुजीबुर रहमान का मिटा रहे नाम, पाक की हो रही चापलूसी, युनूस सरकार को हसीन की खरी-खरी
पहला इंतकाम 15 दिन में, अब दूसरे की बारी... Act of War के ऐलान से सहमा पाकिस्तान!
India Pakistan News in Hindi
पहला इंतकाम 15 दिन में, अब दूसरे की बारी... Act of War के ऐलान से सहमा पाकिस्तान!