Hindi Newsटेकभूलकर भी डायल न करें ये USSD कोड! स्‍कैमर्स खाली कर सकते हैं आपका बैंक अकाउंट, ऐसे करें बचाव

Scam Alert: अगर आपके पास किसी डिलीवरी एजेंट का कॉल आता है और वह आपसे 21, 61, 67 जैसे अंकों से शुरू होने वाले यूएसएड कोड को डायल करने को कहता है, तो ऐसा न करें. इससे आप ठगी का श‍िकार हो सकते हैं. ये कोड आपके फोन की कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिव कर देते हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 03, 2026, 12:28 PM IST
Scam Alert: समय के साथ बढ़ती टेक्‍नोलॉजी ने स्‍कैमर्स के लिए फ्रॉड के नए रास्ते खोल दिए हैं. स्‍कैमर्स अब आपसे ठगी का नया-नया तरीका खोज लेते हैं. पहले जहां स्‍कैमर्स ल‍िंक भेज कर या फर्जी ऐप्स के जरिए ठगी करते थे. वहीं अब उन्होंने बिना इंटरनेट वाले स्कैम का रास्ता बना लिया है. इसमें स्‍कैमर्स आपसे एक छोटा सा USSD कोड डायल करवाता है और कुछ ही देर में आपका बैंक अकाउंट खाली कर देता है. इसको लेकर अब भारत सरकार ने भी लोगों सावधान किया है.  

क्या है स्‍कैमर्स के ठगी का नया तरीका?
अब साइबर अपराध‍ियों ने ठगी करने के लिए एक नया तरीका अपनाया है. इसमें वो डिलीवरी एजेंट बनकर आपसे एक छोटा सा USSD कोड डायल करवा रहे हैं. यह कोड आपके फोन में कॉल फॉरवर्डिंग ऑन कर देता है. फोन में कॉल फॉरवर्डिंग स्‍टार्ट होते ही अपकी सभी जरूरी कॉल्स सीधे स्‍कैमर्स के पास फॉरवर्ड हो जाती है. जिसकी मदद से स्‍कैमर्स आपके बैंक से आने वाली वेरिफिकेशन कॉल, OTP कन्फर्मेशन कॉल, व्‍हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे एप्‍स की सि‍क्‍योर‍िटी कॉल को अपने फोन पर फॉरवर्ड कर लेते हैं. इसके बाद इन्‍हीं सब की मदद से वो आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं, पासवर्ड बदल देते हैं आपके अकाउंट को लॉक कर देते हैं. 

स्‍कैमर्स के झांसे में कैसे फंसाते हैं लोग?
स्‍कैमर्स अपने झांसे में आपको फंसाने के लिए कई बार खुद को कोरियर या डिलीवरी एजेंट बताते हैं. जिसमें वो कहते हैं कि आपका पार्सल अटक गया है. डिलीवरी रीशेड्यूल करने के लिए वो आपसे एड्रेस कन्फर्म कराने या अन्य किसी नाम पर एक छोटा सा कोड डायल करा लेते हैं. अगर आप उनके कहने पर ये काम कर देते हैं तो आप ठगी का श‍िकार हो सकते हैं. 

कौन से USSD कोड होते हैं खतरनाक?
आपको बता दें कि जिन USSD कोड की शुरुआत 21, 61, 67 जैसे नंबरों से होती है, उनको कभी डायल नहीं करें. ये कोड डायल करते ही आपके फोन की कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिव हो जाती है. अगर गलती से भी आपकी कॉल फॉरवर्डिंग ऑन हो गई हो तो तुरंत ##002# डायल कर फॉरवर्डिंग बंद कर सकते हैं. साथ ही आप इसकी शिकायत 1930 हेल्पलाइन या cybercrime.gov.in पर कर सकते हैं. 

सरकार ने भी जारी की थी चेतावनी
अभी कुछ दिनों पहले सरकार ने भी लोगों को नए तरीके के USSD स्कैम से बचने के लिए कहा था. गृह मंत्रालय की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी I4C ने हैकर्स द्वारा ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर यह चेतावनी जारी की थी. एडवाइजरी में सरकार ने कहा था कि किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा बताए गए USSD कोड जिनकी शुरुआत 21, 61, 67 जैसे नंबरों से हो डायल या फोन के कीपैड पर एंटर ना करें. वहीं, अगर आपके फोन में कॉल फॉरवर्डिंग चालू हो गई है, तो उसे तुरंत बंद करने के लिए ##002# डायल करें. साथ ही SMS, व्हाट्सऐप या ईमेल पर आए किसी भी संदिग्ध डिलीवरी लिंक पर क्लिक ना करें. 

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं.

Financial scamdelivery scam alertUSSD code

