Advertisement
trendingNow12960748
Hindi Newsटेक

बाथरूम में फोन चलाते हैं? बीमार नहीं... बहुत बीमार बना रही ये आदत, नई स्टडी ने किया चौंकाने वाला खुलासा

यह शोध सितंबर 2025 में अमेरिका के Beth Israel Deaconess Medical Center के डॉक्टरों ने किया. उनका कहना है कि बाथरूम में मोबाइल के इस्तेमाल से लोग जरूरत से ज्यादा देर टॉयलेट सीट पर बैठे रहते हैं, जिससे शरीर में रक्त वाहिकाओं (veins) पर दबाव बढ़ता है और धीरे-धीरे पाइल्स जैसी परेशानी शुरू हो जाती है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 14, 2025, 08:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बाथरूम में फोन चलाते हैं? बीमार नहीं... बहुत बीमार बना रही ये आदत, नई स्टडी ने किया चौंकाने वाला खुलासा

क्या आप भी सुबह बाथरूम में बैठकर न्यूज पढ़ते हैं या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं? अगर हां, तो यह आदत आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है. हाल ही में PLOS One जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी में खुलासा हुआ है कि टॉयलेट में लंबे समय तक मोबाइल चलाने से पाइल्स (haemorrhoids) जैसी गंभीर समस्या का खतरा बढ़ सकता है. यह शोध सितंबर 2025 में अमेरिका के Beth Israel Deaconess Medical Center के डॉक्टरों ने किया. उनका कहना है कि बाथरूम में मोबाइल के इस्तेमाल से लोग जरूरत से ज्यादा देर टॉयलेट सीट पर बैठे रहते हैं, जिससे शरीर में रक्त वाहिकाओं (veins) पर दबाव बढ़ता है और धीरे-धीरे पाइल्स जैसी परेशानी शुरू हो जाती है.

स्टडी में क्या सामने आया?
रिसर्च टीम ने 125 वयस्क लोगों का सर्वे किया जो कोलोनोस्कोपी टेस्ट के लिए अस्पताल आए थे. इनमें से ज्यादातर लोगों ने माना कि वे बाथरूम में मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं. परिणामों से पता चला कि जो लोग बाथरूम में अक्सर फोन यूज करते हैं, उनमें पाइल्स का खतरा उन लोगों की तुलना में लगभग 46 प्रतिशत अधिक पाया गया जो फोन नहीं चलाते. शोधकर्ताओं ने उम्र, जेंडर, फाइबर इनटेक, एक्सरसाइज और बॉडी वेट जैसी सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यह निष्कर्ष निकाला कि मोबाइल यूज के कारण टॉयलेट में बैठने का समय बढ़ना, इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण है.

मोबाइल के कारण बढ़ रहा है टॉयलेट टाइम
रिसर्च के अनुसार, लगभग 66 प्रतिशत लोगों ने माना कि वे बाथरूम में फोन यूज करते हैं. इनमें से 54 प्रतिशत लोग न्यूज पढ़ते हैं, जबकि 44 प्रतिशत सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं. अध्ययन में यह भी सामने आया कि 37 प्रतिशत मोबाइल यूजर्स टॉयलेट में पांच मिनट से ज्यादा समय बिताते हैं, जबकि बिना फोन वाले लोगों में यह संख्या सिर्फ 7 प्रतिशत है. यानी, जो लोग बाथरूम में फोन लेकर जाते हैं, वे लगभग पांच गुना ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

डॉक्टरों की चेतावनी – आदत बदलना जरूरी
दिल्ली के धरमशिला नारायणा हॉस्पिटल में गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉ. महेश गुप्ता ने बताया कि बाथरूम में फोन यूज करना अब आम आदत बन चुकी है, लेकिन इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं. उनके अनुसार, “टॉयलेट पर लंबे समय तक बैठने से रेक्टल वेन्स पर लगातार दबाव पड़ता है. इससे हैमोरॉयड्स (पाइल्स) की समस्या हो सकती है. शरीर की नैचुरल पोजिशन इस तरह के लंबे समय के लिए नहीं बनी है. बाथरूम में मोबाइल डिस्ट्रैक्शन की वजह से यह प्रोसेस लंबा होता जाता है, जिससे दिक्कतें बढ़ती हैं.”

टेक्नोलॉजी और हेल्थ का अनदेखा रिश्ता
यह स्टडी सिर्फ एक बीमारी के बारे में नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि हमारी डिजिटल लाइफस्टाइल धीरे-धीरे हमारी हेल्थ पर असर डाल रही है. रिसर्चर्स का कहना है कि लोगों को जागरूक करने के लिए हेल्थ कैम्पेन चलाए जाने चाहिए, ताकि लोग बाथरूम में मोबाइल यूज कम करें और समय सीमित रखें. मोबाइल का इस्तेमाल केवल जरूरत के अनुसार करें, खासकर ऐसे स्थानों पर जहां हाइजीन और हेल्थ दोनों प्रभावित हो सकते हैं. यह न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक सेहत के लिए भी जरूरी है.

अगली बार सोचें, फोन उठाने से पहले
अब जब अगली बार आप बाथरूम में मोबाइल लेकर जाएं, तो जरा सोचिए – वो कुछ मिनटों की स्क्रॉलिंग आपको पाइल्स जैसी परेशानी भी दे सकती है. इसलिए बेहतर होगा कि आप इस आदत को यहीं रोक दें और अपने शरीर को राहत दें. टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी आसान बनाती है, लेकिन जब इसका गलत समय पर उपयोग होता है, तो यह सेहत की सबसे बड़ी दुश्मन भी बन सकती है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

bathroomSmartphoneHealth Risk

Trending news

बोलो कम, सुनो ज्यादा...झगड़ा सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किसे दिया फॉर्मूला
Supreme Court News
बोलो कम, सुनो ज्यादा...झगड़ा सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किसे दिया फॉर्मूला
संजय राउत बोले- कांग्रेस से हाथ मिलाना चाहते हैं राज ठाकरे, पर MNS ने दिया ये जवाब
Sanjay Raut
संजय राउत बोले- कांग्रेस से हाथ मिलाना चाहते हैं राज ठाकरे, पर MNS ने दिया ये जवाब
जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में 2 आतंकी को सेना ने पहुंचाया जहन्नुम, कर कर थे घुसपैठ
Terrorists
जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में 2 आतंकी को सेना ने पहुंचाया जहन्नुम, कर कर थे घुसपैठ
NDA में शायरी के बाद महागठबंधन में गाए जा रहे रहीम के दोहे, बीजेपी खुश तो बहुत होगी
bihar vidhan sabha chunav
NDA में शायरी के बाद महागठबंधन में गाए जा रहे रहीम के दोहे, बीजेपी खुश तो बहुत होगी
भारत, कनाडा के रणनीतिक संबंधों में आएगी मजबूती, आगे बढ़ने का रोडमैप तैयार
india
भारत, कनाडा के रणनीतिक संबंधों में आएगी मजबूती, आगे बढ़ने का रोडमैप तैयार
UP में अपराधी तो बंगाल में सिस्टम 'लंगड़ा'? कहीं दंगाई भागते हैं तो कहीं पीड़ित
crime against women
UP में अपराधी तो बंगाल में सिस्टम 'लंगड़ा'? कहीं दंगाई भागते हैं तो कहीं पीड़ित
हाथ पर टैटू; 20 मिनट का Video, आखिर क्या है इस नेता के ड्राइवर की मौत का कारण
Vinutha Kota
हाथ पर टैटू; 20 मिनट का Video, आखिर क्या है इस नेता के ड्राइवर की मौत का कारण
बॉर्डर पर पंजाब पुलिस-BSF मुस्तैद, कई साजिशों का खुलासा, भारी तादात में हथियार बरामद
Punjab
बॉर्डर पर पंजाब पुलिस-BSF मुस्तैद, कई साजिशों का खुलासा, भारी तादात में हथियार बरामद
ब्रह्मपुत्र पर चीन की हरकत का माकूल जवाब की तैयारी, ड्रैगन को लगेगा तगड़ा 'करंट'
china
ब्रह्मपुत्र पर चीन की हरकत का माकूल जवाब की तैयारी, ड्रैगन को लगेगा तगड़ा 'करंट'
3 दिन के लिए बंद हो गया ये नेशनल हाइवे, 2 मीटर तक धंस गई सड़कें, टेंशन में कारोबारी
national highway
3 दिन के लिए बंद हो गया ये नेशनल हाइवे, 2 मीटर तक धंस गई सड़कें, टेंशन में कारोबारी