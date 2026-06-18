आज के समय में सिर्फ साफ पानी पीना ही काफी नहीं माना जाता. लोग ऐसे Water Purifier की तलाश में हैं जो पानी को शुद्ध करने के साथ उसमें जरूरी Minerals भी बनाए रखे. V-Guard का REJIVE RO + UV + Health Chargers इसी जरूरत को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. यह Water Purifier 9-Stage Purification, Mineral Health Charger और Alkaline Health Charger जैसी आधुनिक तकनीकों के साथ आता है.
करीब ₹18,349 की कीमत वाला यह मॉडल Borewell, Tanker और Municipal Water जैसे विभिन्न जल स्रोतों के लिए उपयुक्त बताया गया है. पिछले कुछ दिनों तक इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स को देखने के बाद आइए जानते हैं कि यह Water Purifier आपके घर के लिए कितना उपयोगी साबित हो सकता है.
V-Guard REJIVE का डिजाइन आधुनिक और प्रीमियम लगता है. Blue, Black और White कलर कॉम्बिनेशन इसे आकर्षक बनाता है. Wall-Mount Installation के साथ यह ज्यादा जगह भी नहीं घेरता. सामने दिए गए LED Indicators मशीन की स्थिति की जानकारी देते रहते हैं. Purification On, Tank Full और Low Pressure जैसे संकेतक यूजर एक्सपीरियंस को आसान बनाते हैं. परिवार के सभी सदस्य बिना किसी परेशानी के इसे इस्तेमाल कर सकते हैं.
इस Water Purifier की सबसे बड़ी खासियत इसकी 9-Stage Purification Technology है. इसमें World-Class RO Membrane और Next Generation UV Chamber का इस्तेमाल किया गया है. कंपनी के अनुसार यह 2000 ppm तक TDS वाले पानी को प्रभावी तरीके से शुद्ध कर सकता है. RO सिस्टम पानी में मौजूद हानिकारक तत्वों को हटाता है जबकि UV तकनीक बैक्टीरिया और वायरस जैसे सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय करने में मदद करती है.
अक्सर RO Water से जरूरी Minerals कम हो जाते हैं. V-Guard ने इस समस्या को दूर करने के लिए Mineral Health Charger दिया है जो Calcium और Magnesium जैसे जरूरी Minerals वापस जोड़ता है. इसके साथ Alkaline Health Charger पानी के pH लेवल को बेहतर बनाता है और RO Process के बाद बनने वाली अम्लीय प्रकृति को संतुलित करने में मदद करता है. इसका परिणाम स्वादिष्ट और बेहतर गुणवत्ता वाले पानी के रूप में मिलता है.
इसमें 6.5 लीटर का बड़ा Storage Tank मिलता है जो बड़े परिवारों के लिए पर्याप्त है. Food Grade Plastic से बना यह टैंक पानी को सुरक्षित रखने में मदद करता है. बिजली कटौती की स्थिति में भी स्टोर किया गया पानी उपयोग में लाया जा सकता है. इसके अलावा Free Installation, External Pre-Filter और One Year Comprehensive Warranty इसे और आकर्षक बनाते हैं.
V-Guard का दावा है कि यह Water Purifier बेहद Energy Efficient है. इसकी बिजली खपत काफी कम है और यह लंबे समय तक उपयोग में अतिरिक्त बिजली खर्च नहीं बढ़ाता.
15 लीटर प्रति घंटे तक की Flow Rate और 90 प्रतिशत तक TDS Reduction क्षमता इसे रोजमर्रा के उपयोग के लिए सक्षम बनाती है. यदि आपके क्षेत्र में Borewell Water या Tanker Water आता है तो यह Purifier बेहतर विकल्प साबित हो सकता है.
1. 9-Stage RO + UV Purification System.
2. Mineral Health Charger से जरूरी Minerals की वापसी.
3. Alkaline Health Charger बेहतर pH Balance प्रदान करता है.
4. 2000 ppm तक TDS वाले पानी के लिए उपयुक्त.
5. 6.5L Storage Tank और Pan India Service Support.
1. UV और Alkaline Technology के कारण शुरुआती कीमत कुछ यूजर्स को ज्यादा लग सकती है.
2. बहुत अधिक Hard Water वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त Accessories की जरूरत पड़ सकती है.
अगर आप ऐसा Water Purifier चाहते हैं जो सिर्फ पानी को साफ ही नहीं बल्कि Mineral Rich और Alkaline Water भी उपलब्ध कराए, तो V-Guard REJIVE RO + UV + Health Chargers एक मजबूत विकल्प बनकर सामने आता है. इसकी 9-Stage Purification, 6.5L Storage, Mineral और Alkaline Health Chargers इसे प्रीमियम कैटेगरी का प्रोडक्ट बनाते हैं. ₹18,349 की कीमत पर यह उन परिवारों के लिए अच्छा निवेश साबित हो सकता है जो लंबे समय तक सुरक्षित और बेहतर स्वाद वाले पीने के पानी की तलाश में हैं.