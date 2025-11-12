Advertisement
सर्दियों में जान बचाएगा गीजर! बस ये 5 गलतियां करना आज ही छोड़ दें, वरना हो सकता है बड़ा हादसा!

Geyser Safety Tips: ठंड का मौसम आते ही गीजर हर घर की जरूरत बन जाता है. सुबह की ठिठुरन में यही कुछ मिनटों में गर्म पानी दे देता है लेकिन जरा सी लापरवाही बड़ा खतरा बन सकती है. हर साल गीजर से जुड़े हादसों में कई लोगों की जान चली जाती है. कभी गैस लीक, कभी ब्लास्ट तो कभी करंट लगने से. अगर आप भी रोज गीजर का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ गलतियां हैं जिन्हें तुरंत छोड़ना जरूरी है नहीं तो...

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 12, 2025, 07:10 AM IST
Geyser Safety Tips: ठंडी की शुरुआत होते ही घरों में गीजर का इस्तेमाल बढ़ जाता है. नहाने के लिए गीजर मिनटों में पानी गर्म कर देता है. लेकिन गीजर को लेकर जरा सी भी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है. हर साल गीजर से जुड़ी ब्लास्ट, करंट और गैस लीक जैसी घटनाएं लोगों की जान ले लेती हैं. अगर आप भी गर्म पानी के लिए रोज गीजर का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाएं क्योंकि एक छोटी सी गलती बड़ा हादसा बन सकती है. ठंड के मौसम में गर्म पान का आनंद लेते हुए खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए यहां 5 बेहद जरूरी और आसान सेफ्टी टिप्स बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर आप बिना किसी खतरे के गीजर का इस्तेमाल कर सकते हैं.

गीजर को ज्यादा देर तक ऑन रखने से बचें
इलेक्ट्रिक गीजर को लगातार लंबे समय तक ऑन रखना खतरनाक हो सकता है. इसे 15 से 20 मिनट से ज्यादा ऑन नहीं रखना चाहिए. लगातार ऑन रहने से हीटिंग एलिमेंट को नुकसान पहुंचता है और गीजर फटने का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है. इसलिए इस परेशानी से बचने के लिए पानी गर्म होते ही इसे तुरंत बंद करने की आदत डालें.

सही वायरिंग और अर्थिंग है जरूरी
अपने गीज़र के लिए हमेशा सही, मजबूत वायरिंग और अर्थिंग चुनें. इलेक्ट्रिक शॉक अक्सर ढीले या खराब कनेक्शन की वजह से लगते हैं. हमेशा एक उचित थ्री-पिन सॉकेट का इस्तेमाल करें और जले हुए या पुराने तारों का इस्तेमाल करने से बचें. अगर आपको लग रहा है कि गीजर में कुछ गड़बड़ है तो बिना देर किए किसी इलेक्ट्रीशियन से तुरंत चेक करवाएं.

प्रेशर रेगुलेटर जरूर लगवाएं
जिन घरों में पानी का प्रेशर ज्यादा होता है उन्हें गीजर के साथ एक प्रेशर रेगुलेटर जरूर लगवाना चाहिए. हाई प्रेशर से गीजर टैंक को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है, जिससे लीकेज या यहां तक कि फटने के भी चांस रहता है. ऊपरी मंजिंलों के अपार्टमेंट के लिए गीज़र को सुरक्षित रूप से चलाने के लिए प्रेशर रेगुलेटर खास तौर पर जरूरी है.

गैस गीजर के लिए वेंटिलेशन 
वहीं अगर आप गैस गीजर का इस्तेमाल करते हैं तो चलते समय बाथरूम को पूरी तरह से बंद न करें. पर्याप्त वेंटिलेशन जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को जमा होने से रोकता है. अगर कभी गैस की गंध आए तो तुरंत गीजर बंद करें और हवा के बहाव के लिए खिड़कियां-दरवाजे खोल दें.

सेफ्टी वाल्व की चेकिंग
गीजर का सेफ्टी वाल्व जरूरत पड़ने पर ज्यादा प्रेशर रिलीज करता है. अगर यह वाल्व जाम हो जाता है तो अंदर खतरनाक दबाव बन सकता है. इससे गीजर फटने का खतरा कई गुना तक ज्यादा बढ़ जाता है. इससे बचने के लिए कुछ हमीनों में वाल्व की जांच और टेस्टिंग करवाते रहें जिससे यह तय हो सके कि यह ठीक से काम कर रहा है या नहीं.

